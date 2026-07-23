John Thune dice que no hay votos en el Senado para aprobar plan republicano de $95,000 millones

El ambicioso plan presupuestario impulsado por los republicanos en la Cámara de Representantes enfrenta un futuro incierto en el Senado, donde el líder de la mayoría, John Thune, reconoció que todavía no existe el respaldo suficiente para aprobarlo.

La propuesta busca abrir el camino a un paquete de presupuestal de $95,000 millones de dólares que incluiría fondos para defensa, apoyo a agricultores y cambios relacionados con las leyes electorales. Sin embargo, Thune aseguró que actualmente no puede confirmar que los republicanos tengan los votos necesarios para avanzar.

“Hay que llegar a 50, y ahora mismo no puedo contar hasta 50 en una resolución presupuestaria”, afirmó el senador republicano por Dakota del Sur al ser consultado sobre la medida aprobada por la Cámara Baja.

Senado enfrenta dudas sobre la resolución presupuestaria

La propuesta aprobada por la Cámara serviría como una guía para poner en marcha un mecanismo especial del Senado que permite aprobar ciertas leyes con una mayoría simple de votos, sin depender de superar el bloqueo legislativo de la oposición.

La resolución contempla una distribución de recursos que incluye:

$ 73,000 millones de dólares para las Fuerzas Armadas y agencias de inteligencia.

para las Fuerzas Armadas y agencias de inteligencia. $ 12,000 millones de dólares para programas de apoyo al sector agrícola.

para programas de apoyo al sector agrícola. $10,000 millones de dólares destinados a reformas relacionadas con las elecciones.

Aunque la Cámara respaldó la propuesta, su futuro depende ahora del apoyo que pueda reunir entre los senadores republicanos.

Thune señala que la prioridad es evitar un cierre del Gobierno

Mientras el debate sobre la resolución continúa, Thune indicó que el principal objetivo de los republicanos es garantizar que el Gobierno federal siga operando después del vencimiento del actual financiamiento.

“La prioridad es financiar al gobierno. Para mí, eso es en lo que debemos centrarnos”, afirmó el líder republicano.

La financiación actual del Gobierno está programada para expirar el 30 de septiembre, por lo que el Congreso busca aprobar una medida temporal que permita mantener abiertos los servicios federales.

Republicanos preparan una alternativa de financiamiento temporal

La Cámara de Representantes aprobó una propuesta para extender el financiamiento del Gobierno hasta el 4 de diciembre, una medida que ahora debe ser considerada por el Senado.

Thune explicó que espera que los legisladores puedan votar esa iniciativa antes del receso de agosto. En caso de que los demócratas se opongan y no exista un acuerdo, los republicanos podrían evaluar otras opciones para mantener financiado al Gobierno.

El senador también había señalado previamente que mantendría bajo revisión la resolución presupuestaria aprobada por la Cámara como una posible herramienta para enfrentar una eventual disputa sobre el presupuesto federal.

La conciliación presupuestaria aparece como posible salida

El proceso de conciliación presupuestaria se ha convertido en una de las principales alternativas de los republicanos porque permite avanzar con determinadas leyes sin contar con los 60 votos que normalmente se necesitan para superar un bloqueo legislativo en el Senado.

Thune indicó que, si fuera necesario, esa vía podría utilizarse para aprobar una medida de financiamiento gubernamental, aunque expresó su deseo de que no sea necesario recurrir a ese mecanismo.

Cambios electorales podrían generar más obstáculos

Además del financiamiento y los recursos económicos, el paquete también podría incluir disposiciones relacionadas con la Ley SAVE America, una propuesta republicana que plantea exigir una prueba de ciudadanía para registrarse como votante y una identificación con fotografía para participar en elecciones.

Thune advirtió que cualquier elemento de esa legislación tendría que cumplir con las reglas del Senado y recibir la aprobación del parlamentario de la cámara alta antes de poder incorporarse a un proyecto de reconciliación.

El debate sobre la resolución presupuestaria continuará mientras los republicanos intentan reunir apoyo interno y definir una estrategia antes de las próximas fechas clave del calendario legislativo.

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