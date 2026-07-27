Comida gratis en California, toda la semana: ciudades, puntos de entrega y horarios

Entre el martes 28 y el viernes 31 de julio, un total de 57 sedes de California, ubicadas en 16 ciudades, ofrecerán despensas, comidas calientes y bolsas con frutas y verduras. También habrá alimentos disponibles durante el fin de semana.

Miles de familias que necesiten apoyo alimentario tendrán varias oportunidades para acceder a comida gratuita durante esta semana.

Toda la jornada semanal está coordinada por distintos bancos de alimentos en el estado. Estos son: Feeding San Diego, Los Angeles Regional Food Bank, SF-Marin Food Bank y Food Bank of Contra Costa and Solano.

Cada uno trabaja de la mano con iglesias, centros comunitarios y entidades sin fines de lucro, con el objetivo de brindar asistencia a personas y familias con dificultades económicas en California.

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Ciudades y horarios donde entregarán comida gratis en California

San Francisco

Durante los últimos días de julio, San Francisco contará con despensas en distintos barrios, con horarios que van desde las 7:30 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, dependiendo del lugar. Entre las sedes programadas figuran:

The Women’s Building

City Team Food Pantry

St. Dominic’s Food Pantry

Church Street Pantry

Richmond District YMCA

Macedonia Baptist Church

St. Anthony’s Foundation

Iglesia Presbiteriana de la Misión

Bethel A.M.E. Church

La Voz Pantry

Los Ángeles

En el sur del estado también habrá una amplia cobertura. Los Ángeles ofrecerá despensas en organizaciones como:

Central City Neighborhood Partners

Karsh Family Social Service Center

Centro de Vida International Church

St. Francis Center

San Diego

En el condado funcionarán puntos permanentes durante toda la semana. Dos de los principales son Community Christian Service Agency y City Heights Assembly of God.

Además, habrá distribuciones especiales de productos frescos en El Cajon y Escondido. Long Beach, Oceanside, Fallbrook, Lancaster, Pomona, Pasadena y Santa Mónica también forman parte del cronograma con servicios diarios o en fechas específicas.

En el norte de California, las jornadas incluyen sedes en Richmond, Concord, Fairfield, Vacaville, Oroville y Red Bluff, donde se entregarán despensas, comidas calientes y bolsas de frutas y verduras durante distintos horarios de la semana.

Requisitos y recomendaciones antes de asistir

Los bancos de alimentos recomiendan consultar previamente con cada centro, ya que los horarios o fechas pueden modificarse por razones logísticas. También aconsejan llegar con anticipación, especialmente en los puntos con mayor demanda, y llevar bolsas o carritos para transportar los alimentos entregados.

Aunque muchos programas están abiertos a cualquier persona que necesite ayuda alimentaria, algunos centros pueden solicitar comprobante de residencia o aplicar normas específicas según la organización responsable. Por ello, verificar la información antes de acudir permitirá evitar contratiempos y aprovechar mejor estos programas gratuitos de asistencia alimentaria.

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