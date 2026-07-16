Paredes y Simeone lanzan advertencia antes de la final del Mundial 2026: “Queda un pasito más” y “vamos a ir con todo”

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 desató la emoción dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni. Tras la remontada 2-1 frente a Inglaterra, Leandro Paredes y Giuliano Simeone coincidieron en que el equipo todavía no ha cumplido su objetivo y ya enfocan toda su atención en el duelo por el campeonato frente a España.

Ambos futbolistas destacaron la fortaleza del grupo para sobreponerse a la adversidad y mantener vivo el sueño de conquistar un nuevo título mundial.

Leandro Paredes asegura que Argentina hará “lo imposible” por el campeonato

El mediocampista de Boca Juniors reconoció que el pase a la final representa uno de los momentos más importantes de su carrera, aunque dejó claro que el equipo aún quiere completar la misión: “La emoción es muy grande, este sentimiento es único, queda un pasito más y haremos lo mejor posible”, dijo en conferencia de prensa.

Durante su análisis del encuentro, Leandro Paredes aseguró que la selección argentina mostró su mejor versión futbolística frente a Inglaterra, incluso después de comenzar abajo en el marcador.

El mediocampista afirmó que nunca perdió la confianza en la capacidad del equipo para revertir el resultado.

La victoria sobre Inglaterra tuvo un significado especial

Además del boleto a la final del Mundial 2026, Leandro Paredes reconoció la carga emocional que representa vencer a Inglaterra, un rival con un significado especial para los aficionados argentinos.

“Es una emoción increíble por todo lo que genera, sabemos que para nuestro país es algo único y ojalá la gente esté muy contenta”, acotó.

Con la final ante España cada vez más cerca, el volante confesó la ilusión que representa disputar un nuevo partido por el campeonato del mundo.

“Soñaba con jugar una final del mundo y tener la posibilidad de jugar la segunda es algo único, uno no cae, no se da cuenta de lo que estamos haciendo, y ojalá que el domingo podamos tener otra gran alegría”, reveló.

? #FIFAWorldCup



Otra final, otra cita con nuestra historia. Este equipo no se cansa de hacernos gigantes. ¡Gracias por esta locura, muchachos! ? pic.twitter.com/T1NubGYhpx — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) July 15, 2026

Giuliano Simeone ya piensa en España

Por su parte, Giuliano Simeone destacó la capacidad de reacción de Argentina y aseguró que el grupo cambiará rápidamente el enfoque para preparar la final: “Ahora tenemos que seguir, descansar y tenemos que ir con todo el domingo”, comentó a los medios.

El atacante del Atlético de Madrid también resaltó el trabajo colectivo y la importancia de los ajustes realizados por Lionel Scaloni durante el partido: “El esfuerzo que hizo el equipo durante todo el partido y los cinco cambios”, agregó.

Además, aseguró que las modificaciones del entrenador marcaron diferencia en el desarrollo del encuentro: “Entraron de manera espectacular”, aseveró.

El mensaje de los líderes impulsa a la nueva generación

Con apenas unos meses dentro del combinado nacional, Giuliano Simeone reconoció el impacto que han tenido los futbolistas con mayor experiencia en el grupo.

“Yo estoy hace muy poquito en la selección y que los mas grandes transmitan ese mensaje de siempre seguir, de siempre luchar, la verdad que me pone muy feliz”.

Finalmente, el delantero destacó el ambiente que existe dentro del vestidor y la confianza que transmite el grupo en cada entrenamiento y partido.

“El grupo siempre está por encima de todo, ese es el mensaje que nos bajan, y la verdad que estamos muy contentos porque el grupo siempre te da confianza, en los entrenamientos, en los partidos, en las charlas”, concluyó.

Con el impulso de una remontada memorable frente a Inglaterra, Argentina buscará ahora imponerse a España para defender el título conquistado hace cuatro años y cerrar una nueva actuación sobresaliente en el Mundial 2026.

Sigue leyendo:

– Argentina por el bicampeonato tras épica remontada sobre Inglaterra

– “Lo soñé, te lo juro”: Lautaro Martínez revela la premonición que llevó a Argentina a la final del Mundial 2026

– Lionel Messi responde a las críticas tras llevar a Argentina a la final del Mundial 2026: “Nadie nos regala nada”