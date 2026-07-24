El inusual retiro de Tesla que terminará con una recompra total

Un pequeño grupo de vehículos puso a Tesla frente a una situación poco común. La marca detectó que 15 unidades que habían sido fabricadas para Canadá terminaron registradas en Estados Unidos con documentación que indicaba, de manera equivocada, que cumplían con las normas federales de ese país.

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La situación no responde a una falla mecánica ni a un problema de software, sino a un inconveniente relacionado con la certificación de los vehículos.

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Debido a ello, el fabricante optó por una solución que rara vez se ve en la industria automotriz, ofrecer la recompra de cada una de las unidades afectadas sin que sus propietarios tengan que asumir costos.

Un error de certificación originó el retiro

Los vehículos involucrados corresponden a 12 unidades del Tesla Model 3 modelo 2024 y tres ejemplares del Tesla Model Y modelo 2026. Fueron ensamblados entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 en las plantas que la compañía tiene en Shanghái, China, y Berlín, Alemania.

Estos automóviles fueron desarrollados para comercializarse exclusivamente en Canadá, donde cumplen con las Normas Canadienses de Seguridad para Vehículos Motorizados (CMVSS). Sin embargo, algunos propietarios los importaron posteriormente a Estados Unidos y allí fueron registrados para circular.

El inconveniente apareció cuando Tesla emitió cartas de conformidad asegurando que esas unidades cumplían con la normativa estadounidense. Más adelante, la compañía descubrió que esa certificación no era correcta y que los vehículos no satisfacían todos los requisitos exigidos por las autoridades federales.

Las diferencias frente a los modelos de Estados Unidos

Aunque los Model 3 y Model Y destinados a Canadá son muy similares a los comercializados en Estados Unidos, existen diferencias importantes relacionadas con la seguridad.

Por ejemplo, las unidades fabricadas para el mercado canadiense no incorporan airbag para las rodillas, un componente necesario para cumplir con determinados requisitos establecidos por la norma FMVSS 208. En el caso de algunos Model Y 2026, tampoco incluyen todas las medidas requeridas para ajustarse a la FMVSS 201, enfocada en la protección de los ocupantes durante impactos interiores.

A esto se suma que los Model 3 afectados no fueron sometidos a las pruebas estadounidenses de resistencia al impacto del parachoques contempladas en la Parte 581.

Tesla optó por una solución poco habitual

La compañía aclaró que estas diferencias no significan necesariamente que los vehículos sean inseguros para conducir. No obstante, sí impiden que puedan cumplir legalmente con todos los estándares exigidos para comercializarse en Estados Unidos, ya que presentan una protección inferior frente a la requerida por la normativa de ese país.

Ante la imposibilidad de adaptar completamente estos vehículos para que cumplan con todas las regulaciones, Tesla decidió ofrecer la recompra de las unidades registradas en Estados Unidos sin costo para sus propietarios, siguiendo lo establecido por la legislación federal.

En los casos de vehículos que aún no hayan sido importados, la empresa anulará las cartas de conformidad emitidas previamente y entregará nueva documentación en la que se especifica que esas unidades no cumplen con determinados estándares FMVSS. Con ello busca evitar que vuelvan a ingresar al mercado estadounidense bajo información incorrecta.

La campaña ya fue comunicada a concesionarios y centros de servicio desde el 10 de julio de 2026. Por su parte, los propietarios comenzarán a recibir las notificaciones oficiales el 5 de septiembre de 2026, fecha en la que también arrancará formalmente el proceso de recompra de los vehículos afectados.

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