El Land Rover Discovery Sport ya tiene fecha para salir del mercado

El Land Rover Discovery Sport tiene los días contados. Jaguar Land Rover (JLR) confirmó que el SUV compacto dejará de producirse en diciembre de 2026, cerrando una historia que comenzó hace más de una década y que tuvo momentos bastante importantes para la marca británica.

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La decisión llega después de un descenso considerable en sus ventas. El modelo, que alguna vez fue el Land Rover con mayor volumen de entregas en el mundo, terminó perdiendo espacio frente a una competencia cada vez más amplia y moderna.

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El Discovery Sport apareció en 2015 para ocupar el lugar que había dejado el Freelander. Su fórmula resultó atractiva para muchos compradores, pues combinaba una imagen premium con capacidades todoterreno y un habitáculo que podía configurarse para transportar hasta siete pasajeros.

Su primer año completo en los mercados internacionales fue especialmente positivo. En 2016 alcanzó más de 122,000 unidades vendidas a nivel mundial y se convirtió en el modelo más vendido de JLR.

En aquel momento, el SUV competía en una categoría bastante exigente junto a modelos como el BMW X3, Audi Q5, Mercedes-Benz GLC y Volvo XC60. El problema apareció con el paso del tiempo, cuando sus rivales recibieron nuevas generaciones y actualizaciones con mayor frecuencia.

Las ventas terminaron por sentenciarlo

La última renovación importante del Discovery Sport ocurrió en 2019. Desde entonces, el modelo fue perdiendo fuerza comercial y la diferencia frente a sus competidores comenzó a hacerse cada vez más evidente.

Las cifras muestran con claridad ese cambio. De las más de 122,000 unidades que consiguió vender en 2016, el SUV pasó a registrar apenas unas 12,000 durante 2025 a nivel mundial.

A esto se sumaron los costos asociados con las nuevas exigencias regulatorias de la Unión Europea. Las inversiones necesarias para mantener actualizado el vehículo terminaron siendo difíciles de justificar frente a unas ventas que no dejaron de caer.

Todavía tiene argumentos

A pesar de su despedida, el Discovery Sport no se convirtió en un modelo irrelevante en términos de producto. Durante su última etapa mantuvo motores Ingenium turboalimentados de 2.0 litros, tanto de gasolina como diésel, con potencias que iban desde 150 hasta 290 caballos de fuerza.

Land Rover Discovery Sport. Crédito: Land Rover. Crédito: Cortesía

También ofrecía una transmisión automática de 9 velocidades y tracción integral AWD, una combinación que conservaba parte de ese carácter aventurero que siempre acompañó al nombre Discovery.

Land Rover mira hacia adelante

La salida del Discovery Sport forma parte de una transformación más amplia para Land Rover y JLR. La compañía prepara nuevos productos mientras reorganiza su oferta para competir en un mercado premium que cada vez apuesta más por la electrificación y por modelos de mayor posicionamiento.

En Estados Unidos, el Discovery Sport todavía tiene un precio inicial de $49,900 dólares. Sin embargo, quienes estén interesados en comprar uno tendrán que hacerlo sabiendo que su producción tiene una fecha de cierre ya definida.

Después de diciembre de 2026, uno de los SUV que ayudó a Land Rover a ganar terreno entre los modelos premium compactos pasará definitivamente a formar parte de la historia de la marca.

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