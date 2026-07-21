ONU alerta que accidentes viales cobran la vida de 132 niños y jóvenes cada hora

Los siniestros viales continúan cobrando un alto costo humano en el mundo. Cada año provocan alrededor de 1.2 millones de muertes y siguen siendo la principal causa de fallecimiento entre niños y jóvenes de 5 a 29 años, pese a que la mortalidad en las carreteras ha disminuido un 21% desde 2011. La cifra, sin embargo, aún está lejos de la meta internacional de reducir a la mitad las muertes y lesiones por tránsito para 2030, lo que equivale a unas 3,178 muertes al día, 132 cada hora o más de dos personas por minuto.

Con ese desafío sobre la mesa, dirigentes, ministros y expertos de distintos países iniciaron este lunes una reunión de alto nivel en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, convocada por la presidenta de la Asamblea General y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para impulsar medidas que aceleren el cumplimiento del Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030.

De acuerdo con la OMS, 1.16 millones de personas murieron en las carreteras durante 2025, una cifra que refleja la magnitud del problema, incluso cuando en la última década el parque vehicular mundial creció en más de 1000 millones de unidades. Para el organismo, estos datos evidencian que la seguridad vial debe consolidarse como una prioridad de salud pública en todos los países.

Durante el encuentro, los Estados miembros revisarán una declaración de progreso y compartirán experiencias de naciones que han logrado reducir significativamente las muertes por accidentes de tránsito mediante políticas públicas sostenidas.

“Este progreso demuestra que el cambio es posible cuando los países invierten en sistemas viales seguros”, afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien subrayó que la mayoría de las muertes por siniestros viales son prevenibles mediante la aplicación de estrategias eficaces.

En un informe presentado este año, el secretario general de las Naciones Unidas advirtió que la seguridad vial requiere instituciones sólidas, objetivos medibles y planes de largo plazo respaldados por gobiernos, empresas, organizaciones civiles y la participación de los jóvenes. El documento identifica como medidas prioritarias el diseño de carreteras más seguras, el control de la velocidad, el uso obligatorio del cinturón de seguridad y del casco, el fortalecimiento de los estándares de seguridad vehicular y una atención médica oportuna para las víctimas.

En Estados Unidos, aunque las muertes por siniestros viales han mostrado una tendencia a la baja, el problema sigue siendo una de las principales amenazas para la salud pública.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) estimó que 36,640 personas murieron en accidentes de tránsito durante 2025, una reducción de 6.7% respecto al año anterior.

Sin embargo, los conductores adolescentes continúan entre los grupos de mayor riesgo: la NHTSA advierte que los jóvenes de 16 a 19 años registran una tasa de participación en choques fatales significativamente superior a la de los adultos, mientras que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) consideran que los siniestros de tránsito siguen siendo una de las principales causas de muerte entre adolescentes y jóvenes en el país.

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