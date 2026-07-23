California apuesta por su mayor embalse en medio siglo, pero un obstáculo amenaza el proyecto

California avanza con la construcción de su mayor embalse en casi medio siglo, una obra concebida para capturar agua durante los períodos lluviosos y guardarla para los años de sequía. Sin embargo, el megaproyecto enfrenta una paradoja que amenaza su viabilidad: podría no recibir suficiente agua para funcionar como estaba previsto.

El Sites Reservoir tendría capacidad para almacenar alrededor de 1.5 millones de acres-pie de agua y se levantaría en el valle de Sacramento, al oeste de la localidad de Maxwell, entre los condados de Colusa y Glenn. A diferencia de los embalses tradicionales, no bloquearía directamente un río, sino que recibiría agua desviada del río Sacramento cuando los caudales fueran elevados.

La obra, cuyo costo se calcula entre $6,200 millones y $6,800 millones, es presentada por sus impulsores como una pieza central de la estrategia estatal para enfrentar un clima más cálido, períodos secos más prolongados y lluvias cada vez más concentradas.

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Las restricciones podrían reducir a la mitad el agua disponible

El principal obstáculo apareció durante el proceso para obtener el derecho estatal que permitirá extraer agua del río Sacramento.

La Junta Estatal de Control de Recursos Hídricos emitió una aprobación preliminar, pero incorporó condiciones destinadas a limitar las extracciones y proteger a los peces, los hábitats naturales y el deteriorado ecosistema del río.

Los responsables del proyecto sostienen que esas condiciones podrían reducir hasta en un 50% la cantidad de agua que el embalse lograría captar. En ese escenario, las agencias que financiarían y utilizarían la obra podrían considerar que la inversión deja de ser rentable.

Sites Reservoir dependerá principalmente de las lluvias intensas y de los grandes caudales invernales. El plan contempla desviar agua entre noviembre y junio, siempre que exista suficiente disponibilidad y que se respeten los límites ambientales fijados por el estado.

El desafío consiste en determinar qué cantidad puede retirarse sin agravar los problemas de un sistema fluvial que ya enfrenta la disminución de poblaciones de salmón y otras especies.

Un embalse para guardar agua de los grandes temporales

Los promotores explican que Sites Reservoir no está pensado para llenarse todos los años. Su función sería captar parte del agua que circula durante los grandes temporales, cuando el río Sacramento transporta caudales abundantes hacia el delta y el océano.

Esa reserva podría utilizarse posteriormente durante sequías, emergencias o temporadas con escasas precipitaciones.

El gobierno de California calcula que su capacidad máxima equivaldría al consumo anual de millones de hogares, aunque la cantidad realmente disponible dependería de las condiciones climáticas, las restricciones operativas y el agua que deba reservarse para fines ambientales.

El proyecto utilizaría canales de riego existentes, entre ellos el Tehama-Colusa Canal y el Glenn-Colusa Irrigation District Canal, además de nuevas tuberías e instalaciones para transportar el agua hasta el embalse.

Newsom respalda el megaproyecto

El gobernador Gavin Newsom considera que el nuevo embalse es necesario para modernizar la infraestructura hídrica de California.

En junio de 2026, su administración anunció casi $269 millones adicionales para impulsar el proyecto. Con ese desembolso, la inversión estatal acumulada superó los $1,360 millones.

Los defensores de Sites Reservoir sostienen que el sistema de agua de California fue diseñado para un clima que ya no existe. Las lluvias son ahora más variables y una mayor proporción de las precipitaciones cae en forma de lluvia, en lugar de quedar almacenada como nieve en las montañas.

Por esa razón, argumentan que el estado necesita más capacidad para capturar grandes volúmenes de agua cuando se producen tormentas intensas.

Las agencias urbanas y agrícolas interesadas en financiar el embalse incluyen organismos que abastecen al sur de California, el Área de la Bahía y regiones agrícolas del Valle Central. No obstante, sus compromisos económicos dependerán de cuánta agua puedan recibir finalmente.

Ambientalistas advierten sobre el río Sacramento

Las organizaciones ambientales y algunas comunidades tribales se oponen al proyecto o reclaman límites estrictos para su operación.

Aunque el embalse se construirá fuera del cauce, necesitará extraer agua del río Sacramento. Sus críticos advierten que esas desviaciones podrían afectar los flujos necesarios para el salmón, otras especies nativas y la salud del delta Sacramento–San Joaquín.

También cuestionan la posibilidad de que las autoridades flexibilicen las condiciones del permiso para mejorar la rentabilidad económica del proyecto.

Desde esta perspectiva, la falta de agua no sería un problema provocado por las restricciones, sino una señal de que el río no dispone de suficiente caudal adicional para sostener una obra de semejante tamaño sin causar nuevos daños ambientales.

Cuándo comenzaría la construcción

El cronograma todavía depende de los permisos definitivos, el financiamiento y los acuerdos con las agencias participantes.

Según la planificación oficial, la construcción podría comenzar entre finales de 2026 y 2027. La entrada en operación está proyectada para alrededor de 2033 o 2034.

La decisión definitiva sobre el derecho de agua se espera para noviembre de 2026. Hasta entonces, las autoridades deberán resolver cuánto podrá extraerse del río y bajo qué condiciones.

Esa definición será decisiva. Sites Reservoir podría convertirse en una de las obras hídricas más importantes de California en décadas, pero también podría resultar demasiado costoso si solo logra almacenar una fracción del agua prevista.

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