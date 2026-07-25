José Salomón Rondón está cerca de los 50 goles con el Pachuca

Los Tuzos del Pachuca iniciaron con el pie derecho su camino en el Apertura 2026. Parte de esta victoria se debió al doblete de José Salomón Rondón. El delantero venezolano sigue agrandando su legado en el conjunto mexicano.

A sus 36 años, Salomón Rondón sigue siendo determinante. El atacante del Pachuca llegó a 43 goles convertidos en el club. La historia de Rondón con los Tuzos está comenzando a situarse entre la más alta de su carrera.

El delantero de la “Vinotinto” ya acumula 91 partidos disputados con el conjunto mexicano. Los Tuzos son el segundo equipo en el que el venezolano ha disputado más partidos en su carrera. Solo en el West Bromwich Albion disputó más partidos (120).

Además de sus 43 goles, José Salomón Rondón también suma 8 asistencias con al camiseta del Pachuca (la segunda cifra más alta de su carrera). El atacante venezolano ha disputado poco más de 7,000 minutos dentro del campo con los Tuzos (también la segunda más alta de su carrera).

El “Rey” Salomón tiene un contrato vigente con el conjunto mexicano hasta diciembre de 2027. Hasta ahora, el delantero venezolano sigue demostrando sus capacidades en la Liga MX. Los dirigentes de los Tuzos no se equivocaron al “rescatarlo” de River Plate.

El próximo partido de los Tuzos será este domingo 26 de julio. Por la segunda jornada del Apertura 2026, el Pachuca recibirá a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Hidalgo.

Clubes en los que Salomón Rondón ha marcado más goles

CF Pachuca (México): 43 goles (90 partidos)

West Bromwich Albion (Inglaterra): 28 goles (120 partidos)

Zenit de San Petersburgo (Rusia): 28 goles (73 partidos)

Málaga CF (España): 27 goles (72 partidos)

FC Rubin Kazán (Rusia): 24 goles (56 partidos)

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