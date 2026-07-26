Richard Carapaz cierra un Tour de France de ensueño: dos etapas, maillot de la montaña y premio al supercombativo

Richard Carapaz puso el broche de oro a su participación en el Tour de France tras conquistar dos victorias de etapa, el maillot de la montaña y el reconocimiento como supercombativo de la competencia, consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la edición.

El ciclista ecuatoriano del EF Education-EasyPost, de 33 años, cerró la carrera con un balance sobresaliente y aseguró que el desenlace superó las expectativas que tenía antes de comenzar la competencia.

“Ha sido una semana impresionante, acabar de esta manera es lo soñado. Nos vamos muy contentos, con dos etapas, la montaña y el más combativo. Es el final soñado. Es increíble terminar así”, declaró Richard Carapaz al finalizar la carrera.

LoKOMotora ??????



? Getty Images pic.twitter.com/wUcjTtlnA1 — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) July 26, 2026

Richard Carapaz vuelve a dominar la montaña del Tour de France

El ecuatoriano conquistó por segunda ocasión el maillot de la montaña y el reconocimiento al supercombativo del Tour de France, distinciones que también obtuvo en la edición de 2024.

Además, Carapaz ya sabe lo que es subir al podio de la ronda francesa, luego de finalizar tercero en la clasificación general de 2021, confirmando una trayectoria destacada dentro de la máxima competencia del ciclismo mundial.

El sacrificio detrás del maillot de la montaña

Durante sus declaraciones, Richard Carapaz reconoció el esfuerzo que representó quedarse con la clasificación de la montaña, una batalla que mantuvo hasta los últimos días de competencia.

“He luchado mucho para ganar este maillot. Ha sido muy difícil, una gran batalla, llevarlo a casa es una sensación muy especial”, expresó el corredor ecuatoriano.

El campeón olímpico también reflexionó sobre la exigencia del ciclismo de alto rendimiento y el valor que tiene conseguir victorias en la actualidad.

“En un ciclismo tan profesionalizado, en el que estamos sometidos a tanto estrés, ganar es un privilegio. Para mi ha sido muy bonito disfrutar de estos años en mi carrera. Espero continuar un par de años más y luego veremos cómo va esto”, señaló.

La victoria en Alpe d’Huez, uno de los mejores momentos de su carrera

Uno de los momentos más destacados del Tour de France 2026 para Richard Carapaz fue la conquista de la etapa reina con final en el mítico Alpe d’Huez, una victoria que calificó como una de las más importantes de toda su trayectoria.

“Fue la más impresionante de mi carrera, tuve una sensación indescriptible, estoy disfrutando el momento en este ambiente tan especial”, afirmó tras bajar del podio instalado en los Campos Elíseos.

El ecuatoriano también explicó que su estrategia durante la carrera estuvo enfocada en buscar triunfos parciales, ya que desde el inicio sabía que no pelearía por la clasificación general.

“No tenía nada que perder, esa ha sido una de las claves de venir aquí, no estaba para la general, sabía a lo que venía y estoy contento de lo que hemos logrado”, comentó.

¿Richard Carapaz correrá la Vuelta a España?

Tras finalizar el Tour de France 2026, Richard Carapaz evitó confirmar si estará presente en la próxima edición de la Vuelta a España.

“Tenía un calendario que he tenido que modificar, ahora terminamos el Tour y ya veremos el futuro”, respondió el ecuatoriano, quien dejó abierta la posibilidad de definir su calendario en las próximas semanas.

Sigue leyendo:

– Isaac del Toro obtiene histórico podio para México en el Tour de France

– Richard Carapaz gana la etapa 18 del Tour de France, mientras el mexicano Isaac del Toro y su equipo viven “un día triste”

– Mexicano Isaac del Toro hace historia, gana segunda etapa del Tour de France y manda apoyo al Tri