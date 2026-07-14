Nancy Mace denuncia que su ruptura con Donald Trump podría haber puesto fin a su carrera política

Nancy Mace, representante por Carolina del Sur, afirma que su distanciamiento con el presidente Donald Trump supondría el final de su carrera política.

La republicana que en su momento se definió como la versión “en tacones” del mandatario de la nación insiste en señalar a su impulso a la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein provocó un profundo malestar en la Casa Blanca y de ahí la razón de no respaldar sus aspiraciones de participar en el proceso electoral en busca de convertirse en gobernadora de su estado natal.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NewsNation, Mace asegura a estar resignada a vivir sus últimos días en la política, pues al finalizar su periodo en la Cámara de Representantes no habrá nada más que la ligue a la política.

“Puede que esto haya puesto fin a mi carrera política. Seamos honestos, no fui a Washington para recibir órdenes de nadie, por eso me ven pelear de vez en cuando, por eso critico tanto a demócratas como a republicanos. Tengo un historial de hacerlo”, expresó.

Aunque la sorpresiva muerte del senador Lindsey Graham colocó a Nancy Mace como una alternativa para ocupar su escaño, Trump eligió a Darline Graham Nordone, hermana del político conservador, para dicho puesto demostrando que la representante dejó de ser parte de su círculo de confianza.

Nancy Mace planea reincorporarse a la iniciativa privada a partir del siguiente año. (Crédito: J. Scott Applewhite / AP)

Sin embargo, lejos de incomodarse, la congresista de 48 años acató la designación de manera serena e incluso se dio tiempo para elogiarla, pues reconoce que es una manera de reconocer el trabajo de un político entregado legislar en beneficio de la ciudadanía.

“Durante más de tres décadas, Lindsey Graham lo dio todo por este estado y este país, desde la Fuerza Aérea hasta el Senado de los Estados Unidos. No siempre estuvimos de acuerdo, pero nadie cuestionó su amor por Carolina del Sur ni la lucha que demostraba en cada lugar al que iba”, subrayó.

Sin nada más en el horizonte que represente otra oportunidad para Nancy Mace, retomará su plan anunciado semanas atrás de incorporarse a la iniciativa privada a partir del año entrante y únicamente recordará como algo anecdótico el día en que soñó con aspirar a convertirse en gobernadora sin imaginar a Donald Trump frenando cualquier opción de materializar dicha ambición.

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