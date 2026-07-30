Isaac del Toro sale del podio del ranking mundial de la UCI, pese al tercer lugar en el Tour de France

El Tour de France confirmó a Isaac del Toro como una de las grandes figuras del ciclismo internacional. El mexicano brilló en su debut con un tercer lugar en la clasificación general, una victoria de etapa y el maillot blanco al mejor joven. Sin embargo, esos resultados no fueron suficientes para mantenerse entre los tres mejores del ranking UCI.

La actualización semanal más reciente de la Unión Ciclista Internacional (UCI), la cual considera los puntos del último año, es decir, de 52 semanas, ubicó al ciclista del UAE Team Emirates XRG en la cuarta posición de la clasificación mundial con 6,833.46 puntos, apenas 32.93 unidades por detrás del danés Jonas Vingegaard, quien conserva el tercer lugar.

En la cima del listado continúa con amplia ventaja Tadej Pogacar, mientras que Remco Evenepoel permanece como segundo del mundo.

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Here’s how the UCI Men’s Road World Ranking looks as of 28 July 2026. ?#Cycling #RoadCycling pic.twitter.com/rL0rpmE0UZ — UCI (@UCI_cycling) July 28, 2026

¿Por qué Isaac del Toro bajó al cuarto lugar del ranking UCI?

El desempeño de Isaac del Toro en el Tour de France 2026 hacía pensar que escalaría posiciones en el ranking UCI, especialmente después de convertirse en uno de los protagonistas de la carrera.

El mexicano terminó tercero en la clasificación general, conquistó la segunda etapa y se quedó con el maillot blanco, reconocimiento que distingue al mejor corredor menor de 26 años. Además, fue uno de los ciclistas más consistentes durante las tres semanas de competencia.

Aun así, la actualización oficial de la UCI mantuvo a Jonas Vingegaard por delante del bajacaliforniano. La diferencia entre ambos es de apenas 32.93 puntos, un margen muy reducido que mantiene abierta la pelea por el tercer lugar del mundo en las siguientes competencias del calendario WorldTour.

Pogacar amplía su dominio en el ranking mundial

Mientras la batalla por el tercer puesto continúa muy cerrada, Tadej Pogacar consolidó todavía más su liderato en el ranking UCI tras conquistar el Tour de France 2026.

El esloveno acumula 11,321.75 puntos, luego de ganar la clasificación general, cinco etapas y portar durante 16 días el maillot amarillo. Su ventaja sobre Remco Evenepoel, segundo del listado, supera los 4,300 puntos, reflejando el dominio que mantiene en el ciclismo internacional.

Top 5 del ranking UCI tras el Tour de France 2026

Tadej Pogacar – 11,321.75 puntos Remco Evenepoel – 6,956.61 puntos Jonas Vingegaard – 6,866.39 puntos Isaac del Toro – 6,833.46 puntos Paul Seixas – 4,800.71 puntos

Isaac del Toro sigue entre la élite del ciclismo mundial

Aunque perdió una posición en el ranking UCI, la temporada de Isaac del Toro mantiene una trayectoria sobresaliente. Con apenas 23 años, el mexicano firmó uno de los mejores desempeños de un corredor nacional en el Tour de France, al subir al podio en su debut y conquistar el maillot blanco.

La mínima diferencia con Jonas Vingegaard deja claro que la disputa por el tercer puesto mundial está lejos de definirse. Con varias pruebas del WorldTour todavía por delante, el ciclista del UAE Team Emirates XRG tendrá nuevas oportunidades para recuperar un lugar dentro del Top 3 del ranking UCI.

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