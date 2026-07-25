Hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con su padre

A pocos meses de alcanzar la mayoría de edad, Valentino Martin decidió alzar la voz para trazar un límite claro entre su camino creativo y la sombra artística de su padre, el cantante puertorriqueño Ricky Martin.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el joven envió un mensaje honesto y directo a sus seguidores con una petición contundente: ser reconocido por su propio nombre y talento.

“Yo no quiero que me vean como el hijo de Ricky Martin, ustedes deben de verme como Valentino. Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin”, expresó con durante la grabación. En su intervención, hablada en español y con un fluido acento puertorriqueño, el joven enfatizó que la intención de sus palabras no es desvincularse del afecto hacia su padre.

Con cerca de 120 mil seguidores en Instagram, Valentino ha comenzado a forjar su propia comunidad compartiendo contenido enfocado en la actuación, la danza y la creación de coreografías originales. Sin embargo, la persistencia de comentarios que reducen su trabajo a la simple influencia o herencia de su famoso padre ha comenzado a causarle incomodidad.

“Mi padre es mi padre, yo soy Valentino. Ustedes tienen que entender, solo porque soy su hijo, no somos la misma persona”, señaló y agregó que ese tipo de comparaciones duelen, puesto que restan valor a su propio esfuerzo personal.

A pesar del tono serio de su exigencia, Valentino reiteró la profunda admiración, cariño y orgullo que siente por la carrera y los logros del intérprete de “Livin’ la Vida Loca”. “Estoy tan orgulloso de mi padre, de todo lo que ha hecho en la vida”, afirmó en el video, asegurando que el cantante ha sido una figura fundamental en su vida.

Aunque el video fue eliminado de sus redes sociales al poco tiempo de ser publicado, sus seguidores rescataron las imágenes y respaldaron la postura del joven de buscar una identidad propia.

“Si ustedes me van a seguir, me van a seguir porque soy Valentino y nada más”, señaló.

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