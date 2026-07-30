Tim Cook no promete precios más baratos en Apple ni aunque lleguen más proveedores de memoria

Apple sigue lidiando con la crisis global de memoria que ha disparado los costos de fabricación en toda la industria, y su CEO acaba de bajar las expectativas de quienes esperaban un respiro pronto en los precios. Durante la conferencia de resultados del tercer trimestre fiscal de 2026, Tim Cook fue directo al reconocer que sumar más proveedores de memoria no garantiza que los productos de la marca vuelvan a costar lo mismo que antes.

La pregunta surgió cuando le consultaron a Cook y al CFO Kevan Parekh si la estrategia de diversificar proveedores buscaba realmente mitigar la inflación de memoria o simplemente mantener el valor percibido de sus productos frente al cliente. La respuesta del ejecutivo dejó ver que el tema es más complicado de lo que parece a simple vista.

Lo que dijo Cook sobre los proveedores y el precio final

Cook explicó que el mercado de DRAM está dominado prácticamente por tres proveedores, y que tener más opciones ayudaría a mejorar la disponibilidad de componentes, algo crucial después de que la escasez obligara a Apple a subir precios en varios productos durante los últimos trimestres.

Sin embargo, cuando el tema pasó al precio final que paga el consumidor, el CEO se corrigió a sí mismo en plena entrevista. Primero sugirió que más proveedores también podrían ayudar a bajar los costos, pero enseguida matizó su comentario con una frase que resume bastante bien el panorama: “es poco claro en el tema de los precios, pero podría ayudar en el tema del suministro“. Ese pequeño titubeo no pasó desapercibido, porque parece una forma sutil de manejar las expectativas antes de que la gente empiece a soñar con rebajas que probablemente no lleguen pronto.

Vale la pena mencionar que Apple ha estado presionando al gobierno de Estados Unidos para conseguir autorización y poder comprar memoria a fabricantes chinos como CXMT y YMTC, actualmente en la lista negra. La idea sería usar esos componentes en dispositivos vendidos fuera del mercado estadounidense, liberando así memoria de sus proveedores habituales para los equipos que sí se venden en Estados Unidos.

Una crisis de memoria que golpea a toda la industria tecnológica

Lo que atraviesa Apple no es un problema aislado ni exclusivo de la marca. Toda la industria tecnológica está sufriendo el mismo dolor de cabeza por el alza descontrolada de precios en memoria RAM y procesadores, un fenómeno impulsado principalmente por la demanda insaciable de la inteligencia artificial.

Los centros de datos dedicados a IA están acaparando la producción mundial de chips de memoria, dejando cada vez menos margen para el mercado de consumo tradicional. Según datos de TrendForce, los precios de DRAM y NAND Flash acumularon aumentos que superaron el 90% en los primeros trimestres de 2026, y las proyecciones apuntan a que las subidas continúen sin señales claras de normalización hasta 2028.

Ese contexto explica por qué Apple actualizó sus precios en varios de sus productos más populares. El Mac Studio M3 Ultra subió $1,300 dólares y el MacBook Pro de 16 pulgadas añadió $400 dólares a su etiqueta, cambios que la propia compañía describió como respuesta a un “reto sin precedentes” en su cadena de suministro. Otras marcas de PC y laptops también han trasladado estos costos a sus consumidores, así que Apple no está sola en esta ecuación complicada.

Lo interesante del caso es que ni siquiera resolver el cuello de botella de proveedores parece ser garantía de alivio para el bolsillo del consumidor. Cook fue bastante honesto al admitir esa incertidumbre, y su comentario funciona casi como una advertencia disfrazada. Si la persona a cargo de una de las empresas más grandes del mundo no puede asegurar que los precios bajarán aunque mejore el suministro, probablemente lo más sensato sea aceptar que estos aumentos llegaron para quedarse, al menos por un buen tiempo.

Mientras tanto, Apple sigue evaluando “todas las opciones” disponibles, según las palabras del propio Cook, lo que incluye tanto la diversificación de proveedores como posibles ajustes internos en su estrategia de fabricación. Lo cierto es que la crisis de memoria dejó de ser un problema técnico exclusivo de fabricantes de componentes y ahora impacta directamente el precio que cualquier persona paga por un iPhone, una Mac o un iPad nuevo.

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