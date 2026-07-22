Mujer es asesinada presuntamente por su esposo en Nueva York; bebé de 11 meses quedó junto al cuerpo

Las autoridades de Nueva York investigan la muerte de Mary Kate Golding, una diseñadora de producción de 34 años que fue encontrada sin vida en el apartamento donde residía con su esposo y su hijo de 11 meses, en el barrio de Astoria, en Queens.

Horas después del hallazgo, su esposo, Joseph Azzaretto, de 33 años, fue encontrado muerto tras ser localizado colgado de un árbol en Astoria Park, a unos tres kilómetros de la vivienda familiar.

Aunque la Policía de Nueva York (NYPD) aún no ha clasificado oficialmente el caso como un homicidio-suicidio, los investigadores consideran que Azzaretto habría atacado mortalmente a Golding tras una discusión y posteriormente abandonó el lugar antes de quitarse la vida.

El bebé permaneció junto al cuerpo de su madre

De acuerdo con fuentes policiales citadas por el New York Post, Azzaretto dejó al hijo de la pareja, Nolan, de 11 meses, solo junto al cuerpo de su madre.

Las mismas fuentes indicaron que, antes de morir, el hombre llamó por teléfono a una amiga de Golding para confesar el crimen. La mujer acudió al apartamento y encontró el cuerpo de la víctima.

Un vecino relató al diario neoyorquino que escuchó los gritos de la amiga tras descubrir la escena.

“Ella salió cargando al bebé”, señaló el residente. Posteriormente, los padres de Golding llegaron al inmueble y asumieron el cuidado del menor.

La víctima trabajaba en producciones de cine y televisión

Según la policía, los agentes acudieron al apartamento alrededor de las 12:24 am tras recibir una llamada por una presunta agresión.

Al ingresar encontraron a Golding con una herida de arma blanca en la espalda y un cuchillo incrustado en su cuerpo. Los paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Golding era diseñadora de producción y escenografía. De acuerdo con su perfil profesional, había trabajado en producciones como The Marvelous Mrs. Maisel y Goosebumps.

Vecinos señalaron que la pareja se había mudado desde Pensilvania a Nueva York apenas dos meses antes de los hechos.

Investigan antecedentes familiares y el contexto del caso

La investigación también ha puesto atención en un antecedente ocurrido dentro de la familia Azzaretto.

En 2020, Nicholas Azzaretto, hermano menor de Joseph, fue condenado tras declararse culpable por la muerte de su padre, Frank Azzaretto, durante un episodio de violencia doméstica ocurrido en la vivienda familiar en Pensilvania.

Durante ese proceso judicial, la defensa sostuvo que existía un historial de violencia dentro del núcleo familiar.

En el caso actual, algunos vecinos describieron a Joseph Azzaretto como una persona con problemas de temperamento y frecuentes discusiones, incluso por asuntos relacionados con espacios de estacionamiento.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar oficialmente la secuencia de los hechos. Mientras tanto, el hijo de la pareja permanece bajo el cuidado de sus familiares maternos.

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