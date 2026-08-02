La importancia de las amistades reales y profundas en la salud mental

Las amistades profundas ofrecen un respaldo que protege nuestra salud mental, proporcionando compañía y soporte en momentos difíciles. La psicopedagoga Julia Lasheras, del Instituto Centta, entrevistada por EFE Salud, destaca la necesidad de construir relaciones auténticas donde ambos individuos puedan ser verdaderamente ellos mismos.

“La amistad no consiste solo en compartir tiempo o intereses. Es una forma de estar disponible para el otro, de construir una relación en la que podemos mostrarnos tal y como somos y sentirnos acompañados incluso en los momentos más difíciles”, considera.

Investigaciones indican que quienes tienen relaciones cercanas enfrentan mejor el estrés, la ansiedad y la depresión. La psicóloga Marta Sebares, por su parte, resalta que el apoyo emocional de una red sólida fomenta el bienestar, permitiendo que las personas recobren el equilibrio emocional en tiempos de crisis.

En un mundo dominado por las redes sociales, existe el peligro de que las relaciones sean superficiales. La conexión genuina se basa en la confianza y el cuidado mutuo, como indica Lasheras, quien enfatiza que las amistades auténticas transforman nuestras vidas sin buscar utilidad.

Cuidado y mantenimiento de la amistad

Las amistades requieren atención y cuidado constante. Gestos simples, como preguntar sinceramente o estar presentes, son vitales para fortalecer los vínculos.

“Nuestro cerebro está diseñado para vivir en relación con los demás y encuentra en estos vínculos un espacio desde el que recuperar el equilibrio cuando aparecen las dificultades”, agrega Sebares.

Ambas coinciden en que la calidad de una amistad no se mide por la cantidad de mensajes, sino por la calidad de la presencia emocional y el apoyo constante.

Las amistades “no reales” de las redes sociales

Las redes sociales amplían la cantidad de contactos, pero tienden a reducir la profundidad y la calidad de las amistades en comparación con las interacciones cara a cara. Esto ocurre porque la comunicación digital elimina señales no verbales, promueve interacciones superficiales y puede generar comparaciones sociales que debilitan los vínculos reales.

Efectos negativos documentados:

Amistades menos íntimas . Estudios indican que las amistades en línea son menos íntimas y ofrecen menos apoyo emocional que las presenciales.

. Estudios indican que las amistades en línea son menos íntimas y ofrecen menos apoyo emocional que las presenciales. Superficialidad . Los “me gusta” y comentarios pueden parecer vacíos frente a la empatía y el apoyo real del contacto directo.

. Los “me gusta” y comentarios pueden parecer vacíos frente a la empatía y el apoyo real del contacto directo. Comparación social . La exposición constante a la vida de otros puede generar envidia e insatisfacción con las propias amistades.

. La exposición constante a la vida de otros puede generar envidia e insatisfacción con las propias amistades. Paradoja de cantidad vs. calidad . El usuario promedio tiene ~121 “amigos” en línea, pero solo ~55 relaciones en la vida real, mostrando que más contactos no significa más vínculos profundos.

. El usuario promedio tiene ~121 “amigos” en línea, pero solo ~55 relaciones en la vida real, mostrando que más contactos no significa más vínculos profundos. Sustitución del contacto físico. Un tercio de las personas se comunica menos cara a cara porque puede hacerlo en línea, lo que reduce la riqueza sensorial de la interacción.

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