El SUV deportivo de Infiniti tendrá que esperar dos años más

Los planes de Infiniti para ampliar su gama deportiva tendrán que esperar un poco más. La marca japonesa decidió posponer el estreno de la versión de alto rendimiento del QX80, un modelo que inicialmente era esperado para finales de 2026 y que ahora tiene previsto llegar al mercado en 2028.

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La decisión sorprendió a quienes seguían de cerca el proyecto desde la presentación del QX80 Track Spec Concept en 2025. Ese prototipo despertó el interés de los aficionados por combinar el espacio de un SUV de lujo con prestaciones propias de un vehículo deportivo, una fórmula con la que Infiniti busca competir en uno de los segmentos más exigentes del mercado.

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Lejos de cancelar el proyecto, la compañía asegura que el tiempo adicional permitirá desarrollar un producto mucho más refinado y con argumentos suficientes para medirse frente a rivales de fabricantes como BMW, Mercedes-Benz, Porsche y Cadillac.

Infiniti quiere un SUV realmente diferente

La marca explicó que el retraso responde al objetivo de ofrecer una propuesta que vaya mucho más allá de un simple aumento de potencia.

Según la visión de la compañía, un SUV deportivo debe destacar por su comportamiento dinámico, el confort, la tecnología y una experiencia de conducción integral. Por esa razón, los ingenieros continúan trabajando en diferentes áreas del vehículo para que la futura versión Red Sport tenga una personalidad claramente diferenciada del resto de la gama QX80.

La actualización de mitad de ciclo del modelo, prevista para 2028, servirá como plataforma para presentar esta variante de altas prestaciones.

Más de 600 caballos de fuerza en camino

Actualmente, el Infiniti QX80 utiliza un motor V6 biturbo de 3.5 litros que desarrolla 450 caballos de fuerza. Sin embargo, la futura versión deportiva recibirá una evolución importante de este propulsor.

Más del Infiniti QX60 2026. Crédito: Infiniti. Crédito: Cortesía

La marca anticipa un incremento de potencia superior al 20%, lo que permitiría superar los 600 caballos de fuerza. Con esa cifra, Infiniti espera que el SUV pueda acelerar de 0 a 60 mph en menos de cinco segundos, una mejora significativa frente al desempeño del modelo actual.

El proyecto también representa el regreso de la denominación Red Sport, utilizada anteriormente por Infiniti para identificar sus modelos de mayor rendimiento. Esa línea desapareció tras el fin de la producción del Q50 Red Sport 400 al concluir el año modelo 2024.

Antes de eso, la compañía intentó consolidar una división deportiva bajo el nombre Infiniti Performance Line, conocida como IPL, aunque esa iniciativa no logró consolidarse entre 2010 y 2015.

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