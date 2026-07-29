“Yo la choqué”: Kyle Shanahan, de los 49ers, admite culpabilidad en su accidente y desmiente informe oficial

El entrenador de los San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, rompió el silencio sobre el accidente automovilístico que sufrió hace dos semanas y dejó claro que él fue el responsable de la colisión. El estratega aseguró que un error administrativo provocó que un informe público atribuyera equivocadamente la culpa a la otra conductora involucrada.

Durante una charla con periodistas del Área de la Bahía, Shanahan explicó que decidió hablar públicamente para evitar que una joven de 21 años fuera señalada por un accidente que, según afirmó, él provocó.

First image of Kyle Shanahan recovering in the hospital after his accident has been released: pic.twitter.com/s43m8H6fM3 — East Bay Chris (@EastBayChris) July 28, 2026

Kyle Shanahan explica cómo ocurrió el accidente

El entrenador relató que el choque ocurrió cuando intentó recoger su teléfono celular después de que resbalara de su regazo y quedara atrapado entre los asientos de su vehículo.

“Yo la choqué“, aseguró Shanahan este martes. “No sé por qué se registró de esa manera (en la base de datos de informes de accidentes). El informe policial no dice eso“.

El estratega explicó que apartó la vista del camino durante unos segundos, suficiente para perder el control de la situación.

“Iba a 20 millas por hora”, comentó Shanahan. “No estaba usando el teléfono, pero se me cayó y quedó atrapado entre los asientos; lo tenía en el regazo y se deslizó. Me agaché para buscarlo y aparté la vista de la carretera durante dos segundos. Cuando me incorporaba, las bolsas de aire me golpearon la cara y me rompieron la nariz; además, parece que el parasol me provocó un corte profundo… Aparté la vista de la carretera para buscar el teléfono y mi auto se desvió hacia otro vehículo. Es una de esas carreteras que no perdonan errores… Cuando la golpeé, el impacto fue tal… nunca olvidaré lo violento que fue“, agregó.

El accidente dejó múltiples lesiones al entrenador de los 49ers

El choque ocurrió el 14 de julio en Palo Alto, California, cerca de la intersección de Alma Street y Hamilton Avenue.

Como consecuencia del impacto, Kyle Shanahan sufrió una conmoción cerebral, fracturas en la mano izquierda, la nariz y tres costillas, además de recibir 40 puntos de sutura sobre el ojo derecho.

El entrenador explicó que, tras el accidente, esperó la llegada de su esposa antes de ser trasladado al Hospital de Stanford, donde permaneció entre ocho y diez horas.

Un error administrativo habría provocado la confusión

Jeremy Jones, vicepresidente de seguridad de los San Francisco 49ers, explicó que la discrepancia entre el informe policial y la base de datos pública probablemente se originó durante la captura de la información.

“Las autoridades acuden al lugar de un accidente de tráfico”, explicó Jones. “Elaboran un informe —lo completan electrónicamente— y lo envían. Luego lo remiten al sistema de registro de accidentes de California; son dos cosas totalmente distintas. La información queda registrada en un sitio, ellos la revisan y la ingresan para su consulta pública y archivo de datos. Puede haber un error de entrada, pero existen procedimientos para corregirlo y notificar la rectificación”, prosiguió.

De acuerdo con Jones, el error ya fue identificado y será corregido para dejar constancia de que Kyle Shanahan fue quien provocó el accidente.

Shanahan continúa recuperándose antes de volver con los 49ers

Aunque su evolución ha sido favorable, Kyle Shanahan continúa recuperándose de la conmoción cerebral y todavía no existe una fecha definida para su regreso de tiempo completo con los San Francisco 49ers.

El entrenador reconoció que la fatiga ha sido una de las principales complicaciones durante su recuperación, aunque aclaró que nunca perdió el conocimiento ni sufrió amnesia tras el impacto.

Finalmente, explicó que su principal motivo para hablar públicamente fue evitar que otra persona cargara con una responsabilidad que le corresponde.

“Me destrozó oír que culpaban a la chica por ello”, dijo Shanahan. “Tengo suerte de haber sobrevivido, de que ella no resultara herida y de no haber perdido el ojo”, concluyó.

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