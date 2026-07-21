Beneficios ocultos del café: revelan que hasta 5 tazas al día pueden reducir el riesgo de enfermedades cardíacas

La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) afirma que el consumo de hasta cinco tazas de café al día (400 mg.) es seguro para la mayoría de los adultos. El informe, publicado en la revista Circulation, sugiere que el café podría estar relacionado con un menor riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca.

Tradicionalmente, los médicos aconsejaron a los pacientes con problemas cardíacos evitar los estimulantes. Así lo confirma el Dr. Gregory M. Marcus, presidente del grupo de redacción de declaraciones científicas y profesor de medicina en la Universidad de California, San Francisco, quien declaró a Newsweek que las directrices formales sobre la cafeína eran sorprendentemente limitadas.

Explica que las recomendaciones anteriores se basaban más en la sabiduría popular que en la ciencia y a menudo aconsejaban a los pacientes con arritmias cardíacas o hipertensión arterial que evitaran la cafeína por completo.

Sin embargo, la reciente revisión de la AHA, que integra ensayos clínicos, sugiere que el consumo diario de café puede disminuir el riesgo de recurrencia de afecciones cardíacas en hasta un 39%.

Preparación y beneficios para la salud

La AHA destaca que los beneficios cardiovasculares del café están asociados únicamente con el café filtrado o instantáneo; no aplican a productos con alta concentración de cafeína sintética. Otras preparaciones, como el café turco o el espresso, pueden contener cafestol, que incrementa el colesterol LDL, asociado con problemas arteriales.

Las bebidas energéticas que contienen cafeína sintética, al contrario, están relacionadas con un aumento de la presión arterial y arritmias cardíacas. La AHA advierte sobre los peligros graves que representan las altas dosis de cafeína en estos productos.

Consideraciones individuales

La tolerancia a la cafeína varía según la genética, afectando cómo cada persona metaboliza este estimulante.

Los médicos recomiendan que los pacientes con problemas cardíacos o factores de riesgo consulten a su médico sobre su consumo de café para asegurar una ingesta segura.

El mito de que el café es “malo”

La creencia antigua principal era que el café era “veneno” o una bebida del demonio, capaz de dañar gravemente la salud física y moral de quien lo tomaba, sobre todo por su efecto estimulante.

Creencias antiguas sobre el café

Se pensaba que el café era malo para la salud porque “excitaba” demasiado el cuerpo y la mente, asociándose con nerviosismo, locura, debilidad y enfermedades del corazón.

En algunos contextos religiosos de los siglos XVI–XVIII se llegó a considerar una bebida diabólica o pecaminosa, justamente por ser oscura, caliente y estimulante, y se pidió incluso que fuera prohibida.

En Europa hubo médicos y gobernantes que defendían que el café acortaba la vida, dañaba el cerebro, provocaba esterilidad o era prácticamente un veneno cuando se consumía de forma habitual.

Con el tiempo, estos mitos se fueron desmontando y hoy se sabe que, en cantidades moderadas, el café puede ser compatible con una buena salud e incluso asociarse a ciertos beneficios, aunque el exceso sí puede producir problemas como insomnio, palpitaciones o ansiedad.

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