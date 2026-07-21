Tormentas golpean Nueva York: cancelan más de 630 vuelos en JFK, LaGuardia y Newark

El fuerte sistema de tormentas que atravesó Nueva York y Nueva Jersey este martes dejó a miles de pasajeros varados, obligó a cancelar más de 630 vuelos y provocó demoras de varias horas en los principales aeropuertos del área metropolitana.

Las complicaciones alcanzaron al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, LaGuardia y Newark Liberty, en una jornada marcada por lluvias torrenciales, actividad eléctrica y una alerta de tornado emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para partes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware y Pensilvania.

La Administración Federal de Aviación aplicó restricciones temporales para reducir el tránsito en una de las zonas aéreas más congestionadas del país. La medida provocó que vuelos con destino a Nueva York permanecieran en tierra en sus aeropuertos de origen y que otros servicios fueran reprogramados o directamente cancelados.

Puedes ver: Qué hacer si cancelan tu vuelo por tormenta: derechos como pasajero en EE.UU.

LaGuardia, el aeropuerto más afectado

LaGuardia concentró buena parte de los problemas. Durante la tarde se habían cancelado al menos 234 vuelos, equivalentes a cerca del 43% de su programación, según cifras recopiladas por ABC7 Nueva York.

El aeropuerto también quedó sujeto a una parada temporal de operaciones y a un programa de demoras por las tormentas. La FAA llegó a informar retrasos promedio superiores a las tres horas para algunos vuelos con destino a LaGuardia.

En JFK se habían suspendido al menos 145 vuelos, aproximadamente el 21% de los servicios previstos, mientras que Newark registraba 137 cancelaciones, cerca del 23% de su operación, durante las primeras horas del temporal. Las cifras continuaron aumentando durante la tarde y superaron en conjunto las 630 cancelaciones.

En Newark, además, la FAA implementó una parada en tierra por las tormentas y ralentizó el ingreso de aeronaves. Los vuelos que todavía lograban operar acumulaban demoras, algunas de ellas superiores a las tres horas para pasajeros que esperaban despegar desde otros aeropuertos con destino al área de Nueva York.

The risk for severe weather today is decreasing, however tomorrow a majority of the area is in a marginal (level 1/5) risk for severe thunderstorms with the primary threat being damaging winds. pic.twitter.com/d9hr7Vu8A4 — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) July 22, 2026

Por qué una tormenta en Nueva York afecta vuelos en todo el país

Las consecuencias del mal tiempo no quedaron limitadas a los pasajeros que partían desde Nueva York.

Cuando la FAA establece una parada en tierra, los vuelos con destino a un aeropuerto afectado deben permanecer en su ciudad de origen. De esta manera se evita que demasiadas aeronaves se aproximen simultáneamente a una terminal que tiene reducida su capacidad de aterrizaje.

El resultado puede sentirse en aeropuertos ubicados a cientos o miles de millas de distancia. Un vuelo entre Miami y Nueva York, por ejemplo, puede quedar retenido en Florida aunque allí el cielo esté despejado.

Las demoras también se trasladan al resto de la programación. Cuando un avión llega tarde, puede afectar el siguiente vuelo que debía realizar con la misma aeronave y tripulación. Esa sucesión de retrasos suele extenderse incluso después de que las tormentas se alejan.

Puedes ver: Por qué los vuelos no siguen la línea recta que ves en el mapa

Alerta de tornado y lluvias intensas en el área metropolitana

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una vigilancia de tornado para partes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Delaware y Pensilvania, vigente hasta las 9:00 p.m. del martes.

La medida indicaba que existían condiciones favorables para la formación de tornados y tormentas severas, aunque no significaba que hubiera un tornado confirmado en toda el área bajo vigilancia.

En Nueva Jersey sí se emitieron advertencias más específicas durante la tarde para sectores que incluían Paterson, Fair Lawn, Paramus, Caldwell y Cedar Grove. Esas advertencias tuvieron una duración limitada y correspondieron a tormentas que mostraban señales de rotación.

Nueva York también quedó bajo riesgo de inundaciones repentinas. Notify NYC reportó lluvias capaces de acumular entre una y dos pulgadas en poco tiempo, con posibles anegamientos en autopistas, calles, pasos bajo nivel y zonas de drenaje deficiente.

Qué deben hacer los pasajeros con vuelos afectados

Las autoridades aeroportuarias y las compañías aéreas recomendaron no dirigirse al aeropuerto sin comprobar previamente el estado del vuelo.

Aunque un servicio aparezca inicialmente como demorado, puede ser cancelado más tarde si empeoran las condiciones o si el avión y la tripulación quedan fuera de posición. También puede ocurrir lo contrario: un horario de salida puede adelantarse cuando se levanta una restricción de la FAA.

Los pasajeros deberían revisar:

La aplicación o el sitio oficial de la aerolínea.

El estado del avión que realizará su vuelo.

Las notificaciones por correo electrónico o mensaje de texto.

Las opciones de cambio de fecha sin penalidad.

La disponibilidad de otros aeropuertos o rutas alternativas.

Varias aerolíneas que operan en el noreste, entre ellas Delta, American, JetBlue y United, habilitaron políticas flexibles para determinados pasajeros afectados por el temporal. Las condiciones dependen de la fecha de viaje, el aeropuerto y el tipo de boleto, por lo que es necesario consultar directamente con cada compañía.

Qué derechos tiene el pasajero si cancelan su vuelo

Cuando una aerolínea cancela un vuelo y el pasajero decide no aceptar el viaje alternativo ofrecido, puede solicitar el reembolso correspondiente por el tramo no utilizado.

La situación es diferente cuando el viajero acepta ser reubicado en otro servicio. En ese caso, la compañía puede no estar obligada a cubrir comidas, hotel o transporte terrestre si la cancelación fue provocada por condiciones meteorológicas fuera de su control.

Por ese motivo, conviene preguntar antes de aceptar una nueva reserva qué gastos cubrirá la aerolínea y conservar recibos de comidas, alojamiento y transporte. Las tarjetas de crédito y los seguros de viaje también pueden ofrecer protección adicional por demoras prolongadas.

Puedes ver: Qué hacer si una aerolínea se declara en bancarrota después de que compraste tu boleto

Las demoras pueden continuar después de la tormenta

Aunque las condiciones meteorológicas mejoren, la normalización de los vuelos puede requerir varias horas.

Las aerolíneas deben reubicar aviones, reorganizar tripulaciones y encontrar asientos para los pasajeros de los servicios cancelados. Durante una semana de alta demanda, esa recuperación puede prolongarse hasta el día siguiente.

La FAA advirtió que las paradas y los programas de demora podían activarse de manera intermitente durante la noche en JFK, LaGuardia, Newark y otros aeropuertos del corredor noreste.

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