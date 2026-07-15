Así fue el debut dinámico del Audi Nuvolari en Goodwood

No hizo falta esperar a su llegada al mercado para entender que Audi tiene grandes expectativas sobre el Nuvolari. El fabricante alemán eligió el Festival de la Velocidad de Goodwood para mostrarlo en acción por primera vez, una decisión que dejó claro que este superdeportivo está llamado a convertirse en una de sus piezas más exclusivas.

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La presentación no consistió únicamente en exhibir el vehículo. Audi quiso demostrar de qué es capaz sobre el famoso recorrido de montaña del festival, un escenario donde cada fabricante busca convencer a los aficionados con desempeño real y no solo con cifras sobre el papel.

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Para esa primera exhibición dinámica, la marca recurrió a Tom Kristensen, nueve veces ganador de las 24 Horas de Le Mans. Su presencia al volante reforzó el carácter deportivo del modelo y aportó aún más expectativa alrededor de uno de los proyectos más ambiciosos de Audi.

Un superdeportivo pensado para ofrecer el máximo rendimiento

El Audi Nuvolari apunta a convertirse en el vehículo de producción más potente y rápido que haya desarrollado la marca. Su propuesta combina un sistema híbrido de altas prestaciones con una nueva evolución de la reconocida tracción integral quattro.

A ese conjunto se suman soluciones como aerodinámica activa y una gestión electrónica diseñada para aprovechar cada componente del sistema de propulsión. La intención no pasa únicamente por aumentar la potencia, sino por ofrecer una respuesta precisa en cualquier condición de conducción.

Buena parte de ese desarrollo proviene de la experiencia acumulada por Audi en el automovilismo, especialmente en aspectos relacionados con el control de la energía, la refrigeración de los componentes y la eficiencia aerodinámica.

Goodwood fue la prueba perfecta

El recorrido de Goodwood, con sus 1.86 kilómetros de extensión, es uno de los escenarios más exigentes para mostrar el comportamiento dinámico de un automóvil.

Allí, el Nuvolari dejó ver cómo trabajan de manera conjunta la tracción, la suspensión, la aerodinámica y los sistemas electrónicos para ofrecer una conducción de alto nivel.

La participación de Kristensen también ayudó a transmitir el mensaje de Audi. La marca quiso demostrar que este modelo no solo será un vehículo de colección, sino también un deportivo desarrollado con una fuerte influencia de la competición.

Solo habrá 499 unidades

Más allá de su desempeño, el Nuvolari también estrena un nuevo lenguaje de diseño para Audi. Sus líneas anticipan la dirección estética que podría adoptar la marca en futuros modelos de altas prestaciones.

La producción estará limitada a apenas 499 unidades, una cifra que aumentará su exclusividad entre coleccionistas y entusiastas. Las primeras entregas están previstas para el primer semestre de 2027.

El nombre del modelo tampoco fue elegido al azar. Audi recuperó el apellido de Tazio Nuvolari, una de las figuras más legendarias del automovilismo, como una forma de conectar este nuevo superdeportivo con una historia marcada por la velocidad, la innovación y la competición.

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