Trump da marcha atrás al cobro del 20% a buques en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro a la estrategia que había anunciado apenas un día antes para el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, al retirar la propuesta de aplicar un cobro del 20% a las embarcaciones que cruzaran esa vía.

En su lugar, aseguró que alcanzó acuerdos con países del golfo Pérsico para fortalecer las inversiones y el comercio con Estados Unidos.



A través de una publicación en Truth Social, el mandatario explicó que la decisión fue resultado de conversaciones con líderes de Medio Oriente, quienes, según afirmó, se comprometieron a impulsar proyectos de inversión en territorio estadounidense.



“Tras conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Medio, he decidido sustituir la tasa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos comerciales y de inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos”, escribió Trump.

EE.UU. mantendrá restricciones contra Irán

Aunque descartó el nuevo impuesto para los barcos de otros países, el republicano reiteró que mantendrá restricciones contra Irán. En ese sentido, afirmó que el estrecho de Ormuz permanecerá abierto al tráfico marítimo internacional, con excepción de las embarcaciones que zarpen de puertos iraníes, tengan como destino ese país o transporten mercancías relacionadas con Irán.



“El estrecho de Ormuz está abierto a todo el tráfico marítimo, excepto el de Irán”, señaló Trump, quien además acusó al liderazgo iraní de ser “mentiroso, violento y malicioso”.





El mandatario agregó que Estados Unidos aplicará un bloqueo total únicamente a los buques vinculados con Irán, manteniendo así la presión sobre Teherán en medio del conflicto que ambos países sostienen en el golfo Pérsico.

La importancia del estrecho de Ormuz

La decisión representa un cambio respecto al anuncio realizado el lunes, cuando Trump informó que reimpondría un bloqueo naval contra embarcaciones iraníes y cobraría un impuesto del 20% a los barcos de otras naciones para facilitar su paso por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.



La respuesta de Irán no se hizo esperar. Este martes, el Ejército iraní aseguró que sus Fuerzas Armadas no cederán “ni un ápice” respecto al control del estrecho de Ormuz, luego de que Trump se proclamara como el “guardián” de ese estratégico paso marítimo.



Las tensiones entre Washington y Teherán se han intensificado desde la semana pasada, cuando ambos países retomaron los ataques en el golfo Pérsico, poniendo fin al alto al fuego establecido en el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio, acuerdo que buscaba reducir las hostilidades y garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

Sigue leyendo: