Madonna y Justin Bieber habrían peleado por el protagonismo en la final del Mundial

Mientras los ojos del planeta se posaban sobre el terreno de juego del MetLife Stadium para presenciar el duelo definitivo entre Argentina y España en la final del Mundial de Fútbol 2026, tras bambalinas se libraba una batalla de enormes proporciones.

Según revelaciones de fuentes de la producción al Daily Mail, una marcada disputa entre Madonna y Justin Bieber puso a prueba la organización del primer espectáculo de medio tiempo de la FIFA.

La propuesta, curada por Chris Martin —vocalista de Coldplay— e impulsada junto a la organización Global Citizen, reunió a un elenco estelar que incluyó a figuras de la talla de Shakira y la agrupación surcoreana BTS. Sin embargo, el cruce entre la cantante de 67 años y el artista de 32 se convirtió en el principal dolor de cabeza de los organizadores.

“Ninguno quería irse sintiendo que tocó un papel secundario”, revelaron fuentes cercanas a la producción.

El origen de la disputa radicó en concepciones creativas completamente opuestas. Bieber buscaba una presentación sobria y centrada estrictamente en la música. Tras su cuestionada actuación en el festival Coachella en abril pasado, catalogada por la audiencia como “perezosa” en comparación con el show de Sabrina Carpenter, el canadiense optó por una estrategia conservadora. Su prioridad consistía en recuperar credibilidad, mantener el control y evitar correr riesgos innecesarios en un escenario global.

Por su parte, la “Reina del Pop” mantuvo su inquebrantable postura de ofrecer un espectáculo disruptivo de alto impacto visual. Con cuatro décadas de trayectoria construidas sobre la provocación, la estrella estadounidense argumentó que un evento visto por miles de millones de personas exige una puesta en escena memorable e inolvidable.

Madonna dejó claro que, si bien respetaba al canadiense, no permitiría que la transmisión se transformara en “El Show de Justin”.

Esta fricción obligó a Chris Martin a desplegar intensas negociaciones para evitar que el conflicto descarrilara la producción. En paralelo a su rol como mediador, el británico participó en el escenario junto al coro infantil Public School 22 Chorus y figuras icónicas de “Plaza Sésamo” y “The Muppets”.

Seguir leyendo:

· Las celebridades que asistieron a la final del Mundial 2026

· Así se prepara Shakira para el show de medio tiempo del Mundial 2026

· Así fue el encuentro de Shakira y Tom Cruise en la final del Mundial 2026