Nissan Z Nismo 2027 vuelve a las raíces con caja manual

Existen decisiones que pueden parecer pequeñas, pero que para quienes disfrutan realmente de conducir significan muchísimo. Nissan acaba de tomar una de ellas con el Z Nismo 2027, que finalmente podrá pedirse con una transmisión manual de seis velocidades.

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La opción llega después de los reclamos de los seguidores del deportivo japonés, que hasta ahora tenían que conformarse con la automática de nueve velocidades en la versión Nismo. Para 2027, la situación cambia y, mejor todavía, Nissan no cobrará un extra por escoger la caja manual.

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La transmisión tiene recorridos cortos para facilitar cambios rápidos y precisos, además de un embrague reforzado preparado para soportar un uso más exigente. Es una incorporación que devuelve al Z Nismo una conexión más directa entre conductor y automóvil.

Frenos inspirados en el GT-R

La actualización no se queda en la transmisión. Nissan también trabajó en uno de los elementos fundamentales para un deportivo que puede pasar buena parte de su vida en carretera, pero que igualmente está preparado para entrar a un circuito.

El Z Nismo 2027 incorpora un sistema de frenos inspirado en el Nissan GT-R, con discos de dos piezas fabricados en hierro y aluminio. El conjunto consigue reducir aproximadamente 19 libras, equivalentes a 8,6 kilogramos, de peso no suspendido.

La reducción tiene efectos sobre el comportamiento del automóvil, ya que ayuda a mejorar la respuesta de la suspensión y la estabilidad. También se rediseñaron los canales de refrigeración para controlar mejor las temperaturas cuando el sistema de frenos trabaja durante sesiones prolongadas.

La versión Performance también recibe amortiguadores de mayor diámetro. Con ello, Nissan busca conseguir un mejor equilibrio entre la capacidad para afrontar curvas rápidas y una conducción suficientemente cómoda para el uso cotidiano.

El V6 biturbo sigue siendo protagonista

Bajo el capó no hay cambios en la fórmula principal. El Nissan Z conserva su motor V6 biturbo de 3,0 litros, con una potencia de 400 caballos de fuerza.

En el Nismo, el propulsor mantiene una puesta a punto específica orientada al rendimiento y trabaja junto con modificaciones en la suspensión y la aerodinámica. El resultado es un deportivo que conserva una identidad muy clara sin necesidad de abandonar el motor que define a la actual generación.

Nissan también introdujo un nuevo depósito de combustible para toda la gama Z 2027. Su diseño busca mantener un suministro estable cuando el vehículo está sometido a fuertes fuerzas laterales, algo especialmente importante cuando se conduce con intensidad.

Nissan Z Nismo 2027. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

Un guiño al pasado del Z

La renovación también mira hacia la historia del modelo. Las versiones Sport y Performance estrenan algunos elementos exteriores, entre ellos una franja del color de la carrocería integrada en la parrilla y un nuevo emblema “Z” en el frontal.

La versión Performance suma además nuevas llantas forjadas de 19 pulgadas con radios negros y acabado mecanizado. Pero probablemente el detalle que más llamará la atención de los seguidores sea el nuevo Shinkai Green Pearl Metallic.

Este verde perlado busca recordar uno de los colores asociados con el primer Z, presentado a finales de los años sesenta. Nissan acompaña esa opción con una nueva tapicería interior en tono canela para el Performance, una combinación que llevaba tiempo entre las preferencias de los seguidores del deportivo.

El Nissan Z Nismo 2027. Crédito: Nissan. Crédito: Cortesía

El precio sube, pero la caja manual no cuesta extra

Para 2027, toda la gama Z aumenta $1,460 dólares frente al modelo anterior. El Nissan Z Sport tendrá un precio inicial de $44,480 dólares, mientras que el Z Performance partirá de aproximadamente $55,725 dólares.

El Z Nismo será el más costoso de la familia, con un precio inicial de $67,260 dólares.

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