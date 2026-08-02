Rosalía pide disculpas en Buenos Aires y dedica una emotiva noche a su público argentino

La cantante española Rosalía utilizó el escenario del Movistar Arena en Buenos Aires como un espacio de reconciliación con sus seguidores argentinos.

En la primera de las cuatro fechas programadas como parte de su gira “LUX Tour”, la artista abordó de frente la controversia generada días atrás por la difusión de un video en TikTok, tras la final del Mundial 2026, que fue interpretado por muchos como una burla hacia la selección argentina tras su derrota frente a España.

La intérprete se tomó unos minutos al inicio del show para hablar con el público. Con honestidad reconoció que el gesto fue un descuido: compartió el contenido sin reparar en su mensaje, y aseguró que jamás tuvo la intención de ofender a un país que considera fundamental en su trayectoria artística.

"Fue un error tonto, de esos que pasan por no prestar atención. Pero nunca, nunca, hubo mala intención" Rosalía

ROSALÍA SOBRE LO QUE SUCEDIÓ CON ARGENTINA: “Dios mío, qué desastre de día fue ese. Solo tenía curiosidad, sin indagar demasiado, y lo reposteé rápidamente? y fue un error enorme. Nunca fue mi intención, de verdad”.

pic.twitter.com/ZKvK69ah9j — Real Time (@RealTimeRating) August 2, 2026

Sus inicios en la música

Más allá de la disculpa puntual, la catalana quiso poner en perspectiva el episodio recordando su vínculo histórico con Argentina. Evocó su presentación en el Lollapalooza de 2019, cuando el público local la recibió con un fervor que marcó un antes y un después en su carrera internacional.

Para Rosalía, aquel momento fue el primero en el que sintió el calor de un público fuera de su país, un respaldo que, según sus propias palabras, la impulsó a llegar a donde está hoy.

“¿Cómo podría tener un sentimiento negativo hacia un lugar que me dio tanto? Argentina es el sitio que me llevó a ser quien soy. Mi gratitud es eterna“, afirmó, antes de interpretar un fragmento de “Pienso en tu mirá”, tema que fue coreado por todo el recinto.

Después de las disculpas, la noche transcurrió con normalidad y altas dosis de emoción. Rosalía desplegó un repertorio lleno de sus grandes éxitos, como “Saoko”, “Bizcochito” y “Despechá”, y sorprendió al público con una interpretación a capela de Alfonsina y el mar, una canción folclórica que, según contó, solía cantar durante sus estudios de música, un guiño que profundizó aún más el vínculo con la audiencia local.

El cierre de la velada estuvo cargado de simbolismo. Cientos de asistentes desplegaron carteles con la leyenda “Prometemos cuidar tu nombre en tu ausencia”, un gesto de apoyo que emocionó a la artista y que puso el broche de oro a una noche que comenzó con disculpas y terminó con una renovada declaración de amor mutuo.

“Mi amor por Argentina sigue intacto, como el primer día. Siempre lo he dicho y lo repito: tienen el mejor público del mundo”, concluyó.

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