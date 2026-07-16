Lluvias torrenciales desatan rescates y evacuaciones en Texas un año después de la tragedia de Camp Mystic

Texas enfrenta una nueva emergencia por inundaciones repentinas después de que lluvias torrenciales registradas entre el miércoles y el jueves provocaran el desbordamiento de ríos y arroyos en la región de Texas Hill Country, obligando a realizar evacuaciones y rescates en varias comunidades.

Las autoridades emitieron alertas de emergencia por inundaciones repentinas para Kerrville, Hunt, Uvalde y Knippa, donde se reportó el ingreso de agua a edificios y condiciones que representan un riesgo para la vida.

La situación revive el recuerdo de las inundaciones que afectaron a Camp Mystic en julio de 2025, cuando más de un centenar de personas murieron tras la crecida del río Guadalupe.

Los ríos Guadalupe y Pedernales registran aumentos históricos

Durante la madrugada del jueves, el nivel del río Guadalupe en Hunt pasó de 9 a 19 pies entre las 3:00 y las 4:00 de la mañana, y poco antes de las 6:00 alcanzó los 37 pies, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Kerr.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) también emitió una nueva emergencia por inundaciones a lo largo del río Pedernales, donde advirtió sobre una “gran y mortal ola de inundación”.

En Fredericksburg, el medidor del río superó los 31 pies y continuaba aumentando.

Más de 75 personas han sido rescatadas. Crédito: Joel Angel Juarez | AP

Asimismo, el NWS alertó que una peligrosa ola de agua avanzaba por el río Guadalupe desde Kerrville hacia Center Point, Comfort, Waring, Sisterdale, Crown y Bergheim.

En Center Point, el nivel del río aumentó 32 pies en apenas cuatro horas, con un pico previsto similar al registrado durante la catastrófica inundación del 4 de julio de 2025.

Evacuaciones, rescates y puentes bajo vigilancia

Las autoridades informaron sobre evacuaciones y operaciones de rescate en Kerrville, Hunt, Uvalde y Knippa.

En Comfort, ingenieros inspeccionaron el puente de la autopista 87 sobre el río Guadalupe debido al temor de que la fuerza del agua hubiera comprometido su estructura. Tras la evaluación concluyeron que, por el momento, el puente continúa siendo seguro.

Mientras tanto, 63 personas permanecían refugiadas en el centro de evacuación de Comfort junto con sus mascotas, a la espera de que mejoraran las condiciones.

Aunque el nivel del agua comenzó a descender en algunos sectores, las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de una segunda crecida durante el jueves, aunque de menor intensidad que la registrada en la mañana.

Más de 75 personas han sido rescatadas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, informó que se han declarado desastres en 59 condados, una cifra que podría aumentar conforme avance la emergencia.

Abbott indicó que más de 75 personas habían sido rescatadas hasta el miércoles y aseguró que las precipitaciones acumuladas podrían superar las 30 pulgadas, aproximadamente 10 pulgadas más que durante las inundaciones mortales del año pasado.

“Estamos enfrentando y respondiendo a una inundación que probablemente romperá récords”, afirmó el gobernador.

Para atender la emergencia, el estado desplegó más de 1,300 integrantes de agencias estatales, junto con más de 800 vehículos, 75 embarcaciones y 20 aeronaves.

Lluvias excepcionales mantienen el riesgo de inundaciones

En las últimas 48 horas, el área de Uvalde acumuló hasta 20 pulgadas de lluvia, una cantidad equivalente a más de seis meses de precipitaciones normales en esa región. Solo en un período de dos horas se registraron alrededor de 8 pulgadas.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó tasas de lluvia de entre dos y cuatro pulgadas por hora, mientras que algunas zonas podrían recibir más de un pie adicional de lluvia antes de que finalice el jueves.

El organismo mantiene vigente una categoría de riesgo 4 de 4 por inundaciones repentinas, el nivel más alto de alerta.

Según el NWS, esta clasificación solo se emite en aproximadamente el 4% de los días del año, pero está relacionada con cerca de un tercio de las muertes por inundaciones y el 80% de los daños ocasionados por estos eventos.

La situación revive el recuerdo de las inundaciones que afectaron a Camp Mystic en julio de 2025. Crédito: Joel Angel Juarez | AP

¿Por qué Texas Hill Country es tan vulnerable a las inundaciones?

La región de Texas Hill Country, conocida como “Flash Flood Alley”, es considerada una de las zonas más propensas a inundaciones repentinas en Estados Unidos.

Su relieve montañoso, los suelos poco profundos y con alta concentración de arcilla, junto con la convergencia constante de aire húmedo proveniente del Golfo de México y del océano Pacífico, favorecen precipitaciones extremadamente intensas y un rápido escurrimiento del agua hacia ríos y arroyos.

Gran parte del territorio se encuentra además sobre llanuras de inundación rodeadas de colinas, lo que acelera el aumento del caudal de los ríos.

En julio de 2025, estas condiciones contribuyeron a una de las peores tragedias recientes en Texas, cuando las inundaciones del río Guadalupe dejaron más de 100 muertos, entre ellos 25 niñas que se encontraban en el campamento Camp Mystic.

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