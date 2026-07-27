Biblioteca Central de Los Ángeles celebra sus primeros 100 años

La Biblioteca Central de Los Ángeles tuvo una gran celebración al cumplirse sus primeros 100 años.

Y el festejo no podía ser mejor que enmarcado con eventos gratuitos para el público, que acudió el sábado 11 de julio.

Miles de personas asistieron para disfrutar de todas las actividades por el Centenario; en el festival, se incluyeron lecturas de libros y eventos musicales.

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El evento comenzó a las 10:00 a.m. con el corte de listón, para enmarcar el inicio de las actividades que se prepararon para chicos y grandes en todo el edificio histórico, que está en el 630 West Fifth Street, en el centro de la ciudad.

Los asistentes recorrieron los pasillos de la biblioteca para disfrutar de todas las actividades. Crédito: Biblioteca Central de Los Ángeles | Cortesía

“¡Nuestra hermosa e icónica Biblioteca Central cumple 100 años!”, declaró el bibliotecario municipal, John F. Szabo, antes de la celebración.

El Festival del Centenario ofreció una amplia variedad de actividades para toda la familia en todos los espacios de reunión y patios de la Biblioteca Central.

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Miles de angelinos se dieron cita para disfrutar de las actividades, desde la lectura de libros, presentaciones de obras de teatro y música en vivo durante todo el día.

Los niños tuvieron la oportunidad de tomar los pinceles para inspirarse y pintar hojas de color relacionadas con el Centenario de la Biblioteca Central.

En el festival, se ofrecieron actividades para toda la familia. Crédito: Biblioteca Central de Los Ángeles | Cortesía

En Maguire Gardens, los visitantes encontraron un escenario al aire libre donde se presentaron espectáculos de teatro y música.

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Destacó la presentación de The Linda Lindas, una banda de punk originaria de Los Ángeles, cuya actuación en una sucursal de la biblioteca cerrada durante la pandemia de COVID se volvió viral hace cinco años.

Susan Orlean, autora de “The Library Book”, participó en una charla junto al bibliotecario municipal, John F. Szabo.

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