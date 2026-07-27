Comida gratis en California, toda la semana: ciudades, puntos de entrega y horarios
Durante la última semana de julio y el primer fin de semana de agosto, distintas organizaciones entregarán comida gratis en California
Entre el martes 28 y el viernes 31 de julio, un total de 57 sedes de California, ubicadas en 16 ciudades, ofrecerán despensas, comidas calientes y bolsas con frutas y verduras. También habrá alimentos disponibles durante el fin de semana.
Miles de familias que necesiten apoyo alimentario tendrán varias oportunidades para acceder a comida gratuita durante esta semana.
Toda la jornada semanal está coordinada por distintos bancos de alimentos en el estado. Estos son: Feeding San Diego, Los Angeles Regional Food Bank, SF-Marin Food Bank y Food Bank of Contra Costa and Solano.
Cada uno trabaja de la mano con iglesias, centros comunitarios y entidades sin fines de lucro, con el objetivo de brindar asistencia a personas y familias con dificultades económicas en California.
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Ciudades y horarios donde entregarán comida gratis en California
San Francisco
Durante los últimos días de julio, San Francisco contará con despensas en distintos barrios, con horarios que van desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, dependiendo del lugar. Entre las sedes programadas figuran:
- The Women’s Building
- City Team Food Pantry
- St. Dominic’s Food Pantry
- Church Street Pantry
- Richmond District YMCA
- Macedonia Baptist Church
- St. Anthony’s Foundation
- Iglesia Presbiteriana de la Misión
- Bethel A.M.E. Church
- La Voz Pantry
Los Ángeles
En el sur del estado también habrá una amplia cobertura. Los Ángeles ofrecerá despensas en organizaciones como:
- Central City Neighborhood Partners
- Karsh Family Social Service Center
- Centro de Vida International Church
- St. Francis Center
San Diego
En el condado funcionarán puntos permanentes durante toda la semana. Dos de los principales son Community Christian Service Agency y City Heights Assembly of God.
Además, habrá distribuciones especiales de productos frescos en El Cajon y Escondido. Long Beach, Oceanside, Fallbrook, Lancaster, Pomona, Pasadena y Santa Mónica también forman parte del cronograma con servicios diarios o en fechas específicas.
En el norte de California, las jornadas incluyen sedes en Richmond, Concord, Fairfield, Vacaville, Oroville y Red Bluff, donde se entregarán despensas, comidas calientes y bolsas de frutas y verduras durante distintos horarios de la semana.
Requisitos y recomendaciones antes de asistir
Los bancos de alimentos recomiendan consultar previamente con cada centro, ya que los horarios o fechas pueden modificarse por razones logísticas. También aconsejan llegar con anticipación, especialmente en los puntos con mayor demanda, y llevar bolsas o carritos para transportar los alimentos entregados.
Aunque muchos programas están abiertos a cualquier persona que necesite ayuda alimentaria, algunos centros pueden solicitar comprobante de residencia o aplicar normas específicas según la organización responsable. Por ello, verificar la información antes de acudir permitirá evitar contratiempos y aprovechar mejor estos programas gratuitos de asistencia alimentaria.
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