Adolescente de 15 años muere tras ser alcanzado por un rayo mientras protegía a su hermano en Colorado

Un adolescente de 15 años murió el domingo luego de ser alcanzado por un rayo mientras realizaba una excursión en la cima del Mt. Blue Sky, en Colorado. De acuerdo con su familia, el joven intentó proteger a su hermano menor antes del impacto.

La Oficina del Sheriff del Condado de Clear Creek informó que los servicios de emergencia recibieron el aviso alrededor de la 1:22 p.m., tras reportarse que una persona había sido alcanzada por un rayo en la cumbre de la montaña.

Al lugar acudieron equipos de la Clear Creek Fire Authority, Clear Creek EMS, guardabosques de Denver Mountain Parks, el Alpine Rescue Team y agentes de la oficina del sheriff.

Los guardabosques iniciaron maniobras de reanimación en el sitio, pero el adolescente no pudo ser salvado.

La víctima fue identificada como Levi Strobel

La Oficina del Forense del Condado de Clear Creek identificó a la víctima como Levi Strobel, de 15 años.

Su hermano menor, quien también resultó afectado por el incidente, fue trasladado en helicóptero por Flight For Life Colorado a un hospital del área de Denver. Hasta la mañana del martes, las autoridades no habían informado sobre su estado de salud.

Según la investigación preliminar, ambos formaban parte de un grupo de cinco excursionistas. Otros dos integrantes, ambos adultos, sufrieron lesiones leves y no requirieron hospitalización.

En un comunicado, la familia describió a Levi como un joven querido por quienes lo rodeaban y destacó el acto que, aseguran, realizó antes de morir.

“Nuestra familia está devastada por la repentina muerte de nuestro querido Levi, quien fue alcanzado por un rayo en el Mt. Blue Sky. Levi era profundamente amado como hijo, hermano, familiar y amigo. Llevó una alegría inmensa al mundo y a la vida de todos los que lo conocieron”.

La familia añadió que, en sus últimos momentos, el adolescente intentó proteger a su hermano menor.

“En sus últimos momentos, Levi mostró el coraje y la generosidad que caracterizaron su vida al tratar de proteger a su hermano menor, que estaba con él en la montaña. Fue un hermano valiente y amoroso, y siempre recordaremos la entrega que mostró hacia quienes amaba”.

Autoridades expresan sus condolencias

La Oficina del Sheriff del Condado de Clear Creek manifestó sus condolencias a la familia y a las demás personas afectadas por el hecho.

“Extendemos nuestras condolencias a la familia, seres queridos y víctimas de esta tragedia”, señaló la institución, que además solicitó respeto por la privacidad de los familiares mientras enfrentan el duelo.

Las autoridades no han informado si las condiciones meteorológicas cambiaron de manera repentina ni han ofrecido detalles adicionales sobre las circunstancias en las que ocurrió el impacto del rayo.

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