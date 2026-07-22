Estados Unidos confirma más de 4,100 casos por el brote de ciclosporiasis

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) confirmaron este miércoles la detección de más de 4,100 casos ligados al actual brote en el país de ciclosporiasis, una infección parasitaria que provoca diarreas y cuyo origen está vinculado con el consumo de lechuga.

Este volumen supone la confirmación de más de 2,500 nuevas infecciones solo en la última semana.

Desde el 1 de mayo, 11,500 posibles casos de esta enfermedad intestinal han sido notificados, incluidos 4,173 confirmados por laboratorio en 41 estados, que por el momento están relacionados con el consumo de lechuga contaminada procedente de México.

El secretario de Salud de EE.UU., Robert F. Kennedy Jr., aseguró este martes que el actual brote está “bajo control” y que el origen del mismo está identificado ante lo que se procedió a la retirada del producto.

Consumo de lechuga está relacionado con el brote de ciclosporiasis. Crédito: Matthew Mead | AP

Kennedy se pronunció después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) se retractara sobre la detección positiva de cyclospora -párasito que provoca la enfermedad y que aparece en cultivos que entran en contacto con materia fecal- en una muestra de lechuga iceberg producida por la subsidiaria de la estadounidense Taylor Farms en México, que ordenó la semana pasada una retirada a gran escala de productos afectados.

En cualquier caso, la FDA ha subrayado que se mantiene la retirada de todo producto de Taylor Farms que incluya lechuga iceberg cultivada en México, en total, 35 productos distribuidos en 27 estados de EE.UU. entre el 29 de junio y el 16 de julio.

La empresa recomienda a los consumidores que hayan comprado productos incluidos en la lista que los desechen de inmediato y no los consuman.

Estos casi 7,000 casos confirmados o sospechosos del parásito supondrían 27 veces más con respecto al mismo lapso del año pasado, según los CDC. EFE

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