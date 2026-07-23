Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de julio de 2026

LEO – 23 de julio 2026

El amor no llega cuando una anda desesperada revisando el celular cada cinco minutos ni rogándole al universo que le mande a alguien con dos dedos de frente. Llega cuando dejas de conformarte con migajas y entiendes que vale más dormir a gusto que estar desvelándote por alguien que nomás aparece cuando le da la gana. Si aún no toca a tu puerta esa persona que realmente vale la pena, no te aceleres. Más vale esperar un rato y recibir algo bueno que abrirle la puerta al primer desgraciado o desgraciada que venga con promesas bonitas y pura mentira envuelta en papel de regalo. El amor comenzará a sentirse mucho más cercano, pero antes tendrás que cerrar ciclos que todavía arrastras aunque digas que ya los superaste.

Este 23 de julio será un día para poner límites. Ya estuvo bueno de quedarte callado para evitar problemas, porque al final los problemas llegan aunque tú no digas nada. Hay personas que interpretan tu silencio como permiso para hacer lo que les da la gana, y ahí es donde empieza el relajo. Habla claro, sin rodeos y con respeto, pero sin bajar la cabeza. Quien se ofenda por escuchar la verdad es porque ya sabía que estaba haciendo las cosas mal.

En el ambiente familiar podrían comenzar a cocinarse chismes que saldrán de un comentario tuyo dicho sin mala intención. Tú eres muy espontáneo y a veces hablas primero y piensas después, pero no todos reciben las palabras igual. Hay quien anda esperando cualquier detallito para hacer novela donde no la hay. Aprende a medir con quién compartes información, porque no todas las personas que se sientan a escucharte son realmente de confianza.

Ni se te ocurra meter dinero en rifas, apuestas, casinos o juegos de azar durante estos días. La suerte no anda precisamente de tu lado en cuestiones económicas y podrías perder un dinero que después te hará mucha falta para resolver un pendiente importante. Si alguien llega ofreciéndote inversiones milagrosas o negocios donde “vas a duplicar tu dinero”, mándalo mucho a volar antes de que termine vaciándote la cartera.

Traes muy marcada la energía de un cambio importante en tu trabajo. A algunos les hablarán de un aumento, otros recibirán nuevas responsabilidades y habrá quienes encuentren una oportunidad completamente diferente que les permitirá crecer mucho más. No tengas miedo de salir de tu zona de comodidad. A veces el verdadero progreso comienza justo cuando decides dejar de conformarte.

También aparecen posibilidades muy fuertes relacionadas con un viaje largo o incluso al extranjero. Tal vez todavía no sea inmediato, pero empezarás a recibir señales, invitaciones o noticias que abrirán esa puerta. No descartes aprender algo nuevo o sacar documentos que más adelante podrían ser necesarios.

Cuida muchísimo tu alimentación porque tu estómago anda bastante delicado. Los antojos de comida muy picosa, fritangas, refrescos o exceso de café podrían pasarte factura. Tu cuerpo ya te ha mandado varias señales y las has ignorado como si nada. Después no andes diciendo que la gastritis llegó de sorpresa porque bien sabes que llevas días haciéndole la guerra al pobre estómago.

En el amor, quienes tienen pareja deberán evitar discusiones por tonterías. Muchas veces el problema no es lo que sucede, sino la forma en que reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Baja un poquito el orgullo y escucha antes de sacar conclusiones. Si estás soltero, alguien que conoces desde hace tiempo comenzará a verte con otros ojos. Lo curioso es que esa persona siempre estuvo cerca y tú ni en cuenta por andar fijándote en quien ni te pelaba.

Hay cambios en tu forma de pensar que marcarán un antes y un después. Empezarás a entender que vivir preocupado por lo que todavía no sucede solo roba energía al presente. Mientras tú haces corajes por escenarios que ni existen, la vida sigue pasando frente a tus ojos. Construye desde hoy, disfruta lo que tienes y deja de cargar problemas que todavía ni nacen. Cuando aprendas eso, comenzarás a sentir una paz que hace mucho no conocías y atraerás oportunidades que antes parecían imposibles.

VIRGO – 23 de julio 2026

Deja de cargar culpas que ya ni te corresponden y aprende de una vez por todas que no eres responsable de salvar a todo el mundo. Has pasado demasiado tiempo resolviendo problemas ajenos mientras tus propios sueños siguen guardados en un cajón esperando que algún día les hagas caso. Este 23 de julio será un parteaguas para darte cuenta de quién realmente suma en tu vida y quién nomás llega cuando necesita algo. No tengas miedo de poner distancia, porque hay personas que solo saben estirar la mano para pedir, pero nunca aparecen cuando eres tú quien ocupa apoyo.

Las cuestiones económicas podrían darte un pequeño susto. No necesariamente será una pérdida enorme, pero sí un gasto inesperado que moverá tus planes. Una reparación, un pago olvidado o un compromiso familiar podría hacer que el dinero salga más rápido de lo que entra. Por eso evita compras impulsivas y no prestes dinero que sabes perfectamente que jamás volverás a ver. Tu corazón es muy noble, pero tu cartera ya está cansada de mantener la buena voluntad de los demás.

Una persona del pasado volverá a aparecer de la manera más inesperada. Puede ser un antiguo amor, alguien con quien quedó una conversación pendiente o incluso una amistad que desapareció sin dar explicaciones. Lo complicado será que removerá sentimientos que jurabas enterrados. Si ya tienes pareja, piensa muy bien antes de abrir puertas que tanto trabajo te costó cerrar. No confundas nostalgia con amor, porque muchas veces solo extrañamos la costumbre, no a la persona.

Hay una amistad de piel clara que trae la lengua más suelta que cinturón viejo. Andará inventando historias o exagerando situaciones para llamar la atención. No caigas en provocaciones ni respondas con el mismo veneno. Quien realmente te conoce sabe perfectamente de qué lado está la verdad. El tiempo terminará acomodando las piezas y dejando en evidencia a quien solo vive alimentándose del chisme.

No aceptes negocios improvisados ni propuestas que suenen demasiado buenas para ser ciertas. Todo lo que no tenga bases firmes terminará cayéndose tarde o temprano. Si alguien insiste demasiado en convencerte, precisamente ahí está la señal para desconfiar. Mejor sigue construyendo poco a poco que aventarte a un proyecto donde ni siquiera están claros los riesgos.

También llegarán noticias familiares que podrían alterarte, pero no todo será verdad. Hay personas que disfrutan sembrando preocupación solo para sentirse importantes. Antes de hacer corajes o sacar conclusiones, verifica la información. Más de un mal rato te ahorrarás por no creer el primer cuento que llegue a tus oídos.

En cuestiones laborales vienen oportunidades interesantes. Podría aparecer una vacante, un ascenso o incluso la posibilidad de mudarte a otra ciudad por trabajo. Aunque al principio el cambio dé miedo, terminará siendo una bendición disfrazada. Tú naciste para crecer, no para quedarte donde ya aprendiste todo. Atrévete a salir de donde ya no hay nada nuevo que descubrir.

Tu salud merece más atención. Has estado acumulando demasiado estrés y eso comienza a reflejarse en problemas digestivos, dolores musculares o insomnio. No todo se arregla diciendo “al rato descanso”. Tu cuerpo lleva tiempo cobrándote factura y si sigues ignorándolo, terminará obligándote a parar.

En el amor, deja de buscar la felicidad donde ya encontraste decepciones. Hay personas que por mucho que las quieras jamás podrán darte lo que necesitas, porque simplemente no saben amar de la manera en que tú esperas. No insistas en convertir piedras en diamantes. Quien realmente quiera caminar contigo lo demostrará con hechos, no con promesas bonitas.

Y cuidado con una mujer bastante envidiosa que hará hasta lo imposible por minimizar tus logros. Mientras ella pierde tiempo viendo cómo hacerte quedar mal, tú sigue avanzando. El éxito siempre hace ruido, pero también despierta envidias. No desperdicies energía respondiendo ataques de personas que ya perdieron la batalla desde el momento en que decidieron vivir pendientes de tu vida. Tu mejor venganza seguirá siendo crecer, sonreír y demostrar con resultados que nadie tiene el poder de detenerte cuando decides creer en ti.

LIBRA – 23 de julio 2026

Ya estuvo bueno de vivir enamorado de las posibilidades y no de las personas. Tú tienes una imaginación tan grande que a veces construyes historias completas con alguien que apenas te respondió un mensaje. Te ilusionas, haces planes, te imaginas viajes, bodas y hasta el nombre de los chamacos, mientras la otra persona apenas está viendo si le caes bien. Ese es uno de los motivos por los que muchas veces sientes que el amor no termina de consolidarse. No porque tengas mala suerte, sino porque te enamoras primero de la idea y después conoces la realidad. Este 23 de julio será perfecto para bajarte tantito de las nubes y empezar a ver a las personas como realmente son, no como quisieras que fueran.

Muchísimo cuidado con ex parejas porque una de ellas podría reaparecer de la forma menos agradable. No necesariamente buscando regresar, sino reclamando, haciendo drama o hasta queriendo intimidarte con amenazas, indirectas o comentarios que solo buscan desestabilizarte. No caigas en provocaciones. Quien ya salió de tu vida no merece volver a ocupar espacio en tu cabeza. Si respondes con coraje, le darás exactamente lo que está buscando. Tu mejor respuesta será la indiferencia y seguir caminando como si nada.

En temas del corazón, si actualmente no tienes pareja, deja de pensar que hay algo malo contigo. Simplemente el universo todavía no termina de acomodar las piezas. Hay personas que llegan temprano para enseñarte y otras que llegan justo cuando ya aprendiste la lección. Lo mejor está por aparecer, pero primero necesitas cerrar por completo esas historias que todavía visitas de vez en cuando por pura curiosidad. No confundas soledad con fracaso; muchas veces la soltería es el mejor terreno para construir una relación sana después.

La fertilidad anda elevadísima. Así que si no está en tus planes convertirte en mamá o papá, ni juegues al valiente pensando que “una vez no pasa nada”. Usa protección, habla claro con tu pareja y evita que una noche de pasión termine convirtiéndose en una preocupación de varios meses. Más vale prevenir que andar después haciendo cuentas y buscando explicaciones donde no las hay.

Se acercan personas bastante chismosas que intentarán sacarte información relacionada con tu familia. Lo harán de una forma muy disimulada, como quien solo pregunta por curiosidad, pero detrás de esas preguntas hay otras intenciones. No cuentes problemas familiares ni compartas secretos que no te pertenecen. Hay quienes viven de alimentar el chisme porque su propia vida les parece demasiado aburrida.

Una persona de Aries, Tauro o Géminis llegará con una noticia o una sorpresa que cambiará por completo tu estado de ánimo. Puede tratarse de una invitación, un regalo inesperado, una propuesta laboral o incluso un encuentro que llevabas mucho tiempo esperando. Recíbelo con alegría porque abrirá puertas que ni siquiera imaginabas.

También te enterarás del rompimiento de una pareja cercana. Aunque sentirás ganas de intervenir o dar consejos, lo mejor será mantenerte al margen. Cada quien libra sus propias batallas y no te conviene cargar problemas que no son tuyos. Escucha si te buscan, pero evita convertirte en juez o mediador.

En el dinero vienen buenas noticias si dejas de gastar por impulso. Has estado comprando cosas para darte gusto, pero también hay pendientes importantes que necesitan atención. Organiza tus gastos porque más adelante podría aparecer una oportunidad de inversión o un viaje que sí valdrá cada peso.

Una persona de piel morena o aperlada buscará obtener información muy personal sobre ti. No necesariamente tiene malas intenciones desde el principio, pero terminaría compartiéndola con quien no debe. Aprende a reservar ciertos asuntos. No todo el mundo merece conocer tus planes antes de que se hagan realidad.

Tus números de la suerte serán el 2, 6 y 9, pero recuerda que la verdadera suerte siempre acompaña a quien trabaja y se prepara. Lo más importante de estos días será darte cuenta de que muchas cosas que dabas por imposibles comenzarán a acomodarse casi por arte de magia. Proyectos detenidos, conversaciones pendientes y sueños que parecían muy lejanos empezarán a tomar forma. Solo no te desesperes queriendo controlar cada detalle. Hay bendiciones que llegan justamente cuando dejas de perseguirlas y simplemente te dedicas a vivir.

ESCORPIÓN – 23 de julio 2026

La vida está a punto de darte una oportunidad que hace algunos meses habrías jurado perdida para siempre. No será un regalo caído del cielo ni un milagro que llegue sin esfuerzo; será una segunda oportunidad para demostrarte que realmente aprendiste de los golpes que te dio la vida. Ahora dependerá completamente de ti no volver a meter la pata por las mismas razones de siempre. Porque una cosa es equivocarse una vez y otra muy distinta convertir el mismo error en costumbre. Este 23 de julio marcará el inicio de una etapa donde cada decisión tendrá mucho peso.

Ese proyecto de negocio que traes dando vueltas en la cabeza merece toda tu atención. Has estado esperando el momento perfecto para comenzar, pero la realidad es que ese momento nunca llegará si tú no das el primer paso. No le tengas miedo a empezar en pequeño. Los grandes proyectos casi siempre nacen con recursos limitados, pero con muchas ganas de salir adelante. Analiza bien números, organiza tus ideas y deja de contarle tus planes a personas que solo saben desanimar.

Muchísimo cuidado con golpes, tropiezos y caídas. Andarás bastante distraído y podrías lastimarte por querer hacer varias cosas al mismo tiempo. Maneja con precaución, evita correr cuando no hay necesidad y fíjate por dónde caminas. No sería raro que terminaras con un moretón o una torcedura por andar pensando en mil cosas menos en el camino.

Tu cuerpo también comenzará a pedirte cuentas. Has relajado demasiado la alimentación y eso ya empieza a reflejarse en la ropa, en el espejo y en tu energía. No necesitas matarte de hambre ni vivir a pura lechuga, pero sí encontrar un equilibrio. Una hora diaria de movimiento hará maravillas por tu salud física y también por tu estado de ánimo. Cuando tu cuerpo se siente bien, tu mente también trabaja mucho mejor.

En cuestiones sentimentales ya deja de querer rescatar a quien ni ganas tiene de cambiar. Si esa persona sigue jugando contigo, desapareciendo cuando le conviene y regresando como si nada hubiera pasado, la respuesta está clarísima. No esperes milagros donde ya viste demasiadas decepciones. El amor no se ruega ni se mendiga. Si alguien no sabe valorar lo que eres, que siga su camino mientras tú continúas construyendo el tuyo.

Eso sí, tampoco permitas que las heridas del pasado te conviertan en alguien frío e incapaz de sentir. Hay personas que por miedo a volver a sufrir levantan murallas tan altas que terminan dejando fuera también a quien sí valía la pena. No castigues a quien llega con buenas intenciones por errores cometidos por otras personas. Cada historia merece empezar desde cero.

El karma anda trabajando horas extras. Más de una persona que en su momento quiso hacerte daño comenzará a enfrentar las consecuencias de sus propios actos. Tú no necesitas mover un solo dedo para cobrar venganza. La vida sabe perfectamente cómo acomodar las cuentas pendientes. Lo único que debes hacer es no ensuciarte las manos intentando devolver el golpe.

Mucho ojo con los chismes dentro del trabajo o entre amistades. Hay gente muy envidiosa que buscará involucrarte en conflictos que ni siquiera te pertenecen. Si escuchas comentarios sobre otras personas, deja que entren por un oído y salgan por el otro. Mientras menos participes en esos juegos, más tranquilo vivirás.

En el aspecto económico aparecen posibilidades interesantes de aumentar ingresos, pero tendrás que dejar atrás el miedo a cobrar lo que realmente vale tu trabajo. Has regalado demasiado tiempo, talento y esfuerzo por quedar bien con todos. Es momento de aprender que quien aprecia tu capacidad también debe aprender a pagarla.

En el amor habrá una conversación importante que pondrá las cartas sobre la mesa. Si tienes pareja, será el momento ideal para aclarar dudas, hablar de planes y dejar atrás inseguridades. Si estás soltero, alguien comenzará a acercarse con intenciones mucho más serias de las que imaginas. No corras, pero tampoco cierres la puerta por miedo. La vida no te está pidiendo que olvides el pasado; te está invitando a demostrar que por fin aprendiste de él y que ahora sí estás listo para construir algo diferente.

PISCIS – 23 de julio 2026

Hay acontecimientos que llegan para cambiarte la vida sin pedir permiso, y justamente uno de esos está por tocar tu corazón. No será cualquier cosa ni cualquier persona. Será una situación que te hará mirar hacia atrás y darte cuenta de cuánto has crecido, cuánto has cambiado y de todo lo que has sobrevivido. Este 23 de julio te pondrá frente a decisiones importantes que marcarán el rumbo de los próximos meses, así que deja de actuar por impulso y empieza a pensar con la cabeza fría, porque el corazón últimamente anda haciendo demasiados desfiguros.

En cuestiones de negocios se abre una puerta bastante interesante. Si has estado esperando el momento para emprender, ampliar un proyecto o hacer una inversión inteligente, comenzarás a ver señales muy positivas. Eso sí, no confundas que entre dinero con la idea de que ya puedes gastarlo en cualquier capricho. Lo que viene será para estabilizarte, no para que te vuelvas loco comprando cosas que dentro de quince días ni siquiera recordarás. Administra bien cada peso porque el dinero que cuides hoy será el que te saque adelante cuando aparezca un gasto inesperado.

Tu economía necesitará mucha disciplina durante las próximas semanas. Hay deudas pendientes que no puedes seguir pateando como balón. Si continúas gastando por emoción o por querer aparentar lo que todavía no tienes, podrías terminar bastante presionado. No pasa nada por decir “ahorita no puedo”. Lo que sí pasa es seguir endeudándote solo por quedar bien con los demás.

En el amor tendrás que bajarle tres rayitas a los celos. Si tienes pareja, entiende de una buena vez que amar no significa vigilar, revisar, interrogar ni hacer escándalos por cualquier cosa. La confianza no se construye preguntando dónde está cada cinco minutos. Al contrario, tanto control termina cansando hasta a la persona más paciente. Si realmente amas a quien está contigo, aprende también a darle espacio para convivir con amistades y familia. Una relación sana respira; una relación encerrada termina ahogándose.

Y si estás soltero, deja de preguntarte por qué las relaciones no duran. Muchas veces eres tú quien espanta a las personas con inseguridades, desconfianza y películas que solo existen en tu cabeza. Antes de buscar pareja, trabaja primero en sentirte seguro contigo mismo. Nadie tiene la obligación de pagar los errores que cometieron quienes estuvieron antes.

Tu carácter también necesitará un ajuste urgente. Andarás cambiando de humor como el clima: un rato ríes, otro rato haces corajes por cualquier tontería y después ni tú sabes por qué te enojaste. No descargues tus frustraciones con la gente que sí te quiere. Aprende a identificar cuándo el problema realmente viene de afuera y cuándo solo traes el corazón revuelto.

Muchísimo cuidado con golpes, resbalones o pequeñas caídas. Andarás distraído pensando en mil pendientes y podrías terminar lastimándote por no prestar atención. Maneja con calma, no corras escaleras y evita cargar cosas pesadas sin ayuda.

También será importante cuidar tu salud porque las enfermedades respiratorias estarán bastante presentes. Si has sentido molestias en garganta, nariz o pecho, no las minimices. Abrígate cuando sea necesario, hidrátate mejor y deja de exponerte a cambios bruscos de temperatura solo por andar de valiente.

Un negocio que parecía estancado finalmente comenzará a tomar forma. Tal vez no genere ganancias inmediatas, pero sí será el inicio de algo muy prometedor. Confía en tu capacidad y deja de contar tus proyectos antes de tiempo. Hay personas que aplauden de frente, pero por detrás hacen hasta lo imposible para que las cosas no te salgan.

En el ambiente familiar saldrá a la luz un chisme que llevaba tiempo escondido. Aunque sentirás curiosidad por saber todos los detalles, evita tomar partido demasiado pronto. Escucha las dos versiones antes de formar una opinión, porque la verdad no siempre viene completa en el primer cuento que escuchas.

Si tienes pensado realizar un viaje importante, lo mejor será aplazarlo un poco. No es que vaya a salir mal, simplemente todavía no es el momento ideal. Más adelante las condiciones serán mucho mejores y disfrutarás mucho más esa experiencia. Mientras tanto, aprovecha este tiempo para organizarte y resolver pendientes.

La clave de estos días será dejar de creer únicamente en palabras bonitas. Hay gente que promete el cielo entero mientras no piensa mover un solo dedo para cumplir. Observa hechos, no discursos. Quien realmente quiere estar contigo lo demuestra con acciones, no con promesas repetidas cada vez que siente que te está perdiendo. Tu paz vale demasiado para seguir regalándosela a quien solo sabe ilusionarte.

ACUARIO – 23 de julio 2026

Hay amistades que llegan para celebrar contigo y otras que solo aparecen cuando necesitan un hombro donde llorar. En estos días una persona muy cercana atravesará una fuerte decepción amorosa y buscará refugio en ti. Escúchala, acompáñala y dale un consejo si te lo pide, pero no cargues problemas que no te pertenecen. Tú tienes el corazón enorme y muchas veces terminas resolviendo la vida de todos mientras la tuya queda en pausa. Aprender a poner límites también es una forma de querer.

En el amor viene una etapa que pondrá a prueba tu confianza. Si tienes pareja, deja de inventarte historias donde no las hay. No todo mensaje recibido significa infidelidad ni toda salida con amistades representa una traición. Si decidiste compartir tu vida con alguien, entonces también debes aprender a confiar. Vivir revisando redes sociales, buscando pistas o haciendo interrogatorios solo desgasta la relación y termina alejando a quien tanto dices amar.

Y hablando de redes sociales… bájale al coqueteo por mensajes, reacciones y comentarios que según tú “no significan nada”. Porque precisamente esas pequeñas cosas son las que después terminan provocando discusiones enormes. Si estás comprometido con alguien, respeta esa relación también cuando nadie te está viendo. Recuerda que las capturas de pantalla existen y la tecnología tiene muy mala costumbre de sacar a la luz lo que uno juraba que nadie descubriría.

Si estás soltero, vienen oportunidades muy interesantes para conocer personas nuevas, pero no vuelvas a cometer el error de entregar todo desde el primer día. Tú eres de los que se emocionan rápido cuando alguien les mueve el piso y terminas dando tiempo, atención, detalles y sentimientos sin saber siquiera si la otra persona piensa igual. Ve despacio. Quien realmente quiera quedarse lo hará sin necesidad de que tú sacrifiques medio mundo.

Una expareja comenzará a darse cuenta del lugar que perdió en tu vida. No sería raro que aparezcan indirectas, mensajes disfrazados de amistad o intentos de volver a tener contacto contigo. Analiza muy bien antes de responder. No todo arrepentimiento merece una segunda oportunidad. Hay personas que solo regresan cuando ven que ya no tienen el control sobre ti.

Tus emociones estarán bastante cambiantes. Habrá días donde sentirás que puedes con todo y otros donde hasta el ruido de una cuchara te molestará. No te preocupes, es una etapa pasajera. Lo importante será no tomar decisiones importantes mientras estés dominado por el enojo, la tristeza o la euforia. Espera a que las aguas se calmen antes de mover piezas importantes.

En el dinero necesitarás mucha más disciplina. Los gastos hormiga ya comenzaron a convertirse en elefantes. Compras pequeñas, antojos, aplicaciones, salidas y caprichos están haciendo que el dinero desaparezca sin que te des cuenta. Al final del mes agradecerás haber guardado aunque sea un poco, porque aparecerá un compromiso económico que no podrás seguir aplazando.

También mejorará muchísimo la relación con una persona muy especial. Puede tratarse de un familiar, una amistad de muchos años o alguien con quien recientemente hubo cierta distancia. La comunicación volverá a fluir y descubrirás que algunas diferencias nunca fueron tan graves como parecían. A veces el orgullo tarda más en irse que el problema mismo.

En el trabajo o los estudios comenzarás una etapa renovada. Llegarán oportunidades para aprender algo diferente, colaborar con personas nuevas o asumir responsabilidades que te harán crecer. No tengas miedo de aceptar retos. El universo no te está poniendo más trabajo para castigarte, sino porque ya sabe que estás listo para un nivel mucho más alto.

Cuida también tu descanso. Has estado cargando demasiadas preocupaciones en silencio y eso empieza a reflejarse en cansancio, falta de concentración y cambios de humor. Dormir bien también forma parte del éxito.

La vida empezará a acomodar piezas que llevaban meses fuera de lugar. Lo único que te pide es paciencia y dejar de querer resolver todo en un solo día. Hay procesos que necesitan tiempo para florecer. Mientras tanto, sigue avanzando, trabaja en silencio y deja que sean tus resultados los que hablen por ti. Quien se burló cuando comenzabas será el mismo que después preguntará cómo le hiciste para llegar tan lejos.

CAPRICORNIO – 23 de julio 2026

Arrancas este 23 de julio con una energía que hace mucho no sentías. Traes la cabeza más despierta, las ganas de salir adelante bien puestas y, aunque todavía existan problemas por resolver, por fin dejarás de verlos como montañas imposibles de subir. Empezarás a entender que muchas puertas no se cerraron para castigarte, sino porque detrás de ellas no estaba el destino que realmente te correspondía. Hay respuestas que llevabas meses buscando y comenzarán a aparecer cuando menos las esperes. A veces la vida tarda porque primero necesita prepararte para recibir lo que tanto has pedido.

En el amor te caerá un veinte bastante fuerte. Siempre te preguntas por qué las relaciones no terminan de consolidarse, pero pocas veces te has sentado a reconocer que eres tan autosuficiente que sin darte cuenta levantas murallas enormes. Te quieres mucho, y eso está perfecto, pero también has aprendido a depender únicamente de ti. Cuando alguien intenta acercarse, empiezas a buscar defectos, dudas de sus intenciones o simplemente te acostumbras tanto a tu libertad que terminas alejándolo. Amar también implica abrir un espacio para otra persona sin sentir que estás perdiendo tu independencia.

Si actualmente no tienes pareja, vienen oportunidades muy interesantes para conocer a alguien con quien habrá una conexión distinta. No será un flechazo de película, sino una relación que comenzará despacio y con mucha conversación. No quieras correr antes de aprender a caminar. Lo bueno se cocina a fuego lento.

Si ya tienes pareja, será importante que escuches más y supongas menos. Últimamente has querido tener siempre la razón y eso comienza a desgastar la relación. Recuerda que ganar una discusión no sirve de nada si al final terminas perdiendo la tranquilidad de quien amas.

Hay una decisión importante que tendrás que tomar muy pronto. Puede estar relacionada con trabajo, dinero, una mudanza o incluso con una relación sentimental. Esta vez deja que la cabeza haga su trabajo. El corazón es muy bonito para enamorarse, pero bastante malo para resolver asuntos donde también está en juego tu estabilidad. Piensa a largo plazo y no solo en lo que te hace feliz durante cinco minutos.

En el trabajo se acercan oportunidades que podrían cambiar por completo tu panorama económico. Habrá nuevas responsabilidades, propuestas o personas que reconocerán tu esfuerzo. No minimices tu talento por miedo a que otros se sientan incómodos. Has trabajado demasiado para esconder tus logros.

Eso sí, administra mejor tu dinero. Aunque vienen entradas económicas interesantes, también aparecerán gastos relacionados con el hogar, documentos o algún viaje. No gastes antes de recibir. Aprende primero a asegurar tus obligaciones y después date los gustos.

Aparece con fuerza la posibilidad de planear un viaje que te devolverá la ilusión. No solo será para descansar; también te ayudará a cambiar la manera en que ves ciertos problemas. Incluso existe la posibilidad de conocer personas que abrirán nuevas puertas laborales o sentimentales. Si el destino es lejos de casa, mucho mejor, porque ese cambio de ambiente será justo lo que necesitas.

También se marca un amor relacionado con tierras lejanas. Puede tratarse de alguien que vive en otra ciudad, otro país o una persona que conocerás durante un viaje. No cierres la puerta solo porque la distancia parezca complicada. Algunas historias comienzan precisamente donde uno menos las espera.

Eso sí, cuidado con aventuras pasajeras. Se marca la posibilidad de un encuentro muy intenso con una amistad, un vecino o alguien con quien existe mucha confianza. Antes de dejarte llevar por el momento, piensa si realmente vale la pena poner en riesgo una amistad o complicar la convivencia diaria. No todo lo que se antoja conviene.

Muchísimo cuidado con golpes, caídas o pequeños accidentes domésticos. Andarás bastante distraído y podrías terminar lastimándote por querer hacer todo deprisa. Baja el ritmo y presta atención a los detalles.

Y deja de querer ser siempre el protagonista de todas las historias. No necesitas demostrarle nada a nadie para sentirte valioso. Hay momentos donde lo más inteligente es trabajar en silencio y dejar que los resultados hablen por ti. Cuando dejes de buscar aprobación externa y concentres toda esa energía en tus propios sueños, avanzarás mucho más rápido de lo que imaginas. Tu éxito no dependerá de cuántos te aplaudan, sino de qué tan firme decidas caminar aunque nadie esté mirando.

SAGITARIO – 23 de julio 2026

No permitas que la opinión de personas frustradas venga a ensuciarte el ánimo. Hay gente que, como no puede construir su propia felicidad, se dedica a intentar destruir la de los demás. Este 23 de julio escucharás comentarios que buscarán hacerte dudar de tus decisiones, de tus proyectos o incluso de tu capacidad. Ni les compres el cuento ni les regales tu tranquilidad. Recuerda que quien realmente quiere verte crecer jamás intentará hacerte sentir menos.

Traes cargando demasiadas cosas que ya no te corresponden. Culpas viejas, decepciones, promesas incumplidas y personas que hace mucho debieron salir de tu vida siguen ocupando un espacio que ya no merecen. Haz limpieza. No solo en tu casa o en tu teléfono, también en tu corazón. Hay amistades que hace tiempo dejaron de sumar y solo aparecen cuando necesitan un favor, dinero, consejos o tiempo. En cuanto obtienen lo que buscan, desaparecen hasta la siguiente necesidad. Aprende a cerrar la puerta sin sentir culpa.

No tengas miedo de mandar muy lejos a quien solo llega a quitarte paz. Tú tienes un corazón enorme, pero también necesitas entender que ayudar no significa permitir abusos. Quien de verdad te aprecia entenderá tus límites. Quien se enoje porque dejaste de resolverle la vida, nunca fue tan amigo como decía.

En cuestiones económicas aparecen pagos importantes que ya no puedes seguir postergando. Tal vez se trate de una deuda, un trámite, impuestos o algún compromiso familiar. Atiéndelo cuanto antes para evitar intereses, problemas o dolores de cabeza más adelante. Entre más rápido enfrentes esa responsabilidad, más tranquilo dormirás.

Tus sueños siguen esperando que dejes de ponerles pretextos. Llevas demasiado tiempo diciendo “cuando tenga dinero”, “cuando tenga tiempo”, “cuando pase esto”. La realidad es que siempre existirá una razón para esperar. Lo importante será comenzar con lo que tienes hoy. Aunque el avance sea pequeño, será mucho mejor que seguir detenido imaginando cómo habría sido.

En la familia podrían surgir diferencias por comentarios fuera de lugar. Una persona muy cercana hablará de ti sin conocer toda la historia y eso te dolerá más de lo que imaginas. Antes de explotar, escucha qué fue exactamente lo que ocurrió. Muchas veces las palabras llegan distorsionadas de boca en boca y terminas peleando por algo que nunca se dijo de esa manera.

No permitas que personas del pasado vuelvan disfrazadas de arrepentimiento. Quien ya tuvo su oportunidad y decidió perderla difícilmente regresará siendo alguien diferente. No confundas nostalgia con destino. Hay puertas que deben quedarse cerradas porque detrás de ellas solo esperan los mismos problemas con ropa nueva.

En el amor vienen oportunidades para fortalecer la relación si ya tienes pareja. Habrá conversaciones importantes donde ambos podrán expresar lo que sienten sin tanto orgullo de por medio. Aprovecha ese momento para hablar con honestidad. Las suposiciones solo alimentan inseguridades.

Si estás soltero, alguien comenzará a demostrar interés de una forma bastante discreta. No esperes fuegos artificiales desde el primer día. Observa cómo actúa esa persona contigo, porque las acciones valdrán mucho más que cualquier discurso bonito.

Laboralmente empezarás a recibir reconocimiento por algo que llevabas tiempo haciendo sin que nadie lo valorara. Puede llegar una propuesta, un proyecto o una oportunidad para generar ingresos adicionales. No la rechaces solo por miedo al cambio. A veces el crecimiento viene disfrazado de reto.

También cuida mucho tu descanso. Has estado pensando demasiado antes de dormir y eso provoca que despiertes más cansado de lo que te acostaste. Desconecta un poco del teléfono, deja de darle vueltas a problemas que no puedes resolver en la madrugada y permite que tu mente también descanse.

Lo más importante de estos días será dejar de sentirte responsable por la felicidad de los demás. No eres salvador de nadie. Cada persona debe hacerse cargo de sus propias decisiones y de las consecuencias que generan. Tú bastante tienes con construir tu propio camino. Atrévete a tomar riesgos, aunque exista la posibilidad de equivocarte. La peor derrota no será fracasar, sino quedarte toda la vida preguntándote qué habría pasado si hubieras tenido el valor de intentarlo.

ARIES – 23 de julio 2026

Traes una idea de negocio rondándote la cabeza desde hace tiempo y ya es momento de dejar de darle tantas vueltas. Ese proyecto relacionado con compra, venta, reventa o algún emprendimiento podría convertirse en la puerta que estabas esperando para mejorar tus ingresos. No sigas esperando el momento perfecto porque ese nunca llega. Empieza con lo que tengas, aunque sea poquito, porque el movimiento genera más oportunidades que quedarse sentado soñando. Este 23 de julio será un excelente día para investigar, hacer números, buscar proveedores o acercarte a alguien que ya tenga experiencia en ese terreno.

El dinero comenzará a acomodarse poco a poco, pero solo si dejas de gastar por impulso. Últimamente te has dado gustos que ni necesitabas y luego andas haciendo cuentas para ver cómo llegar al fin de semana. Aprende a diferenciar entre un gusto y una necesidad. Lo que ahorres ahora podría servirte muy pronto para invertir en algo que realmente deje ganancias.

Y hablando de gustos… bájale dos rayitas a la tragadera. Tú dices que estás disfrutando la vida, pero la vida ya empezó a cobrarte la factura en forma de gastritis, inflamación o ropa que cada vez aprieta más. No se trata de vivir a pura ensalada, pero sí de aprender a medirle tantito. Tu estómago anda bastante delicado y si sigues comiendo a deshoras o abusando del picante y la comida rápida, terminará dándote un buen susto.

Si estás soltero, deja de preocuparte pensando que el amor se está tardando demasiado. La realidad es que tampoco naciste para andar rogando atención ni mendigando cariño. Tú eres de los que escogen, no de los que aceptan cualquier cosa por miedo a quedarse solos. Disfruta esta etapa, conoce gente, sal, diviértete y, si aparece alguien que te haga sonreír, adelante. Pero jamás rebajes tus estándares solo por llenar un vacío momentáneo.

Eso sí, si ya tienes pareja, mucho cuidado porque aparecerá una persona que despertará tu curiosidad de una forma bastante intensa. No será necesariamente alguien mejor, simplemente alguien nuevo. Y ahí es donde deberás demostrar qué tanto valoras la estabilidad que has construido. No tires una relación sincera por la emoción de una aventura que probablemente termine tan rápido como empezó. Hay tentaciones que cuestan mucho más de lo que parecen.

En el amor también necesitas aprender a expresar lo que sientes. Muchas personas creen que eres frío, indiferente o hasta presumido, cuando en realidad simplemente te cuesta trabajo abrir el corazón. No esperes que los demás adivinen lo que llevas dentro. Si quieres a alguien, díselo. Si algo te molesta, exprésalo con respeto. Guardarte todo solo provoca malos entendidos.

Recibirás un mensaje, correo o llamada que cambiará por completo tu estado de ánimo. Puede tratarse de una noticia relacionada con trabajo, dinero o una persona que llevabas tiempo esperando volver a escuchar. Te llenará de entusiasmo y confirmará que las cosas comienzan a moverse a tu favor.

También se marca el reencuentro con una amistad que hace mucho no veías. Será una conversación llena de recuerdos, risas y quizá hasta nuevos proyectos. No descartes que esa persona llegue con una oportunidad interesante o con información que te servirá bastante en los próximos meses.

En el trabajo comenzarás a sentirte mucho más seguro de tus capacidades. Si estabas dudando de cambiar de empleo, pedir un aumento o iniciar algo por tu cuenta, las condiciones empezarán a favorecerte. Solo evita contar tus planes antes de tiempo. Hay personas que aplauden tus ideas de frente, pero por detrás hacen todo lo posible para que no prosperen.

Cuida también tus cambios de humor. Andarás pasando de la risa al coraje en cuestión de minutos y podrías desquitarte con quien menos culpa tiene. Respira antes de responder y no permitas que un mal momento arruine un día completo.

Lo mejor que puede pasarte durante este periodo será recuperar la confianza en ti mismo. Has sobrevivido a cosas mucho más difíciles que las preocupaciones actuales. Así que deja de dudar tanto de tu capacidad y empieza a actuar. El universo abrirá puertas, pero eres tú quien tendrá que decidir si entra con miedo o con la seguridad de que merece todo lo bueno que viene en camino.

TAURO – 23 de julio 2026

Habrá momentos durante este 23 de julio en los que sentirás unas ganas enormes de mandar todo al demonio, hacer una maleta y desaparecer un rato de donde estás. No será cobardía ni ganas de huir; simplemente has cargado tantas responsabilidades, problemas y personas encima que tu mente ya está pidiendo vacaciones. Respira. Lo que hoy parece un caos terminará convirtiéndose en una de las lecciones más importantes de este año. No desesperes, porque precisamente en medio del desorden comenzarás a encontrar respuestas que llevabas mucho tiempo buscando.

Uno de los aprendizajes más fuertes vendrá en el amor. Ya deja de mezclar sentimientos donde solo había atracción física. Tú eres de los que entregan el corazón cuando apenas la otra persona está aprendiendo tu apellido. Luego terminas más ilusionado que chamaco con juguete nuevo y cuando la otra persona desaparece, eres tú quien recoge los pedazos. Aprende primero a conocer antes de enamorarte. No toda química termina convirtiéndose en una historia de amor.

Una situación inesperada te hará madurar muchísimo. Al principio te molestará, incluso sentirás que la vida está siendo injusta contigo, pero conforme pasen los días comprenderás que era exactamente el empujón que necesitabas para dejar atrás ciertas actitudes que ya no te estaban llevando a ningún lado. Crecer duele, pero quedarse igual termina costando mucho más.

En el trabajo podrían presentarse cambios que no serán precisamente los que esperabas. Tal vez modifiquen horarios, responsabilidades o la forma de trabajar. Al principio sentirás que no ganas nada con esas modificaciones, pero no tomes decisiones precipitadas. Observa bien el panorama antes de renunciar, pelear o hacer corajes innecesarios. Lo que hoy parece un retroceso podría terminar acomodándote en un mejor lugar.

También será importante que aprendas a darle a cada persona el lugar que realmente merece. Tienes la mala costumbre de subir gente a un pedestal antes de que haga méritos para estar ahí. Idealizas demasiado y cuando descubres quiénes son realmente, la caída duele el doble. Ya basta de regalar confianza a cualquiera. Deja que cada quien se gane un espacio en tu vida con hechos.

En cuestiones sentimentales aléjate por completo de relaciones prohibidas. Si esa persona que te mueve el piso ya tiene pareja, aunque te jure que está mal o que “ya casi termina”, no te metas. Ese tipo de historias casi siempre terminan en escándalos, lágrimas y personas lastimadas. Tú no necesitas convertirte en el tercero en discordia para sentirte importante.

Si una persona de tu pasado decide volver, recuerda perfectamente por qué se fue. No permitas que unas cuantas palabras bonitas borren meses de decepciones. Quien ya te rompió el corazón una vez podría volver a hacerlo si tú mismo le abres nuevamente la puerta. Aprende a valorar todo lo que te costó levantarte.

En el dinero hay que cuidar mucho las pérdidas materiales. Podrías extraviar objetos importantes, olvidar pertenencias o sufrir algún gasto por descuido. Antes de salir revisa bien tus cosas, cuida cartera, celular, documentos y evita prestar objetos que sabes perfectamente que nunca regresan.

En la familia surgirán conversaciones que te harán reflexionar mucho sobre el rumbo que lleva tu vida. Escucha con atención los consejos de alguien mayor. Tal vez no te diga exactamente lo que quieres escuchar, pero sí lo que necesitas.

En el amor, si tienes pareja, será momento de fortalecer la comunicación. Dejen de asumir cosas y hablen claro. Muchas discusiones recientes nacieron de malos entendidos que pudieron evitarse con una simple conversación.

Y si estás soltero, prepárate porque conocerás a alguien que despertará tu interés de una manera muy distinta a las anteriores. No habrá prisas, ni juegos, ni falsas promesas. Será una conexión tranquila, de esas que comienzan con una plática sencilla y terminan cambiándote la vida sin hacer tanto ruido.

La lección más importante de estos días será dejar de buscar personas perfectas y empezar a valorar a quienes tienen un corazón sincero. Porque la belleza se acaba, las palabras bonitas se olvidan, pero quien realmente te demuestra lealtad cuando todo se pone difícil, ese sí merece quedarse ocupando un lugar en tu vida.

GÉMINIS – 23 de julio 2026

Ya es momento de dejar de vivir en automático, porque la rutina te está robando más de lo que imaginas. Este 23 de julio será una llamada de atención para que despiertes y entiendas que no puedes esperar resultados diferentes si todos los días haces exactamente lo mismo. Tú tienes un talento enorme para adaptarte, crear y sorprender, pero cuando te acomodas demasiado, hasta la chispa que te caracteriza comienza a apagarse. Es hora de reinventarte y demostrarte que todavía eres capaz de cambiar el rumbo de muchas cosas.

Si tienes pareja, mucho cuidado con la monotonía. No todo se resuelve diciendo “te amo” de vez en cuando. El amor también necesita detalles, conversaciones nuevas, salidas improvisadas, risas y momentos que rompan la rutina. Últimamente has caído en la costumbre de repetir siempre las mismas dinámicas y, para acabarla, cada vez que discuten sacas expedientes del pasado como si fueras investigador privado. Así no hay relación que aguante. Si decidiste perdonar algo, deja de usarlo como arma cada vez que se presenta un problema. Aprende a vivir el presente si quieres que esa relación tenga futuro.

Y si estás soltero, deja de esperar a la persona perfecta porque esa nomás existe en las novelas y en tu imaginación. Has rechazado oportunidades muy buenas por fijarte en detalles que, siendo sinceros, ni siquiera importan tanto. Mientras tú sigues haciendo listas de requisitos imposibles, la vida continúa pasando frente a tus ojos. Date la oportunidad de conocer personas reales, con virtudes y defectos, porque tú tampoco eres una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo.

Llegó el momento de hacer una limpia, pero no solo de la casa. Haz limpieza de amistades, de recuerdos, de objetos que solo ocupan espacio y hasta de pensamientos que llevas cargando desde hace años. Hay personas que ya cumplieron su ciclo contigo y siguen ahí únicamente por costumbre. También hay cosas que conservas solo porque “algún día podrían servir”, cuando en realidad lo único que hacen es recordarte etapas que ya terminaron. Libérate de todo aquello que no aporta paz ni crecimiento.

Una invitación para una fiesta, reunión o convivencia llegará muy pronto y sería buena idea aceptarla. No solo te servirá para distraerte un poco, también podrías conocer a alguien interesante o reencontrarte con personas que hace tiempo no veías. Sal un poco de la rutina. Últimamente has pasado demasiado tiempo encerrado entre obligaciones y preocupaciones.

Una amistad muy cercana pondrá fin a su relación sentimental y buscará desahogarse contigo. Escucha, aconseja si te lo pide, pero evita involucrarte demasiado. No cargues problemas que no son tuyos porque después terminas más desgastado que quien realmente está viviendo la situación.

Muchísimo cuidado con tu manera de pensar. Tú tienes un don enorme para visualizar escenarios, pero cuando te gana el pesimismo empiezas a imaginar puras tragedias que ni siquiera existen. Tus pensamientos influyen muchísimo en la energía que proyectas. Si todo el día repites que nada te sale bien, terminarás convenciendo incluso a tu propia mente de que eso es verdad. Cambia el discurso interno y verás cómo también cambia la manera en que enfrentas la vida.

En cuestiones económicas aparecen oportunidades bastante interesantes. Puede tratarse de un negocio, un trabajo extra o una propuesta que al principio parecerá pequeña, pero con el tiempo dejará muy buenas ganancias. No la descartes solo porque no llega envuelta en moños. A veces las mejores oportunidades vienen disfrazadas de retos.

Cuida también tu salud. Has descuidado horarios de comida, descanso y ejercicio por andar resolviendo la vida de todo el mundo. Tu cuerpo comenzará a reclamarte ese abandono mediante cansancio, dolores musculares o problemas digestivos. Escúchalo antes de que te obligue a detenerte.

Recuerda algo muy importante: dejar de llorar por quien no está también es una forma de avanzar. No puedes construir una relación nueva mientras sigues mirando por el retrovisor. La vida tiene preparadas experiencias mucho mejores, pero primero necesita que sueltes todo aquello que ya no pertenece a tu presente. Cuando dejes de perseguir imposibles y empieces a valorar lo que realmente tienes frente a ti, descubrirás que la felicidad llevaba rato tocando tu puerta y eras tú quien no quería abrir.

CÁNCER – 23 de julio 2026

Traerás el orgullo tan inflado que cualquier comentario podría hacerte explotar, y ahí estará el verdadero peligro de este 23 de julio. No todo mundo está en tu contra, aunque a veces así lo sientas. Últimamente has reaccionado con demasiada intensidad a situaciones que podrían resolverse con una simple conversación. Baja un poco la guardia, escucha antes de responder y deja de asumir que todos quieren lastimarte. Muchas veces el problema no está en lo que te dicen, sino en cómo decides interpretarlo.

Si tienes pareja, evita convertir cualquier diferencia en una guerra. Tu orgullo podría hacerte decir palabras que después lamentarás. No siempre gana quien habla más fuerte. A veces el verdadero valor está en reconocer cuando uno también se equivoca. Si amas a esa persona, demuéstralo con hechos y no permitas que una discusión pasajera destruya algo que ha costado tanto construir.

Muchísimo cuidado con un amor prohibido que podría aparecer de la nada. Será una persona muy atractiva, con mucha facilidad para decir exactamente lo que quieres escuchar. Sin embargo, detrás de esa emoción momentánea hay más problemas que felicidad. Si esa persona ya tiene compromiso o llega cargando demasiados conflictos, lo más inteligente será mantener distancia. No pongas en riesgo tu tranquilidad por una historia que desde el principio viene complicada.

Una persona de tu pasado volverá a buscarte. Puede hacerlo mediante un mensaje, una llamada o incluso a través de alguien más. No confundas su regreso con destino. Hay quienes vuelven únicamente porque se sienten solos o porque descubrieron demasiado tarde lo que perdieron. Antes de abrir nuevamente esa puerta, recuerda perfectamente por qué terminó cerrándose.

Tu familia seguirá siendo el motor principal de tus decisiones. Muchas de las metas que estás persiguiendo tienen que ver con brindarles una vida mejor o sentirte orgulloso de lo que construyes junto a ellos. No pierdas de vista ese objetivo cuando aparezcan obstáculos. Todo esfuerzo tendrá recompensa.

Una amistad llegará con chismes relacionados con una expareja o con alguien que anda hablando de ti. Escucha con calma, pero no reacciones de inmediato. Muchas veces la gente exagera las historias solo para provocar conflictos. No permitas que comentarios ajenos te roben la paz que tanto trabajo te ha costado recuperar.

Uno de tus mayores problemas sigue siendo dejar las cosas a la mitad. Empiezas proyectos con muchísimo entusiasmo, pero cuando aparecen las primeras dificultades pierdes el ánimo y terminas abandonándolos. Ya basta de autosabotearte. Si realmente quieres resultados distintos, tendrás que aprender a ser constante incluso cuando desaparezca la motivación.

En el trabajo podrían presentarse momentos de bastante presión. Habrá más responsabilidades, cambios de ambiente o incluso pensarás seriamente en buscar otro empleo. No tomes decisiones impulsivas. Analiza primero todas las opciones y asegúrate de tener algo firme antes de soltar lo que ya tienes. La paciencia será tu mejor aliada.

En cuestiones económicas será importante controlar gastos innecesarios. Aunque no atraviesas una mala racha, tampoco es momento de hacer compras impulsivas solo porque “te lo mereces”. Habrá un gasto importante más adelante y agradecerás haber guardado un poco de dinero.

Si estás soltero, deja de decir que quieres una relación cuando en realidad ni tú sabes qué tipo de persona estás buscando. Primero define qué esperas del amor y después sal a encontrarlo. Mientras sigas confundiendo emoción con compatibilidad, seguirás atrayendo historias que duran muy poco.

Y por favor, deja de llorarle a quien solo es bonito por fuera. Hay personas que parecen un sueño físicamente, pero por dentro traen más problemas que soluciones. Tú tienes la mala costumbre de enamorarte del potencial y no de la realidad. Aprende a mirar el corazón antes que la apariencia. Quien realmente merezca tus lágrimas será también quien haga todo lo posible para nunca provocarlas. Tu tiempo, tu cariño y tu energía son demasiado valiosos para seguir regalándoselos a quien jamás supo apreciarlos.