Xiaomi explica por qué creó Skynomad, su nueva marca de SUV

Xiaomi quiere ampliar su presencia en la industria automotriz con una estrategia distinta a la que utilizó para lanzar sus primeros vehículos eléctricos. Después del éxito alcanzado con el SU7 y del desarrollo del YU7, la compañía china ahora apuesta por Skynomad, una nueva marca orientada a un segmento más exclusivo y enfocada en quienes buscan comodidad, espacio y tecnología en un mismo vehículo.

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La propuesta no pretende competir directamente con los fabricantes generalistas. El objetivo es posicionarse frente a marcas reconocidas del segmento premium que ya ofrecen, o preparan, SUV eléctricos de lujo. Para ello, Xiaomi plantea un concepto en el que el habitáculo cobra tanta importancia como el desempeño del vehículo.

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La visión de la compañía fue explicada por Lei Jun, director ejecutivo de Xiaomi, quien detalló las razones que llevaron al nacimiento de esta nueva marca.

Lei Jun explica el propósito de Skynomad

“El Xiaomi SU7 y el Xiaomi YU7 están posicionados como ‘el coche del conductor’. Xiaomi SkyNomad está posicionado como ‘un SUV inteligente, reconfigurable y de gran espacio’. Diferentes líneas de productos, dos respuestas a diferentes necesidades de los usuarios, entregadas tras más de cinco años de fabricación de automóviles”.

El directivo también explicó qué motivó esta nueva apuesta: “¿Por qué Xiaomi SkyNomad? La industria automovilística de China ha avanzado rápidamente en los últimos años. Los diseños de seis y siete asientos y los interiores llenos de funciones son ahora comunes. El mercado no carece de espacio ni de oferta. Pero las prioridades de los compradores están cambiando”.

Más adelante profundizó en esa idea y señaló que el automóvil ya no es solo un medio de transporte: “Lo que importa no es solo si la cabina es grande o los asientos son suaves. Es si te sientes genuinamente a gusto dentro de ella. Piensa en cómo las personas usan realmente sus autos. Conmutan hasta dos horas al día. Descansan en el asiento del conductor en el almuerzo. Trabajan desde un auto estacionado, salen con la familia los fines de semana, van de camping y quieren que el auto sea un segundo hogar. Para ellos, un auto no es solo un vehículo. Es una extensión de tu espacio vital en movimiento”.

Dos versiones con un interior muy versátil

Skynomad fue desarrollado sobre la plataforma Kunlun, la misma arquitectura utilizada por Xiaomi para el SU7 y el YU7. El nuevo SUV tendrá una silueta robusta y cuadrada, con un diseño que recuerda a algunos modelos de lujo disponibles actualmente en el mercado.

SUV Space. Redefined.

First look inside Xiaomi SkyNomad. A cabin that moves with your life. pic.twitter.com/CL2DWcXDQh — Xiaomi (@Xiaomi) July 10, 2026

La marca ofrecerá dos variantes. La Skynomad N70 medirá 4.96 metros de largo y tendrá capacidad para cinco ocupantes. La N90 crecerá hasta 5.28 metros y podrá configurarse con cinco o siete asientos.

Uno de los elementos más llamativos será la posibilidad de girar algunos asientos hasta 180 grados, además de incorporar mesas plegables para convertir el habitáculo en una oficina móvil o incluso en un espacio para descansar.

Autonomía extendida y lanzamiento previsto para este año

En el apartado mecánico, Skynomad utilizará un sistema eléctrico de autonomía extendida. El vehículo contará con una batería cercana a 75 kWh, suficiente para recorrer algo menos de 400 kilómetros utilizando únicamente energía eléctrica.

Cuando la batería se descarga, entra en funcionamiento un motor de gasolina 1.5 turbo, cuya función no es mover las ruedas, sino generar electricidad para alimentar el sistema. Según Xiaomi, la autonomía combinada podría acercarse a 1,500 kilómetros bajo el ciclo de homologación chino.

El nuevo SUV todavía se encuentra en fase de pruebas y su lanzamiento en China está previsto entre septiembre y octubre. Aunque la compañía aún no confirma el precio oficial, las estimaciones apuntan a un valor inicial cercano a $35,000 dólares, una cifra con la que buscará abrirse espacio en el competido segmento de los SUV premium electrificados.

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