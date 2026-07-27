Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro tras su podio en el Tour de France: “México se siente muy orgulloso”

El extraordinario desempeño de Isaac del Toro en el Tour de France recibió el reconocimiento de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien felicitó públicamente al ciclista mexicano tras convertirse en el primer representante del país en subir al podio de la competencia.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la mandataria destacó el resultado conseguido por el corredor de 22 años, quien además conquistó el maillot blanco como el mejor ciclista joven de la edición.

Claudia Sheinbaum reconoce el logro de Isaac del Toro

La presidenta dedicó unas palabras al ciclista originario de Ensenada, Baja California, después de que concluyera el Tour de France 2026 con el tercer lugar de la clasificación general.

“Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France“, destacó la mandataria mexicana en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. ??????



Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad.



México se? — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 26, 2026

Más adelante, Claudia Sheinbaum resaltó la relevancia del resultado obtenido por el mexicano.

“México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos”, celebró Sheinbaum.

Isaac del Toro logra el mejor resultado para México en el Tour de France

Tras completar las tres semanas de competencia, Isaac del Toro finalizó tercero en la clasificación general del Tour de France 2026, resultado que lo convirtió en el primer mexicano en subir al podio de la prueba más importante del ciclismo mundial.

El corredor del UAE Team Emirates también conquistó el maillot blanco, reconocimiento que distingue al mejor ciclista joven de la competencia y que confirmó su consolidación entre las principales figuras del pelotón internacional.

?? Isaac Del Toro



? Best young rider of the #TDF2026

? Meilleur jeune du #TDF2026 pic.twitter.com/aF0i0Xvd0Z — Tour de France? (@LeTour) July 26, 2026

Isaac del Toro consolida su crecimiento en el ciclismo mundial

El podio conseguido en el Tour de France se suma a los resultados que Isaac del Toro ha obtenido desde su llegada al máximo nivel del ciclismo.

Entre sus actuaciones más destacadas también figura el subcampeonato del Giro de Italia 2025, donde además vistió durante 11 etapas la maglia rosa, confirmando su capacidad para competir por los primeros lugares en las Grandes Vueltas.

??? Una imagen para la historia del Tour de Francia.



Al cruzar la meta, Tadej Poga?ar e Isaac del Toro lo hicieron tomados del brazo y, después, levantaron el dedo índice sobre sus cabezas para formar el gesto del “toro”, en reconocimiento al ciclista mexicano.



El emotivo? pic.twitter.com/nLQLfsafu4 — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) July 25, 2026

Con apenas 22 años, Isaac del Toro continúa consolidándose como una de las grandes promesas del ciclismo internacional y como el principal referente mexicano de la disciplina en la actualidad.

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