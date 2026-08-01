3 Ajustes de cámara que mejorarán la calidad de las fotos que tomas con tu teléfono

Si sientes que las fotos de tu celular no terminan de convencerte, probablemente el problema no sea tu teléfono, sino la forma en que estás usando su cámara. La mayoría de los usuarios se queda en el modo automático y nunca explora las opciones que realmente marcan la diferencia. Ajustar tres parámetros clave puede transformar completamente la nitidez, el color y el detalle de tus imágenes, y todo sin necesidad de comprar equipo adicional.

1. Domina el enfoque y la exposición manual

El primer gran secreto para tomar fotos que realmente destaquen está en dejar de depender del enfoque automático y tomar el control tú mismo. Al tocar la pantalla en el punto exacto donde quieres que la cámara enfoque, le estás diciendo al sensor exactamente qué priorizar, y eso ya cambia por completo la nitidez del resultado. Muchos dispositivos Android además permiten deslizar el dedo después de tocar la pantalla para ajustar el nivel de exposición a la luz, lo que te da un control mucho más fino sobre zonas muy iluminadas o muy oscuras.

Esta combinación de enfoque y exposición manual es especialmente útil en escenas con mucho contraste, como un atardecer o un rostro a contraluz. El objetivo es evitar que la cámara “decida por ti” y termine sobreexponiendo el cielo o dejando en sombra lo que realmente te importa capturar. Si tu teléfono cuenta con un histograma en las opciones avanzadas, activarlo te va a ayudar muchísimo a visualizar en tiempo real si la foto está balanceada antes de disparar.

2. Elige el formato correcto según la luz disponible

Aquí viene un ajuste que casi nadie toca, pero que puede ser el que más impacte en la calidad final de tus fotos. Cuando hay buena luz, como en un día soleado o en exteriores bien iluminados, lo ideal es disparar en formato RAW, ese formato crudo que conserva toda la información captada por el sensor sin comprimir ni perder detalle. Esto te da mucha más flexibilidad después a la hora de editar, porque tienes el archivo original intacto para trabajar.

Ahora bien, cuando la luz escasea, como en interiores oscuros o de noche, la jugada cambia por completo. En esos casos conviene apostar por la fotografía computacional que ofrecen los modos JPEG o HEIC, ya que el propio teléfono aplica algoritmos de reducción de ruido y mejora de detalles que un archivo RAW no puede aprovechar de la misma manera. Muchos smartphones también incluyen un modo Pro donde puedes controlar manualmente el tiempo de obturación y la sensibilidad ISO, dos parámetros que te ayudan a sacarle el máximo jugo a cualquier condición de luz.

3. Usa la cuadrícula y evita el zoom digital

El tercer ajuste que recomiendo activar de inmediato es la cuadrícula de composición, esa función que divide la pantalla en nueve bloques siguiendo la regla de los tercios. Colocar los elementos importantes de tu foto cerca de las intersecciones de esas líneas hace que la imagen se vea mucho más equilibrada y profesional casi sin esfuerzo. Para activarla normalmente basta con entrar a los ajustes de la cámara, ir a la sección de composición y encender la opción de cuadrícula.

El otro cambio de hábito que necesitas hacer ya es dejar de usar el zoom digital cuando puedas evitarlo. Esta función no capta más detalle real, simplemente recorta y agranda la imagen digitalmente, lo que genera fotos granuladas y con pérdida notable de calidad. En vez de eso, acércate físicamente al sujeto o toma la foto en resolución completa y recorta después en la edición, así conservas muchísima más nitidez.

Sacarle el máximo provecho a la cámara de tu teléfono no depende de comprar un modelo más caro, sino de entender bien las herramientas que ya tienes disponibles. Combinando enfoque manual, el formato de captura correcto según la luz y una buena composición con la cuadrícula, vas a notar una diferencia enorme en la calidad de tus fotos desde la primera vez que los pongas en práctica.

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