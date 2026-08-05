Florida confirma una muerte y 11 casos por bacteria “come carne”: quiénes corren mayor riesgo

Florida confirmó 11 casos y una muerte por Vibrio vulnificus en lo que va de 2026, una bacteria potencialmente mortal que puede encontrarse en aguas saladas y salobres y que suele registrar mayor actividad durante los meses cálidos.

De acuerdo con la actualización más reciente del Departamento de Salud de Florida, fechada el 23 de julio, el fallecimiento ocurrió en el condado de Palm Beach. Ese condado acumula dos casos, mientras que también se notificaron infecciones en Miami-Dade, Lee, Hillsborough, Marion, Okaloosa, Polk y St. Johns.

Aunque suele ser llamada “bacteria come carne”, Vibrio vulnificus no devora literalmente el tejido. El término se utiliza porque algunas infecciones de heridas pueden avanzar rápidamente y provocar fascitis necrosante, una destrucción grave de la piel y los tejidos blandos.

Dónde se registraron los casos en Florida

Los 11 casos confirmados por el estado se distribuyen de la siguiente manera:

Palm Beach: dos casos y una muerte.

Lee: dos casos.

Miami-Dade: dos casos.

Hillsborough: un caso.

Marion: un caso.

Okaloosa: un caso.

Polk: un caso.

St. Johns: un caso.

La cifra oficial corresponde al último reporte publicado por el Departamento de Salud de Florida. No significa que todas las playas de esos condados tengan agua contaminada ni que exista una orden general de cierre.

Tampoco se trata de una bacteria exclusivamente asociada con una playa determinada. Vibrio vive de manera natural en aguas costeras y puede encontrarse especialmente en zonas donde se mezclan el agua dulce y la salada.

Cómo puede contagiarse la bacteria

Existen dos formas principales de contraer una infección por Vibrio. La primera ocurre cuando una herida abierta entra en contacto con agua salada o salobre. Esto incluye cortes, raspaduras, heridas quirúrgicas recientes, perforaciones y tatuajes que todavía no han cicatrizado.

También puede producirse una infección al manipular mariscos crudos o cuando sus jugos entran en contacto con una lesión en la piel.

La segunda vía es alimentaria. Una persona puede enfermar después de comer mariscos crudos o insuficientemente cocidos, especialmente ostras. Los CDC advierten que una ostra contaminada no necesariamente presenta un aspecto, olor o sabor diferente.

¿Es peligroso entrar al mar en Florida?

Para la mayoría de las personas sanas, el riesgo de desarrollar una infección grave sigue siendo bajo. La presencia de casos no implica que todas las personas deban evitar las playas de Florida.

Sin embargo, quienes tengan heridas abiertas deberían mantenerse fuera del agua salada o salobre hasta que la lesión haya cicatrizado. Cuando no sea posible evitar la exposición, los CDC recomiendan cubrir la herida con un vendaje impermeable.

Después del contacto con agua costera, una herida debe lavarse inmediatamente con jabón y agua corriente limpia. Estas precauciones también se aplican al pescar, caminar por zonas inundadas o manipular mariscos crudos.

Quiénes corren mayor riesgo de complicaciones

Las infecciones graves son más frecuentes entre personas que tienen:

Enfermedad hepática.

Cáncer.

Diabetes.

VIH o defensas debilitadas.

Tratamientos inmunosupresores.

Cirugía reciente del estómago.

Medicamentos que reducen la acidez estomacal.

Los adultos mayores también pueden ser más vulnerables, especialmente cuando presentan enfermedades crónicas.

En estos grupos, la bacteria puede pasar al torrente sanguíneo y provocar septicemia, presión arterial peligrosamente baja y lesiones con ampollas.

Cuáles son los síntomas

Los síntomas dependen de la forma de exposición. Cuando la infección se adquiere por alimentos, puede causar diarrea acuosa, cólicos abdominales, náuseas, vómitos, fiebre y/o escalofríos.

Cuando afecta una herida, a su vez, puede producir dolor intenso, hinchazón, enrojecimiento, sensación de calor, cambio de color de la piel, ampollas y fiebre.

Las infecciones del torrente sanguíneo pueden provocar escalofríos, fiebre, caída severa de la presión arterial y lesiones cutáneas.

Por qué puede avanzar tan rápido

Las infecciones graves por Vibrio vulnificus pueden progresar en pocas horas. Los CDC estiman que aproximadamente una de cada cinco personas infectadas muere, en ocasiones apenas uno o dos días después de enfermarse.

En los casos que afectan heridas, el tratamiento puede requerir antibióticos administrados de manera urgente y cirugía para eliminar tejido infectado. En situaciones extremas puede ser necesaria una amputación.

Los CDC indican que el tratamiento temprano mejora las posibilidades de supervivencia y recomiendan que los médicos no esperen la confirmación de laboratorio cuando existe una fuerte sospecha de infección grave.

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Cuándo buscar atención médica urgente

Una persona debe consultar de inmediato si presenta dolor creciente, hinchazón, ampollas, fiebre o cambios de color alrededor de una herida tras haber estado en el mar, en agua salobre o en una zona costera inundada.

También debe informar al médico si recientemente ha comido ostras o mariscos crudos.

La combinación de una herida expuesta al agua costera y síntomas que avanzan rápidamente requiere atención de emergencia. No es recomendable esperar a que la lesión mejore por sí sola.

Cómo prevenir una infección por Vibrio

Las autoridades de los CDC recomiendan:

No ingresar al mar o a aguas salobres con heridas abiertas.

Cubrir cortes y raspaduras con un vendaje impermeable.

Lavar inmediatamente cualquier herida expuesta al agua costera.

Utilizar guantes al manipular mariscos crudos, especialmente si existe un riesgo de enfermedad.

Evitar ostras y otros mariscos crudos o poco cocidos.

Impedir que los jugos de mariscos crudos contaminen otros alimentos.

Lavarse las manos después de manipularlos.

Para eliminar las bacterias, los mariscos deben cocinarse completamente. El limón, la salsa picante y el alcohol no destruyen Vibrio.

Los casos aumentan después de huracanes e inundaciones

Florida ha registrado aumentos de infecciones tras grandes tormentas. El estado contabilizó 74 casos y 17 muertes en 2022, año del huracán Ian, y 82 casos y 19 muertes en 2024, cuando varias zonas fueron afectadas por el huracán Helene.

Las marejadas, inundaciones y acumulaciones de agua salobre pueden ampliar el contacto entre las personas y ambientes donde vive la bacteria. El riesgo aumenta especialmente cuando hay escombros capaces de causar heridas.

En 2025, Florida reportó 33 casos y cinco muertes. Los 11 casos confirmados hasta julio de 2026 se mantienen por debajo del total del año anterior, pero las autoridades insisten en las medidas de prevención durante la temporada cálida.

No existe una alerta general para cerrar las playas

El reporte estatal confirma casos humanos, pero no establece una prohibición general para bañarse ni ordena el cierre de todas las playas de Florida.

La advertencia se concentra principalmente en personas con heridas abiertas, enfermedades de riesgo y quienes consumen mariscos crudos.

Por eso, antes de presentar el caso como una crisis generalizada en las playas, es importante distinguir entre la existencia natural de la bacteria en aguas costeras y una contaminación localizada que obligue a cerrar una zona específica.

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