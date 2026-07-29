Demandan a dueños de los Golden Globes por venta de los premios

La antigua Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) presentó este martes una demanda ante un tribunal de California contra Penske Media, la empresa propietaria de los Golden Globes, cuestionando la polémica venta y reestructuración de estos prestigiosos galardones.

La denuncia, que consta de 113 páginas, acusa a Penske Media de violar las leyes antimonopolio federales y estatales mediante un “plan clandestino” ideado para tomar el control de la entrega de premios.

Según el texto, la maniobra buscaba “adquirir fraudulentamente los prestigiosos Golden Globes, con 80 años de historia, destruir a su fundador y antiguo propietario, la HFPA, y ejercer un control monopolístico sobre los mercados de publicidad, premios y comercio de Hollywood”.

Entre sus exigencias principales, la HFPA reclama una indemnización de al menos 150 millones de dólares por daños y perjuicios, así como la anulación total de los acuerdos contractuales que transfirieron los derechos de los galardones. La entidad argumenta además que la operación se apoyó indebidamente en una organización sin fines de lucro —la Golden Globes Foundation (GGF)— para promover conductas anticompetitivas y apartar a sus antiguos miembros de la industria.

Antecedentes y respuesta

Durante ocho décadas, la HFPA funcionó como la encargada sin fines de lucro de otorgar los premios. Sin embargo, en febrero de 2021, una investigación periodística de Los Angeles Times destapó graves faltas éticas y una nula diversidad en su membresía —al no contar con ningún integrante negro—, lo que provocó un boicot generalizado de la industria audiovisual.

Este escándalo propició la venta de los activos de los premios a Penske Media en 2023. Aunque la HFPA planeaba disolverse, en mayo de 2025 paralizó el proceso para investigar supuestas irregularidades en el traspaso comercial.

Por su parte, Penske Media tildó la demanda de “absurda” e “irracional”. Un portavoz de la compañía afirmó que “la transacción de los Globos de Oro se cerró hace más de tres años y recibió todas las aprobaciones necesarias; cualquier afirmación de que aún pueda revertirse es rotundamente falsa”. Asimismo, lamentó que la HFPA —organización criticada por sus “fallas éticas y falta de inclusión”— desvíe recursos con lo que calificó como una “distracción ilegítima”.

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