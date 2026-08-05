Golpe al CJNG en Europa: decomisan 2.5 toneladas de metanfetamina y arrestan a 13 personas

Una operación internacional encabezada por la Policía Nacional de España y la Oficina Antidrogas de Francia (OFAST) desmanteló una presunta estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que introdujo más de 2.5 toneladas de metanfetamina en territorio español mediante un sofisticado método de ocultamiento en cargamentos comerciales procedentes de México.

Las autoridades informaron que fueron detenidas 13 personas, de las cuales siete son mexicanas, cuatro españolas y dos colombianas. Doce de los arrestados permanecen en prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

De acuerdo con los investigadores, la droga viajaba disuelta en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla transportadas en botellas de plástico dentro de un contenedor marítimo con destino a una empresa logística de la provincia de Barcelona. Posteriormente, la sustancia era trasladada a un laboratorio clandestino instalado en una finca aislada de Almenar, en la provincia de Lleida.

Ahí, los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina mediante “complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización”, un procedimiento que les permitía producir hasta 800 kilogramos de droga en apenas dos o tres días, según estimaciones de la Policía Nacional.

?Desarticulada una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de metanfetamina diluida en líquido de vainilla



?Introdujeron casi 2,5 toneladas de metanfetamina disuelta en 12 toneladas de este producto procedente de #México



7? entradas y registros: Barcelona? pic.twitter.com/04rHpn1Ycb — Policía Nacional (@policia) August 5, 2026

El laboratorio estaba ubicado en un punto estratégico cercano a Francia

Las autoridades señalaron que la ubicación del laboratorio no fue elegida al azar. La finca se encontraba en una zona con amplias conexiones carreteras y cercana a la frontera con Francia, lo que facilitaba la distribución de la droga hacia distintos mercados europeos.

La investigación comenzó a principios de junio, cuando autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo sospechoso procedente de México. A partir de ese momento, agentes de ambos países realizaron un seguimiento permanente del cargamento hasta confirmar que la organización había iniciado la recuperación de la metanfetamina.

El operativo definitivo se desplegó el 10 y 11 de julio, cuando los agentes intervinieron simultáneamente en distintos inmuebles de las provincias de Lleida, Barcelona y Tarragona, logrando desmantelar toda la infraestructura logística del grupo.

Según la Policía española, cinco de los siete mexicanos detenidos son originarios de la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, identificado como uno de los principales bastiones del CJNG, mientras que los otros dos provienen de Sinaloa.

Durante la presentación del caso, el inspector jefe de la sección de drogas sintéticas, Alejandro Martín, advirtió que “la metanfetamina ya no es una amenaza, es una realidad”, al referirse al incremento de este tipo de droga en Europa. No obstante, precisó que, a diferencia de Estados Unidos, “el fentanilo no ha llegado a España”.

Los investigadores consideran que este operativo representa uno de los golpes más importantes contra la infraestructura del CJNG en Europa y permitirá profundizar en las redes internacionales utilizadas por organizaciones criminales para introducir drogas sintéticas al continente.

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