Anahí presume encuentro con Backstreet Boys en su residencia en Las Vegas

La exintegrante de RBD que dio vida a ‘Mia Colucci’, Anahí, reapareció en su cuenta de Instagram con una inesperada publicación junto a los integrantes de la agrupación Backstreet Boys tras acudir a uno de los conciertos de su residencia en Las Vegas.

Para la ocasión, la estrella de la música y la televisión optó por un atuendo casual, pero que resaltó su belleza y la hizo el blanco decenas de piropos. Se trató de un top blanco de tirantes con lazos, jeans a la cadera y unas gafas azules.

El encuentro tuvo lugar en el backstage de la famosa Sphere de Las Vegas, recinto en el que la banda de los 90 lleva a cabo una serie de conciertos como parte de su residencia “Into the Millenium”.

Este quedó inmortalizado a través del lente de las cámaras y el perfil oficial de Anahí, quien gozó del show en compañía de su hermana Marichelo Puente y de su sobrina Ana Pau.

Sin embargo, las imágenes que dieron mucho de qué hablar fueron aquellas en donde se le ve posar con Alexander James, mejor conocido como A.J. y Howie D. Este último compartió la foto en sus historias de Instagram, en donde escribió: “Encantado de conocerte”, amenizándolo con el tema “Me hipnotizas”, que Anahí lanzó en el año 2009.

“🩵🤍🩵 ¡Por siempre fan de los Backstreet! 🩵🤍🩵🤍🩵🤍 Hay música que no solo trae recuerdos… te devuelve a quién eras. ♾️❤️‍🔥”, escribió Anahí junto al post que desató una ola de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

“Wow, que bonito encuentro”, “ICONS de distintas generaciones pero igualmente ICONS”, “Estuvo increíble”, “Mi sueño es vivir algo así, pero contigo. Un tour de despedida”, “Los más bellos” y “Mis ídolos”, destacan como respuesta a la publicación de la famosa.

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