Nissan Leaf Nismo llega con un toque deportivo y precio accesible

La familia Leaf acaba de sumar una variante que cambia por completo la imagen que muchos tienen de este modelo. Nissan presentó oficialmente el Leaf Nismo, una versión desarrollada por su división de alto desempeño que busca ofrecer una experiencia de conducción mucho más emocionante sin dejar de lado el uso cotidiano ni elevar su precio a niveles exclusivos.

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El estreno se produjo en Japón, aunque la marca dejó abierta la posibilidad de llevar este modelo a otros mercados, incluido Estados Unidos.

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Esa opción despierta interés porque el Leaf sigue siendo uno de los eléctricos más accesibles de la compañía y ahora suma un enfoque claramente deportivo que hasta hace poco parecía reservado para vehículos mucho más costosos.

El Leaf da un paso más en su evolución

Tras más de 15 años de trayectoria y cerca de 700,000 unidades comercializadas en todo el mundo, el Nissan Leaf inicia una nueva etapa. Esta es la primera ocasión en la que el modelo recibe un desarrollo integral de Nismo, la división responsable de algunos de los vehículos de alto rendimiento más representativos de la marca.

El Leaf se convierte además en el segundo eléctrico de Nissan que recibe este tratamiento, después del Ariya. La firma japonesa utilizará el mercado japonés para medir la respuesta del público antes de definir una posible expansión hacia otras regiones.

La filosofía detrás del proyecto fue crear un vehículo capaz de transmitir sensaciones deportivas sin sacrificar la comodidad necesaria para el día a día. A diferencia de la versión convencional, pensada principalmente para la ciudad, el Leaf Nismo conserva sus 220 caballos de fuerza y concentra la mayor parte de las mejoras en el comportamiento dinámico.

Un chasis revisado para una conducción más precisa

Los ingenieros de Nismo trabajaron especialmente en la puesta a punto del chasis. El resultado incluye resortes exclusivos, barras estabilizadoras más rígidas, nuevos bujes, una dirección recalibrada y amortiguadores con tecnología de válvula oscilante que buscan ofrecer respuestas más rápidas y mayor control.

Interior del Nissan Leaf Nismo. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

A ese conjunto se suman neumáticos Michelin Pilot Sport 5 y nuevas llantas de aluminio Enkei de 19 pulgadas. Gracias a su menor peso y elevada rigidez, ayudan a reducir el balanceo de la carrocería y aportan una sensación de mayor estabilidad al afrontar curvas o realizar cambios de dirección a velocidades elevadas.

Otra novedad importante es la incorporación del modo Nismo, que reemplaza al tradicional modo Sport. Esta configuración modifica la entrega de potencia, optimiza el agarre y mejora la estabilidad, además de aprovechar con mayor eficacia la respuesta inmediata del motor eléctrico. También incorpora levas detrás del volante para regular la intensidad del frenado regenerativo.

Nissan Leaf Nismo. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Diseño con funciones más allá de la estética

Los cambios exteriores no se limitan a darle una imagen más agresiva. Nissan rediseñó varios elementos con el propósito de optimizar la aerodinámica del vehículo. El Leaf Nismo incorpora un nuevo parachoques delantero con canales de aire, faldones laterales específicos, un difusor trasero, un alerón tipo “cola de pato” y retrovisores negros con detalles en rojo.

En el habitáculo también predominan los detalles exclusivos. El volante deportivo con marca central roja, las costuras en contraste, el tapizado TailorFit con apariencia similar al cuero napa y los logotipos Nismo refuerzan el carácter especial de esta versión.

La lista de equipamiento se completa con nuevos asientos deportivos Recaro, diseñados para ofrecer una mejor sujeción en curvas sin comprometer el confort en trayectos diarios. Además, cuentan con ajuste eléctrico continuo para facilitar una posición de manejo adecuada.

El Nissan Leaf Nismo. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Un precio que podría convertirlo en una alternativa atractiva

Por ahora, el Leaf Nismo solo está disponible en Japón, aunque Nissan aseguró que analiza llevarlo a otros mercados. Si finalmente aterriza en Estados Unidos, podría convertirse en una de las opciones más interesantes entre los eléctricos deportivos de precio contenido.

En Japón, este modelo tiene un precio cercano a $40,000 dólares, una cifra que alimenta las expectativas de quienes esperan verlo cruzar el Pacífico sin cambios importantes en su costo. Con esa combinación de prestaciones, imagen y valor, Nissan busca demostrar que un eléctrico con aspiraciones deportivas no tiene por qué estar reservado para unos pocos.

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