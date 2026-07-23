Amistosos de pretemporada: ¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Barcelona?

Tras haber finalizado el Mundial 2026, los aficionados de Real Madrid y Barcelona ya comienzan a preguntarse cuándo vuelven a jugar los dos mejores equipos de España. Y la respuesta correcta es que será más pronto de lo que imaginas.

La última vez que el club blanco disputó un partido oficial fue el pasado 23 de mayo, en la jornada 38 de LaLiga 2025-2026. Con goles de Gonzalo, Bellingham, Mbappé y Brahim, el todavía equipo de Arbeloa venció 4-2 al Athletic Club de Bilbao.

El FC Barcelona, campeón de LaLiga, cerró la temporada ese mismo día perdiendo 3-1 contra el Valencia. El polaco Robert Lewandowski, ahora en el Chicago Fire de la MLS, anotó su último gol con la camiseta del conjunto blaugrana.

Lee también: Qué viene para Lionel Messi tras el Mundial 2026: ¿Es momento del retiro?

¿Cuándo vuelven a jugar Real Madrid y Barcelona?

Gracias a los amistosos de pretemporada, los aficionados no tendrán que esperar al inicio de LaLiga 2026-2027 para disfrutar de sus equipos favoritos.

El próximo 1 de agosto, el Real Madrid de José Mourinho disputará un amistoso ante la Fiorentina. El juego se celebrará en Austria, a las 12:00 pm, hora del este de Estados Unidos.

Seguidamente, y antes de arrancar el campeonato liguero, los merengues jugarán el 12 de agosto frente al Deportivo La Coruña en Riazor. El partido de preparación está pautado para las 3:00 pm ET.

Así jugará la pretemporada el FC Barcelona

Por su parte, el FC Barcelona tendrá una pretemporada un poco más amplia que su máximo rival. Este mismo viernes 24 de julio, disputará un encuentro amistoso y a puerta cerrada contra el catalán Club Esportiu Europa (2:00 pm ET).

Seguidamente, el 31 de julio, visita al Birmingham City para un partido de preparación en territorio inglés. Está programado para las 2:45 pm ET.

Ya en agosto, el día 8, el FC Barcelona jugará bajo el curioso formato de amistoso triangular. En una misma jornada jugará ante Udinese y Nottingham Forest.

Finalmente, el equipo dirigido por Hansi Flick disputará el 18 de agosto su tradicional Trofeo Joan Gamper. Sin embargo, el rival aún no ha sido confirmado por el club.

¿Cuándo se enfrentan Real Madrid y Barcelona?

El primer clásico de la temporada 2026-2027 ya está definido para el 25 de octubre, en el estadio Camp Nou, y corresponde a la jornada 10 de LaLiga.

La vuelta en el Santiago Bernabéu será el 9 de mayo, por la jornada 35. Al ser una de las últimas fechas del campeonato, reabre la posibilidad de un “pasillo de campeón”.

Cabe recordar que Real Madrid y Barcelona también podrían enfrentarse en la Copa del Rey, la UEFA Champions League (que no ocurre desde 2011) y seguramente en la Supercopa de España, que será en febrero de 2027.

Para que se produzca esta final, el Madrid tendrá que vencer a la Real Sociedad y el Barca hacer lo propio contra el Atlético de Madrid.

Te puede interesar:

· Quién es Claudia Rodríguez, la novia de Cucurella que roba miradas en redes sociales

· España y Argentina vuelven a negociar la Finalissima: qué falta para que se juegue

· Del Mundial a la vida: por qué todos hablan del “minuto 78” en Argentina