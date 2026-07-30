América rechaza primera oferta de la Roma por Israel Reyes y exige el doble

El América no dejará ir a Israel Reyes a la Roma por menos de siete millones de dólares, una cifra que triplica la oferta inicial del conjunto italiano. A pesar del fuerte interés de La Loba desde antes del Mundial 2026, la directiva de las Águilas se mantiene firme en su postura económica debido a la polivalencia y recursos del zaguero mexicano.

??? Roma are making progress to sign Israel Reyes but they will need to up their ?3M offer to Club America to complete a deal.



? @Gazzetta_it pic.twitter.com/laE9AWVSx9 — Calcio FC | ??. (@CalcioFCEN) July 29, 2026

El estira y afloja por el zaguero mundialista

El panorama para que el defensor emigre a la Serie A se encuentra en un dilema financiero que frena las negociaciones:

La oferta italiana: El cuadro de la capital italiana puso sobre la mesa una propuesta inicial que osciló entre los 3.5 y 4 millones de dólares .

El cuadro de la capital italiana puso sobre la mesa una propuesta inicial que osciló entre los . La postura de las Águilas: Según versiones extraoficiales a las que tuvo acceso La Opinión , el América no se bajará de los 7 millones de dólares .

Según versiones extraoficiales a las que tuvo acceso , el América . El plan B de Coapa: La directiva sabe que, de no completarse el negocio con Italia, Reyes es un activo cotizado que aún puede colocarse en otro mercado con mayor poderío económico.

???? EL PASAPORTE SÍ IMPORTA ?



Mientras la Roma estuvo dispuesta a pagar 35 millones de euros por el argentino Santiago Castro, por el mexicano Israel Reyes no ofrecen los 7 millones que pide el América. pic.twitter.com/qTdLFJgDiq — AS México (@ASMexico) July 28, 2026

En el entorno de la Roma consideran que el mexicano es la pieza ideal para apuntalar una zaga de respeto para la exigente temporada que viene, la cual incluye la Serie A, la Coppa Italia y la Champions League.

El factor Selección y la devaluación en el Mundial

La directiva azulcrema esperaba que el defensa potenciara su valor en la justa mundialista, pero no tuvo la exposición esperada. A la hora de la verdad, el cuerpo técnico de Javier Aguirre decidió apostar por la proyección ofensiva de Jorge Sánchez y la velocidad de Mateo Chávez (jugador del AZ Alkmaar), dejando a Reyes con escasos minutos en la cancha.

Reaparición inmediata en el Apertura 2026

Mientras se define si la Roma sacude la cartera para cubrir las exigencias de Coapa, el jugador reportará de inmediato con el club:

?? JUST IN: AS Roma sent a ?5M offer for Israel Reyes and they are still pushing to sign him.



Club America wants ?6-7M for the defender.



The negotiations are advancing. @CorSport ??? pic.twitter.com/UhkuJEczVc — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) July 26, 2026

Fin de las vacaciones: Reyes terminó su periodo reglamentario de descanso tras su participación mundialista.

Reyes terminó su periodo reglamentario de descanso tras su participación mundialista. Retorno a las canchas: Su reaparición está programada para el partido contra Santos Laguna .

Su reaparición está programada para el partido contra . El esquema táctico: Se espera que el técnico Guillermo Almada lo proyecte rápidamente en la posición más adecuada para aprovechar su versatilidad.

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