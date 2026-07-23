Republicanos piden investigar a Jack Smith por presuntas mentiras ante el Congreso

Un comité de la Cámara de Representantes solicitó al Departamento de Justicia (DOJ) investigar si existen bases para presentar cargos contra Jack Smith, exfiscal especial que encabezó dos investigaciones federales contra Donald Trump.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, el republicano Jim Jordan, envió una remisión penal al Departamento de Justicia en la que acusa a Smith de haber dado declaraciones falsas durante una comparecencia ante legisladores.

La controversia surgió después de que se conociera que el equipo de Smith obtuvo mensajes de texto entre integrantes de la antigua administración Trump y miembros del Congreso de Estados Unidos como parte de una investigación relacionada con los acontecimientos posteriores a las elecciones de 2020.

Acusan a Smith de ocultar información al Congreso

Según información publicada por CBS News, Jordan argumentó que Smith realizó “declaraciones materialmente falsas” al no revelar una citación judicial relacionada con documentos obtenidos de la Administración Nacional de Archivos y Registros.

“Todas las personas tienen la obligación de cooperar con una investigación del Congreso debidamente autorizada”, escribió Jordan en su carta dirigida al fiscal general interino Todd Blanche.

El DOJ confirmó al medio citado que recibió la solicitud y señaló que revisará “todas las pruebas de conducta delictiva”.

Abogados de Smith rechazan las acusaciones

Los representantes legales de Smith calificaron las acusaciones como “falsas” y defendieron que el exfiscal respondió de manera correcta a las preguntas del comité.

En una carta enviada al Congreso, sus abogados señalaron que Smith fue cuestionado sobre registros telefónicos específicos y no sobre la solicitud de documentos de los Archivos Nacionales.

“Esta remisión refleja un afán escalofriante por instrumentalizar el sistema judicial atacando a un funcionario público de carrera”, afirmaron los abogados.

El demócrata Jamie Raskin, miembro principal del Comité Judicial, también rechazó la acusación y la calificó como “infundada y vengativa”.

La disputa ocurre después de que Smith dirigiera las investigaciones federales contra Trump por los intentos de revertir los resultados electorales de 2020 y por el manejo de documentos clasificados. Ambos procesos terminaron en 2024 sin condenas contra el expresidente.

La solicitud de investigación abre un nuevo capítulo en la batalla política sobre la supuesta instrumentalización del Departamento de Justicia, un argumento que Trump y sus aliados han utilizado repetidamente contra las investigaciones en su contra.

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