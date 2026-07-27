Esposa de Eric Bieniemy recibe disparos; su hijo es arrestado como presunto responsable del ataque

La pretemporada de los Kansas City Chiefs quedó marcada por un delicado episodio fuera del terreno de juego. Eric Bieniemy, entrenador asistente del equipo, abandonó el campamento de entrenamiento luego de que su hijo fuera arrestado por su presunta participación en un ataque con arma de fuego en el que resultó herida su esposa, Mia Bieniemy, en Virginia.

De acuerdo con las autoridades del condado de Loudoun, el incidente ocurrió la noche del domingo en Ashburn, donde la familia aún conserva una vivienda desde la etapa en la que Bieniemy formó parte del cuerpo técnico de los Washington Commanders.

Esposa de Eric Bieniemy fue hospitalizada tras recibir disparos

La Oficina del Sheriff del condado de Loudoun informó que los agentes encontraron a Mia Bieniemy, de 57 años, con múltiples heridas de bala dentro del domicilio. La víctima fue trasladada a un hospital y, hasta el lunes, permanecía en condición estable.

Las investigaciones derivaron en el arresto de Elijah Zion Bieniemy, de 27 años, hijo del entrenador, quien enfrenta cargos por lesiones maliciosas, uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y disparo de un arma de fuego dentro de una vivienda.

El joven permanece detenido sin derecho a fianza mientras continúan las indagatorias para esclarecer lo sucedido.

Elijah Bieniemy, the 27-year-old son of #Chiefs OC Eric Bieniemy, has been arrested after allegedly shooting his mother, Mia, multiple times Sunday night at their Virginia home.



Mia was hospitalized with serious injuries. Elijah faces three felony charges and is being held? pic.twitter.com/dRDXFbzwYZ — Ari Meirov (@MySportsUpdate) July 27, 2026

Eric Bieniemy se ausenta del campamento de los Chiefs

Antes de conocerse el incidente, Eric Bieniemy había participado con normalidad en las actividades del campamento de entrenamiento de los Kansas City Chiefs en St. Joseph, Missouri. Sin embargo, el lunes ya no estuvo presente en la práctica destinada a novatos, quarterbacks y algunos veteranos.

El entrenador en jefe, Andy Reid, expresó su respaldo a su colaborador en una conferencia de prensa y confirmó que la prioridad es que atienda la situación familiar.

“Nuestros corazones están con Eric Bieniemy y su familia. Pensamientos y oraciones con ellos”, dijo después el entrenador de los Chiefs, Andy Reid. “No puedo entrar en detalles sobre ello, pero a veces pasan cosas, y Eric lo superará. Tiene un gran grupo de apoyo aquí, al igual que su familia, según sea necesario, y simplemente dejaremos que el tiempo se encargue de ello a partir de ahí. Pero Mia está estable, lo cual es un punto a favor”, aseveró.

Our hearts go out to Eric Bieniemy and his family. pic.twitter.com/acQEDdsqql — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 27, 2026

“Ella es una santa, todos lo sabemos, aquellos de ustedes que la conocen. Una de las grandes bendiciones de Dios”, agregó Reid. “Pero pasan cosas. Y tienes que superarlas. Ahí es donde estamos ahora mismo. El tiempo tendrá que estar involucrado en esto para ayudar a sanar”, agregó.

El estratega también señaló que desconoce cuánto tiempo permanecerá alejado Bieniemy del equipo. Mientras tanto, Joe Bleymaier, coordinador del juego aéreo, y Andy Heck, entrenador de la línea ofensiva, asumirán temporalmente parte de sus responsabilidades durante el campamento.

“En estas cosas, la vida real. Así que te ocupas de eso”, dijo Reid. “Podremos seguir avanzando aquí, pero lo más importante es que EB tenga la oportunidad de pasar algo de tiempo allí y ocuparse de ese asunto”, comentó.

La trayectoria de Eric Bieniemy con los Kansas City Chiefs

Eric Bieniemy llegó al cuerpo técnico de los Kansas City Chiefs en 2013 junto a Andy Reid. Después de desempeñarse como entrenador de corredores durante cinco temporadas, fue promovido a coordinador ofensivo, cargo desde el que ayudó al equipo a disputar tres Super Bowls y conquistar dos títulos de la NFL.

En 2023 dejó Kansas City para integrarse a los Washington Commanders como coordinador ofensivo en busca de una oportunidad como entrenador en jefe. Posteriormente trabajó en UCLA y con los Chicago Bears, antes de regresar esta temporada a los Chiefs para reemplazar a Matt Nagy como coordinador ofensivo.

La organización tenía programado descanso el martes, mientras que el primer entrenamiento con el plantel completo está previsto para el miércoles en las instalaciones de Missouri Western State.

Días antes del incidente, Andy Reid había destacado el regreso de su colaborador al cuerpo técnico.

“Es genial tener a (Bieniemy) de vuelta en el edificio”, dijo Reid la semana pasada. “Siempre aporta una gran energía. Les he dicho, es uno de los tipos más fenomenales que he conocido siendo un líder de hombres. Está haciendo eso. Está ahí dándole — trabaja como un condenado, y lo aprecio. No deja que nada se le pase. Hace un buen trabajo con eso”.

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