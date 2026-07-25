Fichaje de LeBron James no es suficiente para convertir a 76ers en máximos candidatos al anillo

La llegada de LeBron James a los Philadelphia 76ers modificó de inmediato el panorama de las apuestas rumbo a la temporada 2026-27 de la NBA, pero no fue suficiente para colocar a la franquicia de Pensilvania como la principal favorita al campeonato. Las principales casas de apuestas y mercados de predicción mantienen a Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs por delante en la carrera por conquistar el trofeo Larry O’Brien, mientras que los Sixers aparecen en un segundo escalón junto al vigente campeón, New York Knicks.

El movimiento protagonizado por James alimentó la expectativa en torno a Philadelphia, que ahora posee sus mejores probabilidades previas al inicio de una campaña desde, aproximadamente, la temporada 2019-20. Sin embargo, los pronósticos reflejan que el equilibrio competitivo que ha caracterizado a la NBA en los últimos años sigue vigente.

La liga viene de una racha inédita de ocho campeones distintos en ocho temporadas consecutivas: Toronto Raptors en 2019, Los Angeles Lakers en 2020, Milwaukee Bucks en 2021, Golden State Warriors en 2022, Denver Nuggets en 2023, Boston Celtics en 2024, Oklahoma City Thunder en 2025 y New York Knicks en 2026. Ese contexto hace pensar que un nuevo monarca en 2027 continúa siendo una posibilidad real.

Oklahoma City y San Antonio siguen marcando el ritmo

Aunque la incorporación de LeBron elevó considerablemente las aspiraciones de Philadelphia, la mayoría de los mercados coincide en que el camino hacia el título continúa pasando por la Conferencia Oeste. Oklahoma City parte como un ligero favorito gracias a un núcleo campeón encabezado por el dos veces Jugador Más Valioso, Shai Gilgeous-Alexander.

Muy cerca aparecen los San Antonio Spurs, impulsados por Victor Wembanyama, elegido de forma unánime como Defensor del Año. El joven proyecto texano dio un importante salto durante la campaña 2025-26 y las proyecciones apuntan a que seguirá creciendo.

Detrás de esos dos equipos se ubican los Knicks y los 76ers, cuya posición puede variar ligeramente según la casa de apuestas consultada. Para Nueva York, mantenerse entre los principales candidatos representa una continuidad respecto a la temporada pasada, cuando terminó levantando el campeonato. Philadelphia, por su parte, recibe un impulso importante con la llegada de James, aunque todavía no alcanza la categoría de máximo favorito.

Boston Celtics completa el grupo de cinco equipos con mejores probabilidades pese a las críticas que generaron varias de sus decisiones durante el verano, entre ellas el traspaso de Jaylen Brown precisamente a Philadelphia. Aun así, los apostadores continúan considerando al conjunto de Massachusetts por encima del resto de perseguidores.

The Philadelphia 76ers now have the fourth-best NBA title odds at @BetMGM after news that LeBron James will reportedly sign there.



??76ers went from 20-1 to 10-1



Thunder, Spurs are co-favorites at +275 and NY Knicks at +850 — Ben Fawkes (@BFawkes22) July 24, 2026

Varias franquicias aparecen en la pelea por el campeonato

Después del grupo principal, el panorama se vuelve mucho más parejo. Denver Nuggets, Toronto Raptors, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers figuran con cuotas muy similares en la mayoría de los mercados especializados.

Toronto destaca como uno de los equipos que más ha mejorado sus expectativas debido a la posibilidad de concretar el regreso de Kawhi Leonard, pieza clave en el campeonato obtenido por la franquicia canadiense en 2019.

Miami Heat también aparece entre los equipos con opciones relevantes. Las valoraciones varían entre las distintas plataformas, aunque existe un consenso en que la incorporación de Giannis Antetokounmpo para compartir protagonismo con Bam Adebayo fortalece seriamente las aspiraciones del equipo de regresar a los playoffs.

A pesar de perder a LeBron James, Los Angeles Lakers siguen siendo considerados un conjunto con opciones de clasificar a la postemporada gracias al liderazgo de Luka Doncic. También figuran entre los equipos proyectados para avanzar Indiana Pacers, Houston Rockets y Golden State Warriors, mientras que Atlanta Hawks, Orlando Magic y Portland Trail Blazers permanecen relativamente cerca en las previsiones.

En un escalón inferior aparecen Washington Wizards, Phoenix Suns, Charlotte Hornets, Dallas Mavericks y Utah Jazz como candidatos a disputar el torneo de play-in. Más atrás se ubican Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Chicago Bulls, Memphis Grizzlies, Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets y Sacramento Kings, considerados actualmente las apuestas de mayor riesgo.

Los analistas recuerdan, sin embargo, que las sorpresas recientes invitan a la cautela. Charlotte, que partía entre los equipos con peores pronósticos la temporada pasada, terminó con 44 victorias. Un año antes ocurrió algo similar con Detroit, lo que demuestra que las proyecciones de pretemporada no siempre anticipan el desenlace de la campaña.

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