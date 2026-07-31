Audi Q9: así probamos el SUV de 3 filas, nuevo modelo insignia de Audi

Conocimos el nuevo Audi Q9, el modelo insignia de la marca alemana que llega para competir directamente con los SUV premium de tres filas más exclusivos del mercado.

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Bajo el capó, el Audi Q9 ofrece un motor 2.9L V6 TFSI Twin Turbo de 429 caballos de potencia y 442 libras por pie de torque, mientras que el deportivo SQ9 lleva la experiencia al siguiente nivel gracias a un impresionante motor 4.0L V8 de 591 HP y 590 libras-pie de torsión, capaz de acelerar de 0 a 60 mph en apenas 3.8 segundos.

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En cuanto a su exterior e interior, el vehículo destaca por una parrilla alta iluminada, faros inteligentes Digital Matrix que evitan deslumbrar a otros conductores, y rines que van desde las 21 hasta las 23 pulgadas.

Por dentro, el lujo es absoluto: ofrece pantallas curvas interactivas con privacidad para el copiloto, integración de ChatGPT, sistema de audio 4D de 22 altavoces, el quemacocos inteligente más grande en la historia de Audi y una capacidad de carga de casi 44 pies cúbicos con la tercera fila abatida eléctricamente.

Llega el Audi Q9. Crédito: Audi. Crédito: Cortesía

Con un diseño imponente, tecnología de última generación y un interior pensado para ofrecer el máximo confort, el Audi Q9 incorpora una enorme parrilla iluminada, faros Digital Matrix LED, un espectacular techo panorámico inteligente, integración de ChatGPT, pantallas curvas de alta resolución y un sistema de sonido 4D con 22 altavoces.

El Audi Q9 cuenta con un precio inicial de $89,000 dólares para el modelo estándar, mientras que su versión más extrema y deportiva, el SQ9, eleva su valor inicial hasta los $119,395 dólares.

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