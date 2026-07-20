Hispano acusado de matar a su padre y ocultar el cuerpo en el garaje de una vivienda en Arizona

Un hombre de Arizona fue arrestado y acusado de asesinar a su padre para luego ocultar el cuerpo en una estructura contigua a la vivienda familiar, en un caso que salió a la luz gracias a la información proporcionada por un testigo a un agente de la Patrulla Estatal.

El Departamento de Policía de El Mirage identificó al sospechoso como Michael Rodriguez, de 48 años, quien enfrenta cargos por asesinato en segundo grado, abandono u ocultamiento de un cadáver y violación de la libertad condicional.

La víctima fue identificada como Salvador Ortiz Rivera Jr., cuya edad no ha sido revelada por las autoridades.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en North Luna Street, en El Mirage, ciudad situada a unos 40 kilómetros al noroeste de Phoenix.

Un testigo alertó a las autoridades

De acuerdo con documentos judiciales, un agente de la Patrulla Estatal recibió el miércoles información de un hombre con quien coincidió en una estación de servicio QuikTrip.

El testigo relató que Rodriguez le había dicho que acudiera a la vivienda de Rivera y tomara cualquier pertenencia que quisiera. Sin embargo, al llegar al lugar encontró al propietario muerto, por lo que decidió no llevarse nada.

Más tarde, según la investigación, Rodriguez regresó acompañado por otro hombre a la casa de su padre con el objetivo de recuperar la cartera del fallecido, ya que supuestamente tenía $5,000 dólares en una cuenta bancaria.

El testigo afirmó que no pudo sacar la cartera del cuerpo y posteriormente decidió informar a las autoridades sobre lo ocurrido.

El cuerpo fue hallado oculto bajo una lámina de madera

Cuando los agentes acudieron a la vivienda localizaron el cuerpo en estado de descomposición dentro de un área utilizada para reparar vehículos.

Según la policía, el cadáver estaba oculto bajo una lámina de madera contrachapada que cubría un foso de concreto en una estructura similar a un garaje abierto.

Los investigadores también señalaron que la víctima tenía una bolsa de plástico sobre la cabeza y presentaba marcas compatibles con un estrangulamiento.

El testigo indicó a los detectives que la última vez que vio con vida a Rivera fue entre el sábado y el domingo anteriores.

El sospechoso dijo que “perdió el control”

Posteriormente, los agentes acudieron a la vivienda de Michael Rodriguez, ubicada a pocas cuadras del lugar.

Durante el interrogatorio, el acusado reconoció que mantenía conflictos con su padre y afirmó que ambos discutieron antes de la muerte.

Según los documentos judiciales, Rodriguez declaró que su padre “bebía todo el tiempo” y que durante la discusión lo llamó “loco”, momento en el que aseguró haber “perdido el control”.

El hombre afirmó que después del enfrentamiento sufrió un apagón mental y que, al recuperar la conciencia, encontró a su padre muerto.

De acuerdo con la policía, también admitió haber golpeado a la víctima en la cabeza con una barra metálica y haber desechado tanto el arma como los zapatos que llevaba puestos durante el incidente.

Permanecerá detenido con una fianza de 2 millones de dólares

Rodriguez permanece recluido en la Cárcel del Condado de Maricopa, donde se le fijó una fianza de 2 millones de dólares.

Durante su comparecencia judicial, el acusado aseguró que no se arrepentía de lo ocurrido y lanzó acusaciones contra su padre.

“¿Saben quién era mi papá? La Familia. Eso era. Era un hombre malo. Tuve que detenerlo”, declaró ante el tribunal, según consta en los registros del caso.

Las autoridades no han confirmado las afirmaciones realizadas por el acusado sobre los presuntos vínculos de la víctima con organizaciones criminales. La investigación continúa.

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