Del Mundial a la Liga MX: Federico Viñas está a un paso del fútbol mexicano

El uruguayo Federico Viñas tendría todo listo para regresar a la Liga MX. Su destino no sería el Club León. Los reportes vinculan al uruguayo en los Diablos Rojos del Toluca. Viñas disputó la Copa del Mundo de 2026 con Uruguay.

Federico Viñas jugó la última temporada en España con el Real Oviedo. El atacante sudamericano disputó 34 partidos en los que pudo convertir 9 goles y conceder 1 asistencia. Viñas fue expulsado 3 veces en la temporada con el Oviedo.

A pesar de que sus números no fueron tan sobresalientes, Federico Viñas habría tenido la oportunidad de permanecer en Europa. El uruguayo habría tenido ofertas del fútbol ruso y español. Pero los Diablos Rojos del Toluca picaron adelante.

“De acuerdo a la información de René Tovar de Diario Récord, el futbolista charrúa habría rechazado ofertas formales y bastante llamativas de equipos en la liga de Rusia o también para quedarse en España”, informó el portal mexicano.

El reporte detalla que el regreso de Federico Viñas a la Liga MX está muy cerca. Solo faltaría que se cierre el acuerdo para que Viñas sea anunciado como nuevo jugador del Toluca y se sume a las filas de Antonio “El Turco” Mohamed.

“Solamente falta la firma del exjugador de América y León para que se haga oficial dicho acuerdo, el cual dejará ligado al mundialista uruguayo con un reforzado equipo escarlata”, agrega el reporte.

Federico Viñas en el Mundial de 2026

El delantero uruguayo de 28 años vio minutos en el Mundial de 2026. Marcelo Bielsa confió en sus capacidades, pero no pudo revertir el mal juego colectivo de los “Charrúas”. Federico Viñas vio acción en los tres partidos del Mundial que tuvo Uruguay.

Federico Viñas se fue en blanco de la Copa del Mundo. En poco más de 190 minutos dentro del campo, Viñas no pudo anotar en los partidos contra Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

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