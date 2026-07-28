Trump promete otorgar una alta distinción a socorrista que salvó a un niño de ahogarse en California

El presidente Donald Trump reconoció la noble acción de un joven socorrista que salvó a un niño de ahogarse en la playa de Santa Cruz, California, y promete otorgarle una alta distinción.

A través de un video compartido en redes sociales se pudo conocer la historia que conmovió al jefe de la nación y a su familia.

Debido a que enormes olas azotaron este fin de semana el este del océano Pacífico como consecuencia de ciclones tropicales, el cambiode la corriente marina tomó por sorpresa a un niño de 10 años que se encontraba en el mar a escasos metros de la orilla, en la playa de Seabright.

En cuestión de segundos, el pequeño fue arrastrado por el oleaje ante la mirada de un joven socorrista de 16 años a quien no le importó ponerse en riesgo con tal de rescatarlo.

Otros bañistas y un segundo socorrista acudieron rápidamente para auxiliar al niño hasta ponerlo en un lugar seguro.

No obstante, el mérito mayor recayó en el joven socorrista, pues de no haber actuado a tiempo, la corriente habría arrastrado al pequeño hacia mar adentro donde probablemente hubiera muerto ahogado.

El dramático momento fue grabado por el teléfono móvil de un civil llamado Scott Vander Dussen quien, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NBC elogió la heroica acción.

“Estoy seguro de que, si no hubieran estado los socorristas, no habría podido volver a casa esa noche. Me alegro de que haya terminado así”, expresó.

Una de las personas más conmovidas al ver el video del rescate fue Eric Trump, vástago del mandatario de la nación, quien sin dudarlo propuso premiar la valiente determinación del chico que salvó la vida de un pequeño.

“Otorguen a este socorrista de 16 años el máximo honor civil. Esto es verdaderamente lo mejor de Estados Unidos. ¡Bien hecho!”, escribió.

Al enterarse de lo ocurrido, Donald Trump coincidió con su hijo y, a través de una publicación en la plataforma Truth Social, anticipó que el joven socorrista será galardonado en Washington.

“Vamos a traer a este joven héroe y a su familia a la Casa Blanca, quizás junto con el niño al que salvó, para otorgarle una Alta Condecoración Civil. ¡Muy valiente, se lo merece!”, escribió.

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