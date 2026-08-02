Con meditación y sin venta de alcohol, así comenzó la nueva gira de Anitta

La estrella brasileña Anitta inició en Porto Alegre su tan esperada gira “Equilibrivm Tour”, sorprendiendo a miles de asistentes con una propuesta atípica en este tipo de eventos: dar inicio al show con sesiones de meditación guiada, terapias holísticas y una pausa temporal en la venta de bebidas alcohólicas.

El núcleo de esta experiencia previa es la denominada “Vila Equilivrium”, un espacio ideado por la propia intérprete para brindar al público un momento de desaceleración y autoconocimiento antes del inicio del espectáculo musical. Desde la apertura de puertas del recinto, los asistentes pudieron participar de manera gratuita en dinámicas de abrazos colectivos para elevar el ánimo, danzas circulares, sesiones de sonoterapia e incluso lecturas de tarot y cartas astrales.

Uno de los aspectos que generó mayor conversación en redes sociales fue la restricción en la venta de alcohol. Durante las dos horas asignadas a la programación de la “Vila Equilivrium”, las barras permanecieron cerradas para el expendio de licor.

Tras ciertas críticas iniciales por parte de seguidores que temían una prohibición durante todo el show, la artista aclaró en sus plataformas digitales que la medida era estrictamente temporal, vinculada a la naturaleza introspectiva de las actividades. Una vez concluido el espacio holístico y antes de la presentación principal, la comercialización de bebidas se reanudó de manera habitual.

Esta novedosa apuesta escénica se enmarca en la etapa espiritual que atraviesa la intérprete de éxitos internacionales como “Envolver”. El concepto del tour acompaña el lanzamiento de su proyecto discográfico integrado por “Equilibrivm y Equilibrivm II”, producciones donde la carioca fusiona géneros como la bossa nova, samba, reggae, funk y forró para explorar la identidad, la ancestralidad y pasajes autobiográficos.

Según la cantante, este proyecto representa la fase más auténtica de su trayectoria, calificándolo como una obra donde su alma se desborda por completo.

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