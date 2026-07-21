Honda retirará el Prologue del mercado de Estados Unidos

Honda volverá a mover las piezas de su estrategia para Norteamérica. La compañía japonesa confirmó que el Prologue dejará de producirse cuando concluya el año modelo 2026, una decisión que supone la salida del primer SUV eléctrico de gran volumen que comercializó en Estados Unidos.

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La medida refleja el cambio de rumbo que atraviesa el fabricante. Aunque hace pocos años la marca apostaba por acelerar su transición hacia los vehículos eléctricos con nuevos proyectos y la futura Serie 0, las condiciones del mercado han llevado a Honda a replantear sus prioridades.

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Con la despedida del Prologue, la compañía afrontará 2027 sin un modelo completamente eléctrico disponible en su portafolio estadounidense, mientras fortalece su apuesta por los vehículos híbridos.

Un eléctrico con una vida comercial corta

El Honda Prologue llegó al mercado como modelo 2024 y rápidamente se convirtió en la principal carta de la marca dentro del segmento de los vehículos eléctricos en Estados Unidos.

A pesar de que la demanda de este tipo de automóviles no creció al ritmo que esperaba la industria, el SUV registró cifras positivas durante sus primeros años.

En 2024 alcanzó 33,017 unidades vendidas y en 2025 elevó ese resultado hasta 39,194 vehículos, consolidándose como uno de los modelos eléctricos más importantes de Honda en ese mercado.

Las ventas perdieron impulso

La verdad es que todo el panorama cambió en 2026. Uno de los factores que más influyó fue la eliminación del crédito fiscal federal para la compra de vehículos eléctricos, un incentivo que ayudaba a reducir el costo para los compradores.

Sin ese beneficio, el segmento comenzó a desacelerarse y el Prologue no fue la excepción. Durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 8,407 unidades, lo que representó una caída cercana al 49 % frente al mismo periodo del año anterior.

Honda Prologue. Crédito: Honda. Crédito: Cortesía

Honda seguirá apostando por la electrificación

La salida del Prologue no significa que Honda abandone el desarrollo de tecnologías de bajas emisiones. La compañía aseguró que continuará trabajando en soluciones para la movilidad eléctrica, aunque su prioridad inmediata estará centrada en ampliar su oferta de vehículos híbridos, una categoría que mantiene una demanda más estable.

Además, los actuales propietarios del Prologue podrán seguir utilizando la red oficial de concesionarios para realizar mantenimientos, acceder a repuestos y hacer válida la garantía del vehículo. Aunque el SUV desaparecerá del catálogo de ventas, Honda mantendrá el respaldo para quienes ya apostaron por este modelo eléctrico.

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