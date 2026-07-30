América rechaza primera oferta de la Roma por Israel Reyes y exige el doble
América rechaza la primera oferta de la Roma por Israel Reyes y exige siete millones de dólares por el zaguero de la Selección Mexicana para el mercado
El América no dejará ir a Israel Reyes a la Roma por menos de siete millones de dólares, una cifra que triplica la oferta inicial del conjunto italiano. A pesar del fuerte interés de La Loba desde antes del Mundial 2026, la directiva de las Águilas se mantiene firme en su postura económica debido a la polivalencia y recursos del zaguero mexicano.
El estira y afloja por el zaguero mundialista
El panorama para que el defensor emigre a la Serie A se encuentra en un dilema financiero que frena las negociaciones:
- La oferta italiana: El cuadro de la capital italiana puso sobre la mesa una propuesta inicial que osciló entre los 3.5 y 4 millones de dólares.
- La postura de las Águilas: Según versiones extraoficiales a las que tuvo acceso La Opinión, el América no se bajará de los 7 millones de dólares.
- El plan B de Coapa: La directiva sabe que, de no completarse el negocio con Italia, Reyes es un activo cotizado que aún puede colocarse en otro mercado con mayor poderío económico.
En el entorno de la Roma consideran que el mexicano es la pieza ideal para apuntalar una zaga de respeto para la exigente temporada que viene, la cual incluye la Serie A, la Coppa Italia y la Champions League.
El factor Selección y la devaluación en el Mundial
La directiva azulcrema esperaba que el defensa potenciara su valor en la justa mundialista, pero no tuvo la exposición esperada. A la hora de la verdad, el cuerpo técnico de Javier Aguirre decidió apostar por la proyección ofensiva de Jorge Sánchez y la velocidad de Mateo Chávez (jugador del AZ Alkmaar), dejando a Reyes con escasos minutos en la cancha.
Reaparición inmediata en el Apertura 2026
Mientras se define si la Roma sacude la cartera para cubrir las exigencias de Coapa, el jugador reportará de inmediato con el club:
- Fin de las vacaciones: Reyes terminó su periodo reglamentario de descanso tras su participación mundialista.
- Retorno a las canchas: Su reaparición está programada para el partido contra Santos Laguna.
- El esquema táctico: Se espera que el técnico Guillermo Almada lo proyecte rápidamente en la posición más adecuada para aprovechar su versatilidad.
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