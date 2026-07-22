Isaac del Toro no se conforma con el tercer puesto en el Tour de France y no descarta atacar en la montaña

El ciclista mexicano Isaac del Toro atraviesa un momento clave en el Tour de France. El corredor del UAE Emirates XRG, tercero en la clasificación general y líder de la pelea por el maillot blanco de mejor joven, aseguró que está satisfecho con su rendimiento, aunque mantiene abierta la posibilidad de atacar en las próximas etapas de montaña.

Del Toro se encuentra a 2:19 minutos del segundo puesto de la general, ocupado por el belga Remco Evenepoel, mientras que conserva una ventaja de 20 segundos sobre el francés Paul Seixas, quien marcha cuarto en la clasificación.

Isaac del Toro encara la tercera semana del Tour de France con ilusión

Después de completar la contrarreloj y superar las primeras dos semanas del Tour de France, el ciclista de Ensenada destacó su satisfacción por mantenerse entre los mejores corredores de la competencia.

El integrante del UAE Emirates XRG explicó que continúa con la misma mentalidad con la que inició la carrera: disfrutar cada jornada, aprender de la experiencia y dar su máximo esfuerzo antes de la llegada a París.

“Estoy bien, empiezo la tercera semana con mucha ilusión tras la contrarreloj. Ahora tengo ganas de llegar a París y disfrutar de la última semana. Estoy como en la primera semana, disfrutando y esforzándome al máximo cada día. Después de ayer y de las dos primeras semanas, estoy contento de estar en esta posición“, explicó el corredor de Ensenada.

? After the 17th stage:

? Après la 17ème étape :



? @MaillotjauneLCL :

?? Tadej Pogacar ?



? Green jersey @WeLoveCyclingFR :

?? Mads Pedersen ?



??? @maillotapois :

?? Tadej Pogacar ???



? White jersey @opticiens_krys :

?? Isaac Del Toro ?#TDF2026 pic.twitter.com/rim8ZUVbm1 — Tour de France? (@LeTour) July 22, 2026

El mexicano no descarta atacar en los Alpes para subir posiciones

Con tres etapas de montaña por delante en los Alpes, Isaac del Toro tendrá una nueva oportunidad para intentar reducir la diferencia con los corredores que lo superan en la clasificación general del Tour de France.

El ciclista mexicano sabe que las jornadas decisivas pueden cambiar el panorama de la carrera y no descarta adoptar una postura más ofensiva para acercarse al segundo lugar que ocupa Remco Evenepoel.

Aunque mantiene la calma y reconoce la importancia de administrar esfuerzos en la última semana, Del Toro dejó claro que está preparado para buscar oportunidades cuando aparezcan.

“¿Listo para atacar? Sí, ¿por qué no?”, aseguró.

Isaac del Toro busca cerrar el Tour de France como protagonista

El objetivo del representante del UAE Emirates XRG será mantenerse en la pelea durante las etapas finales y aprovechar cualquier escenario favorable en la montaña.

Con el maillot blanco de mejor joven y una posición privilegiada entre los primeros lugares de la general, Isaac del Toro se mantiene como uno de los nombres destacados del Tour de France, donde intentará cerrar una participación sobresaliente antes de la llegada a París.

Sigue leyendo:

– Isaac del Toro resiste en el Tour de France y conserva el podio tras intenso duelo con Seixas

– Isaac del Toro se mete al podio de la general en el Tour de France

– Mexicano Isaac del Toro hace historia, gana segunda etapa del Tour de France y manda apoyo al Tri