Departamento de Justicia da marcha atrás y retira citaciones contra periodistas del New York Times

El Departamento de Justicia (DOJ) retiró las citaciones que buscaban obligar a periodistas de The New York Times a declarar ante un gran jurado y entregar registros telefónicos relacionados con una investigación sobre filtraciones de información del nuevo avión presidencial Air Force One.

La decisión se tomó después de una audiencia en la que el juez federal Arun Subramanian cuestionó la actuación de los fiscales y advirtió que las autoridades debieron agotar otras vías antes de recurrir a medidas contra periodistas y sus fuentes.

El magistrado señaló que las citaciones a medios de comunicación deben ser un último recurso, debido a las protecciones que existen para la libertad de prensa bajo la Primera Enmienda.

Juez cuestionó el proceso utilizado por el Gobierno

Durante la audiencia, Subramanian pidió explicaciones a los abogados del Departamento de Justicia sobre la forma en que solicitaron las citaciones y cuestionó si la información presentada al tribunal había sido completa.

El juez puso especial atención en el hecho de que los fiscales buscaron obtener registros de periodistas sin demostrar que habían intentado primero otros métodos de investigación.

El fiscal federal Sean Buckley reconoció que hubo errores en la solicitud presentada ante la corte, especialmente en las citaciones relacionadas con familiares de reporteros.

Según explicó, algunos registros telefónicos de familiares fueron incluidos por una asociación equivocada en una base de datos pública. El abogado calificó la situación como un “error” y aseguró que esos datos no ayudaron al avance de la investigación.

Citaciones por filtraciones del Air Force One

La investigación surgió después de que The New York Times publicara reportajes sobre las características de seguridad del nuevo avión presidencial donado por Catar al Gobierno estadounidense.

Los artículos abordaron las razones por las que el presidente Donald Trump utilizó un avión presidencial anterior durante un viaje internacional en lugar de la nueva aeronave.

El periódico informó, citando fuentes anónimas, que existían dudas sobre algunas capacidades de seguridad del nuevo avión, incluyendo sistemas de protección frente a posibles amenazas.

Tras esas publicaciones, el Departamento de Justicia inició una investigación para identificar a las personas que habrían proporcionado información considerada sensible.

Registros solicitados incluían datos de familiares de periodistas

Además de solicitar testimonios de periodistas ante un gran jurado, las autoridades pidieron registros telefónicos vinculados a reporteros del Times y a personas cercanas a ellos.

Entre la información solicitada estaban datos de los cónyuges de dos periodistas y de la madre de uno de ellos.

Los abogados del periódico cuestionaron el alcance de la investigación y señalaron que algunas solicitudes incluían registros desde fechas anteriores a la publicación de los artículos sobre el avión presidencial.

Según el Times, esto generaba dudas sobre si la investigación buscaba únicamente identificar una filtración específica o revisar de manera más amplia las relaciones de los periodistas con sus fuentes.

DOJ afirma que investigación continúa

Aunque retiró las citaciones, el Departamento de Justicia aseguró que el caso sigue abierto y defendió su objetivo de investigar posibles filtraciones de información clasificada.

Un portavoz de la agencia afirmó que los periodistas no son el objetivo de la investigación, sino las personas que presuntamente entregaron información confidencial.

El funcionario también criticó la decisión del juez y sostuvo que la corte limitó la posibilidad del Gobierno de presentar detalles sobre sus acciones investigativas.

New York Times celebra la decisión como una defensa de la prensa

El diario calificó la retirada de las citaciones como un paso importante para proteger la labor periodística.

David McCraw, vicepresidente sénior y subdirector jurídico de The New York Times, afirmó que el Gobierno finalmente reconoció que las solicitudes no debieron emitirse.

“Los periodistas del Times continuarán informando y buscando la verdad sin temor ni favoritismos”, señaló.

El abogado del periódico, David O’Neil, también criticó la actuación del Gobierno durante la audiencia y afirmó que el caso involucraba asuntos fundamentales relacionados con la libertad de prensa y la protección de las fuentes periodísticas.

Caso se suma a otros conflictos entre Gobierno y medios

La disputa ocurre en medio de otros enfrentamientos entre el Departamento de Justicia y organizaciones periodísticas por intentos de obtener información sobre fuentes confidenciales.

Recientemente, la administración Trump también retiró solicitudes similares dirigidas contra periodistas de otros medios estadounidenses.

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